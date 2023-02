Sala Sporturilor Olimpia găzduieşte, în perioada 2-5 februarie, Turneul 2 al Grupei A – Conferinţa Sud a European Youth Basketball League la categoria de vârstă „U17”, competiţie pe care CSM Ploieşti o organizează.

Vor fi patru zile, de astăzi până duminică, în care se vor disputa 18 meciuri la foc continuu, iar, la final, primele două clasate îşi vor asigura calificarea în Faza Semifinală a competiţiei. După primul turneu, desfăşurat în perioada 13-16 octombrie 2022 la Hamburg, CSM Petrolul Ploieşti se află în plutonul fruntaş al clasamentului- patru echipe având bilanţ identic, 3 victorii şi o înfrângere- şi se pregăteşte de un final de săptămână cu alte patru partide: două aparent lejere, cu ultimele două clasate în grupă, London Elite şi Napoli Basket, şi două decisive pentru calificare, Debrecen Academy şi Ştiinţa Bucureşti.

Programul băieţilor noştri în Turneul 2 este următorul:

Astăzi, Ora 20:00

CSM vs London Elite

Vineri, Ora 15:00

CSM vs Debrecen Academy KA

Sâmbătă, Ora 19:00

CSM vs Napoli Basket

Duminică, Ora 13:00

CSM vs Ştiinţa Bucureşti

În turneul 1, de la Hamburg, CSM Petrolul Ploieşti a înregistrat următoarele rezultate: 63-49 (18-9, 21-14, 13-10, 11-16) cu Academy Istanbul, 61-68 (14-21, 17-16, 19-18, 11-13) cu Balkan Botevgrad, 84-62 (19-14, 27-13, 21-14, 17-21) cu NTSV Wildcats Hamburg şi 72-58 (18-12, 24-14, 13-16, 17-16) cu ­Inter ­Bratislava.

Lotul de jucători pe care staff-ul tehnic al echipei noastre va miza în turneul din această săptămână este următorul: George Angelian, Robert Pătraru, Răzvan Popa, Christos Manthopoulos, David Naum, Andrei Velcea, Rareş Mihalache, Armand Suciu, Mihnea Nicolescu (toţi 2006), Codruţ Dinu, Rareş Movileanu, Alexandru Dimov, Luca Ionescu (toţi 2007), David Raşoga şi Mihai Oprea (ambii 2008).