Formațiile de Liga a III-a se apropie de finalul prioadei, lungi, de pauză și , apoi, pregătire a părții secunde a campionatului, care se va relua pe 11 martie.

Toate cele trei formații prahovene de la acest nivel competițional – CS Blejoi, CS Păulești și CSO Plopeni au avut partide amicale, ultimele două fiind chiar adversare, pe terenul sintetic de la Câmpina.

Înfrângere pe malul Milcovului

Liderul din C5, CS Blejoi, a mers pentru un meci amical, pe Stadionul Milcovul din Focșani, moldovenii impunându-se cu 2-0. Golurile formației din Focșani au fost marcate de Gașpar (min. 37 și min. 59), meciul fiind marcat de accidentarea fundașului central Costache, cel care a suferit o fractură la cot! Cu alte absențe, precum Brăilă sau David Ilie, echipa din Blejoi și-a arătat oarecare limite în fața unui adversar cu ambiții mult mai ”clare” (chiar dacă este pe locul 4 în C 2, echipa moldoveană speră la barajul de promovare și la ajungerea în eșalonul secund).

Au evoluat formaţiile:

CSM Focșani: Preda – Panaite, Abeaboeru, Antic – Negoiță, Săpunaru, Mazilu, Riza – Munteanu, Ofori, Gașpar. Au mai jucat: Lazăr – Stoica, Dascălu, Oprea, Ababei, Dănilă, Arnold, Paizan. Antrenor: Adrian Toma.

CS Blejoi: Bălănica – Drăgoi, Costache, Nicolae, Ghinea – Munteanu, Pahonțu, Enache – Dr. Mănescu, Bălașa, Nițescu. Au mai jucat: Marinache – Stoica, Giuroiu, Dima, A. Șerban, Popenciu. Antrenor: Răzvan Vlad.

Păuleștiul – scor cu plopenarii

În duelul județean dintre cele două divizionare C, surprizător, prin proporțiile scorului, mai ales, CS Păulești s-a impus cu 4-1 în fața celor de la CSO Plopeni, prin golurle marcate de Vali Lazăr (o dublă), Dumitrașcu și Florin Sandu, pentru plopenari marcând Dănuț Iancu (penalty). Păuleștiul – care cedase greu, 1-0, cu Petrolul, într-un joc ”școală”, cu câteva zile mai înainte, aspiră încă la o calificare miraculoasă în play-off, care are șanse de realizare, la nivelul ”teoriei”.

De menționat că, reclamat de Dinamo la Comisia de Disciplină, după meciul amical jucat la Buftea acum o lună, Vali Lazăr este citat săptămâna viitoare în fața acestui for, pentru a explica episodul ”lenjeriei” … dedicate antrenorului dinamovist.