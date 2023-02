Luna februarie se încheie cu o nouă realizare a echipelor de baschet juniori ale CSM Petrolul Ploieşti, după calificarea formaţiei „U17” la Turneul Final al European Youth Basketball League, consemnată în primele zile ale lunii, venind acum rândul băieţilor de la „U14” să realizeze o performanţă similară!

Echipa de baschet „U14” a CSM Petrolul Ploieşti s-a întors, în această săptămână, la Budapesta şi a pus indigoul peste Turneul 1 al European Youth Basketbal League – Conferinţa Sud, reuşind şi de această dată patru victorii ce i-au asigurat câştigarea Grupei B şi, implicit, calificarea la Turneul Final. Au fost, la fel ca în primul turneu, patru succese clare pentru băieţii pregătiţi de Ionuţ Ivan şi Marian Angelian, cel mai strâns, la… 18 puncte, fiind consemnat în compania italienilor de la Pescara Basket, veniţi de data aceasta la Budapesta cu un lot îmbunătăţit cu doi jucători cu origini africane – Babacar Ndouk şi Abdoulaye Sadio (acesta din urmă senegalez) – ce au avut medii de peste 20 de puncte.

Ar mai fi de consemnat victoria zdrobitoare, la 39 de puncte, obţinută în faţa eternei rivale din campionat, ACS Dan Dacian Bucureşti, precum şi faptul că, în celelalte două meciuri ale turneului, staff-ul tehnic al echipei noastre le-a putut oferi minute tuturor celor 14 jucători din lotul care a făcut deplasarea la Budapesta.

Vlad Borcan, MVP şi al Turneului 2!

Organizatorii au acordat, şi de data aceasta, premii individuale, trei dintre jucătorii echipei noastre fiind remarcaţii competiţiei: Vlad Borcan a fost considerat, la fel ca în noiembrie, MVP al turneului, David Iordăchescu a fost inclus în „best 5” al competiţiei, iar Tudor Mihalea a fost considerat cel mai bun jucător al echipei în Turneul 2.

Băieţii se pregătesc de o nouă săptămână extrem de încărcată, de miercuri până duminică fiind programat, în Sala Sporturilor Olimpia, Turneul Final al campionatului „U14”!

Rezultatele Turneului 2 de la Budapesta:

CSM Petrolul Ploieşti – Pescara Basket 89-71 (31-25, 23-14, 23-16, 12-16)

CSM Petrolul Ploieşti: V. Borcan (26 puncte, 1×3), D. Iordăchescu (16), Teodor Mihalea (13 puncte, 7 rec., 8 p.d.), A. Nicolae (10), Tudor Mihalea (10), Şt. Dobre (6), C. Coniac (2), D. Ilie (2), Al. Petre (2), A. Marcu (2), F. Barbu şi D. Coman.

CSM Petrolul Ploieşti – ACS Dan Dacian Bucureşti 70-31 (12-11, 23-6, 25-5, 10-9)

CSM Petrolul Ploieşti: D. Iordăchescu (26 puncte, 2×3, 11 recuperări), V. Borcan (13), Tudor Mihalea (8), D. Ilie (6), A. Nicolae (6), Teodor Mihalea (4), A. Marcu (4), Şt. Dobre (2), R. Săndulescu (1), C. Coniac, Al. Petre şi Şt. Tudorie.

CSM Petrolul Ploieşti – MAFC Budapesta 87-58 (25-15, 25-22, 18-7, 19-14)

CSM Petrolul Ploieşti: V. Borcan (22 puncte, 1×3, 7 recuperări), D. Iordăchescu (18p, 8 rec. 8 p.d.), Teodor Mihalea (15), Tudor Mihalea (14), A. Marcu (6), Al. Petre (4), A. Nicolae (3), C. Coniac (2), Şt. Dobre (2), D. Ilie (1), R. Săndulescu şi D. Coman.

CSM Petrolul Ploieşti – MZT Skopje 95-47 (35-8, 12-16, 22-11, 26-12)

CSM Petrolul Ploieşti: A. Marcu (20 puncte), D. Ilie (15), A. Nicolae (12 puncte, 11 recuperări), V. Borcan (11), D. Iordăchescu (9), Al. Petre (6), F. Barbu (6), D. Coman (5), Şt. Tudorie (4), C. Coniac (3), Tudor Mihalea (2) şi Teodor Mihalea (2).

Rezultatele Turneului 1:

CSM Petrolul Ploieşti – Honved Budapesta

(HUN) 100-81 (17-23, 23-20, 36-10, 24-28)

CSM Petrolul Ploieşti – Bayern Munchen (GER) 79-65 (27-22, 17-30, 18-6, 17-7)

DIV Basket Belgrad (SRB) – CSM Petrolul Ploieşti 34-104 (7-33, 15-25, 3-27, 9-19)

CSM Petrolul Ploieşti – Panter Niksic (MNE) 128-54 (45-16, 26-18, 31-13, 26-7)

Și Under 15 pe val

Echipa de baschet „U15” a CSŞ-CSM Petrolul Plo­ieşti s-a calificat la Turneul Final al campionatului după ce a reuşit să câştige, în acest weekend, toate cele trei partide ale primului Turneu Semifinal, desfăşurat la Bucureşti.

Conduşi de pe margine doar de Loredana Muntea­nu, în condiţiile în care Ionuţ Ivan a fost prezent la Budapesta cu echipa „U14”, băieţii noştri au trecut, pe rând, de ABC Rising Stars Popeşti Leordeni, cu 77-29, de CS Dinamo CSŞ Nr. 6 Bucureşti, cu 80-50 (ieri) şi de CSŞ Târgovişte, cu 87-34 (astăzi).

În condiţiile în care din cele două grupe de 6 ale Fazei Semifinale se califică pentru Turneul Final primele 4 clasate, CSŞ-CSM Petrolul Ploieşti şi-a asigurat, practic, prezenţa la competiţia în care se va decide titlul de campioană (10-14 aprilie).

Lotul folosit de Loredana Munteanu în turneul de la Bucureşti a fost următorul: David Raşoga, Federico Diaconescu, Mihail Iulian Oprea, David Tănase, Luca Ştefan, Tudor Staicu, Matei Săfticu, Patrick Dinu, Octavian Ion, Rareş Radu şi Cezar Constantin.

În turneul al doilea semifinal al Grupei A2, programat în perioada 18-19 martie, CSM Petrolul Ploieşti mai are de jucat cu ACS U-BT Cluj-Napoca şi ACS Stomart Iaşi.