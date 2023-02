România s-a angajat, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), că va face o nouă lege a salarizării, dar până la momentul actual nu am avut nicio discuţie pe această temă, iar asta denotă „o lipsă de respect pe care Guvernul o arată lucrătorilor din Sănătate”, a declarat, ieri, pentru AGERPRES, prim-vicepreşedintele Federaţiei Sanitas, Iulian Pope (foto medalion).

„Una dintre revendicările importante este un dialog social real. România s-a angajat prin PNRR că face o nouă lege a salarizării. Nu am avut nicio discuţie pe tema asta, nici măcar o întâlnire. Am văzut ce ne comunică Ministerul Muncii şi, îmi pare rău, cel care e responsabil cu dialogul social la nivel naţional ne comunică faptul că nu au o lege şi de aceea nu ne-au chemat la întâlnire. Ori, dialogul social ar trebui să se desfăşoare tocmai înainte de a avea această lege, pentru că altfel nu vedem raţiunea (…) Ne pun o lege pe masă şi spun că au negociat-o cu sindicatele. Nu, este profund greşită părerea domnului ministru al Muncii (Marius Budăi, n.r.). Cu regret spun asta. Pe urmă, avem problema cu asistenţii medicali care au avut, în 2018, o creştere în medie de 33% la salariu. De atunci n-au mai primit niciun leu în plus. Nu e normal ca, după cinci ani, să nu aibă o perspectivă de creştere a veniturilor. N-au pus în aplicare Legea 153 şi toate lucrurile astea ne-au adus în situaţia neplăcută de a ne deplasa în Bucureşti. Astăzi (n.n. – ieri), simbolic, vom trece pe la câteva spitale bucureştene din zonă ca un mesaj de susţinere către toţi lucrătorii din sistemul sanitar şi să le transmitem că noi nu i-am uitat, deşi Guvernul se pare că a uitat despre eroii din pandemie, i-a uitat de tot”, a afirmat Pope.

„Am văzut că pentru unii salariaţi se găsesc surse financiare. Se pare că noi nu suntem aşa de importanţi pentru Guvern. De aceea evită şi dialogul, nu ne ascultă şi, mai rău, în opinia noastră, spitalele sunt foarte prost finanţate începând cu 1 ianuarie. Există o reticenţă a pacienţilor de a merge în spitalele publice şi o parte importantă din aceste spitale publice, mai ales cele mici, vor avea dificultăţi majore în a supravieţui din perspectivă financiară începând cu luna februarie – martie a acestui an. Probabil că o parte din spitale vor intra în colaps dacă se menţine această formă de finanţare. E o realitate şi n-avem alte metode de protest. E o metodă clasică, sindicală. Din păcate, trebuie să apelăm la ea mult prea des din perspectiva noastră. Am avut multe discuţii şi cu domnul Rafila (Alexandru Rafila, ministrul Sănătăţii n.r.), dar din păcate nu s-a concretizat în nimic. Lucrurile astea pe care le-am invocat nu ţin neapărat de Ministerul Sănătăţii. E o chestiune care vizează Ministerul Finanţelor, Guvernul în general. De aceea, am şi ales să mergem în faţa Guvernului astăzi (n.n. – ieri), şi nu la Ministerul Sănătăţii”, a mai menţionat Iulian Pope.

Câteva sute de sindicalişti afiliaţi Federaţiei Sanitas au organizat, ieri dimineaţă, un miting de protest în Piaţa Victoriei, în faţa Guvernului, de unde au plecat, în marş, către mai multe spitale din Bucureşti.

Sindicaliştii au afişat bannere pe care puteau fi citite mesaje, precum: „Pacienţii vor la stat. Voi îi duceţi la privat!”, „Salariu asistent = salariu infirmier = salariu muncitor în construcţii”, „Noi am rezolvat pandemia, VOI ne-aţi „rezolvat” pe NOI !”, „Salarii şi pensii vă daţi vouă, la noi vă faceţi că plouă”, „Poziţionaţi corect asistentul medical în grila salarizării” şi „Trataţi cu respect personalul medical”.

Revendicările sindicaliştilor au în prim-plan creşterea veniturilor tuturor salariaţilor din Sănătate şi Asistenţă socială cu minimum 15%, pentru acoperirea inflaţiei, declanşarea, de urgenţă, a negocierilor între Guvernul României şi partenerii sociali, pe proiectul noii legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice, respectiv asigurarea unei finanţări corecte şi suficiente pentru instituţiile medicale şi de asistenţă socială. Mitingul declanşat ieri face parte dintr-o serie de proteste ale Federaţiei Sanitas care se vor derula în perioada 6 – 8 februarie 2023.