Echipa de baschet „U14″ a CSM Petrolul Ploieşti are în faţă 10 zile decisive pentru acest sezon, băieţii pregătiţi de Ionuţ Ivan şi Marian Angelian urmând să participe, la finalul acestei săptămâni, la Turneul secund al European Youth Basketbal League – Conferinţa Sud, ce are loc la Budapesta, pentru ca, săptămâna viitoare, să găzduiască, în Sala Sporturilor Olimpia, Turneul Final al campionatului naţional (1-5 martie)!

Campionii au ajuns ieri dimineaţă la Budapesta, iar de astăzi vor încerca să continue seria de victorii consecutive din acest sezon – 21 în campionat şi 4 în EYBL – scopul fiind, evident, calificarea la Turneul Final al competiţiei europene. CSM Petrolul Ploieşti face parte din Grupa B a Conferinţei Sud a EYBL şi abordează turneul secund de pe prima poziţie a clasamentului, graţie celor patru victorii reuşite în toamnă şi coșaverajului superior rivalei din campionat, ACS Dan Dacian, care are punctaj similar. Băieţii noştri vor susţine patru meciuri în trei zile şi, în contextul în care nu avem informaţii certe privind modul în care se va merge mai departe din cele trei grupe ale Conferinţei Sud, pentru a fi siguri de calificarea la Turneul Final al competiţiei, au nevoie de tot atâtea victorii în disputele cu Pescara Basket, ACS Dan Dacian Bucureşti, MAFC Budapesta şi MZT Skopje.

Programul celor patru partide de la Budapesta este următorul:

CSM Petrolul Ploieşti – Pescara Basket (vineri, ora 15:00)

ACS Dan Dacian Bucureşti – CSM Petrolul Ploieşti (sâmbătă, ora 10:00)

MAFC Budapesta – CSM Petrolul Ploieşti (sâmbătă, ora 20:00)

CSM Petrolul Ploieşti – MZT Skopje (duminică, ora 10:00)

Lotul de jucători pe care tehnicienii echipei noastre contează în acest turneu este următorul: Vlad Borcan, David Iordăchescu, Roberto Săndulescu, Ciprian Coniac, Teodor Mihalea, Tudor Mihalea, Alexandru Petre, Andrei Marcu, Ştefan Dobre, David Ilie, Darius Coman, Rareş Tudorie, Andrei Nicolae şi Filip Barbu.

Rezultatele Turneului 1:

CSM Petrolul Ploieşti – Honved Budapesta (HUN) 100-81 (17-23, 23-20, 36-10, 24-28)

CSM Petrolul Ploieşti – Bayern Munchen (GER) 79-65 (27-22, 17-30, 18-6, 17-7)

DIV Basket Belgrad (SRB) – CSM Petrolul Ploieşti 34-104 (7-33, 15-25, 3-27, 9-19)

CSM Petrolul Ploieşti – Panter Niksic (MNE) 128-54 (45-16, 26-18, 31-13, 26-7)