Fără nimic câștigat în primele două meciuri ale anului, petroliștii merg la Botoșani cu misiunea clară de a ”dezgheța” linia de clasament. Partida contând pentru runda cu numărul 24 din Superliga se va disputa astăzi, de la ora 17.00, și este una de ”care pe care”, din toate punctele de vedere.

„Nu trebuie să ne liniștească faptul că am rămas pe locul șapte chiar și după două înfrângeri. E important să conștientizăm că, în momentul acesta, avem mare nevoie de puncte, mai ales că va urma și acea serie de patru meciuri cu echipele din fruntea clasamentului. Ne-au ajutat rezultatele până la acest moment, dar asta nu poate să țină la nesfârșit și trebuie să reîncepem rezultatele pozitive”, a recunoscut Nicolae Constantin, în prefața jocului de la Botoșani. „Este o deplasare grea și din punctul de vedere al distanței pe care va trebui să o parcurgem, dar și din acela al adversarului pe care îl întâlnim. Botoșaniul a reușit să lege două victorii, a obținut șase puncte foarte importante și, firește, jucătorii de acolo au un moral bun în momentul de față. Ne așteaptă un meci dificil, dar ne dorim să venim cu puncte din această deplasare”, a adăugat tehnicianul „lupilor”. „Pot să spun că, la acest moment, știu și primul 11 al nostru, sunt decis și vis-a-vis de tactica pe care o vom aborda, dar așa a fost și înainte de jocul cu Târgoviște și, în ultimul moment, a trebuit să schimbăm, ținând cont de starea terenului! Nu știu cum va fi luni la Botoșani, am înțeles că gazdele și-au luat toate măsurile și au acoperit cu o folie suprafața de joc, dar în funcție de cum va fi terenul la momentul jocului vom vedea și cum vom aborda partida, pentru că trebuie să venim cu o formație cât mai adaptată la condițiile de joc”, a mai spus Constantin, cel care, la capitolul absenți, îi are trecuți, în continuare, pe Jair (suspendat) și pe Huja (accidentat).

Despre ce va fi la Botoșani, dar și despre cum se simte la Petrolul a vorbit și mijlocașul sârb Stefan Purtic, cel care a ajuns la Ploiești în această iarnă. „Sunt foarte fericit că mă aflu aici! Petrolul este un club mare în România, cu tradiție și voi da totul pentru echipă și pentru suporteri! Vreau să-i facem fericiți pe toți cei din club, pe cei din staff și, desigur, pe toți fanii noștri, cei care sunt principalul nostru sprijin”, a mărturisit Purtic. „Meciul următor va fi unul dificil, pentru că FC Botoșani este o echipă bună, vine după două victorii, dar vom da totul ca să câștigăm. Am pierdut ultimul joc, însă ne-am pregătit din greu în această săptămână și am mare încredere în echipa noastră”, a mai spus tânărul jucător sârb, care speră să se… întoarcă bucuros acasă, pentru prima dată, de când a ales să părăsească țara natală pentru a juca în România.