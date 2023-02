V. Stoica

Lucrările sunt demarate pe două dintre cele trei loturi ale autostrăzii care va face legătura între A3 București-Ploiești (prin nodul de la Dumbrava) și municipiul Buzău. Potrivit informațiilor publice, stadiul fizic pe lotul 1 Dumbrava – Mizil este de 5,8%, în timp ce pe lotul 2 Mizil – Pietroasele este de peste 12%.

Pe primul tronson, care începe la Dumbrava, se forează piloții pentru podurile care urmează să fie construite în zona respectivă – bretelele de legătură și podul peste calea ferată Ploiești-Urziceni, care va trece și peste drumul județean care străbate comuna Dumbrava, DJ101F.

Pe acest prim tronson din A7, Dumbrava-Mizil, a câștigat licitația asocierea Impresa Pizzarotti – Retter, care a primit ordinul de începere a lucrărilor la finalul lunii august 2022, reprezentanții acestor firme primind însă și o notificare de întârziere de la CNAIR, chiar în această lună.

Contractul încheiat între CNAIR SA și Asocierea Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. – Pizzarotti S.A. – RETTER Projectmanagement S.R.L. are o valoare de 1.468.550.055,22 lei fără TVA, cu finanțare prin PNRR și o durată de execuție de 20 de luni.

Lotul 1 Dumbrava-Mizil are o lungime de 21 km și include construirea a 14 poduri și a unui pasaj de o complexitate tehnică ridicată, în lungime de 550 m. Durata de execuție este de 20 de luni, iar perioada de garanție a lucrărilor – de 10 ani.

Pe lotul 2 al autostrăzii A7 Dumbrava – Buzău, unde a câștigat licitația asocierea Coni (firmă din Prahova) – Trace Group, situația este mai bună, pe traseu fiind efectuate deja unele lucrări la terasamente.

Cătălin Urtoi, consilier onorific al ministrului Transporturilor Sorin Grindeanu și membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale pentru Investiții Rutiere a făcut câteva precizări, duminică, 26 februarie, privind stadiul lucrărilor pe autostrada A7, inclusiv pe primele două loturi, Dumbrava-Mizil și Mizil-Pietroasele. ”Referitor la A 7 suntem cu 5,8 stadiu de realizare pe Dumbrava -Mizil unde lucrează Pizzarotti și știm de săptămâna trecută că s-a transmis acolo o notificare pentru întârziere, de asemenea, pe lotul 2 între Mizil și Pietroasele suntem la un progres de 12-13 %. S-a ieșit din pământ, se lucrează la podurile de acolo, asta ne-a informat managerul Coni”, a declarat Cătălin Urtoi, în cadrul unui podcast pe probleme de infrastructură, la care a fost invitat să participe.

Sursa imagini: RedWhistler