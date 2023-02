Cu moralul reglat după victoria obținută, la începutul săptămânii, în confruntarea cu AFC Hermannstadt, petroliștii se pregătesc pentru deplasarea de pe terenul liderului din Superliga, Farul Constanța. Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 20.00, la Ovidiu.

Petrolul începe, sâmbătă, seria de „foc”, în care le va întâlni, rând pe rând, pe patru dintre primele cinci clasate din Superliga: Farul, CFR, FCSB și Universitatea Craiova. Prima adversară este chiar echipa de pe primul loc, Farul Constanța, întâlnirea de sâmbătă seară fiind prefațată de către antrenorul Florin Pîrvu și de fundașul central Paul Papp, într-o conferință de presă organizată astăzi.

„Ne așteaptă un meci foarte greu, împotriva echipei care, din punctul meu de vedere, joacă cel mai eficient și mai frumos fotbal din primul eșalon. Dar, și noi venim după o victorie obținută la capătul unei prestații bune, cu Hermannstadt, așa încât sunt premise bune ca sâmbătă să vedem un meci frumos”, este de părere tehnicianul „lupilor”.

Acesta nu va avea tot lotul la dispoziție pentru partida cu Farul, Irobiso fiind suspendat, în vreme ce Tucaliuc, împrumutat de la gruparea dobrogeană, nu va putea evolua în acest meci. „Este clar că ne va lipsi Irobiso, dar sunt convins că acela care îl va înlocui va face un meci foarte bun. Nu putem conta nici pe Tucaliuc, în vreme ce Budescu a simțit o înțepătură în meciul de luni, se află, în continuare, sub investigații și urmează să luăm o decizie dacă va putea juca sau nu. Îl vom avea, în schimb, pe Paul Pap, și eu spun că, prin venirea lui, echipa a câștigat plus-valoare. Este un jucător cu experiență, cu o carte de vizită impresionantă, de care vestiarul avea nevoie”, a spus Pîrvu, cel pentru care meciul de sâmbătă va fi unul special și pentru că va avea ocazia să-l înfrunte pe antrenorul sub mandatul căruia a debutat în echipa națională a României, pe 15 august 2001, într-un amical cu Slovenia. „Îl respect foarte mult pe Gică Hagi și chiar vreau, cu această ocazie, să-i mulțumesc pentru încrederea pe care mi-a acordat-o cu mulți ani în urmă, atunci când mi-a oferit șansa să joc în echipa națională”, și-a adus aminte Florin Pîrvu.

Venit la începutul acestei săptămâni la Petrolul, fundașul central Paul Papp este pregătit să intre și să-și ajute noua echipă încă de sâmbătă. „Sunt foarte fericit, în primul rând, că am ajuns aici. Petrolul m-a dorit foarte mult, discuțiile au fost ceva mai vechi, mi-am dat cuvântul că o vin și asta am făcut. Dar, repet, cel mai important a fost faptul că am simțit că sunt dorit aici”, a spus Papp. „Ne așteaptă un meci dificil, întâlnim echipa de pe primul loc, dar mergem la Constanța hotărâți să facem un joc bun și să ne întoarcem cu un rezultat pozitiv. Sunt pregătit 100%, pentru că m-am antrenat cu Universitatea Craiova, și îmi doresc să joc bine, să nu dezamăgesc. Am jucat și în sistem cu trei fundași centrali, ultima dată chiar la Craiova, am jucat și în cel cu doi fundași centrali, mă simt bine oricum și cred că am acumulat suficientă experiență cât să mă descurc indiferent de sistem. Iar legat de întâlnirea cu Alibec, ce pot să spun… Cred că va fi un duel care pe care, îl cunosc foarte bine, îmi este prieten și sper să am câștig de cauză! Dar nu asta contează, ci importantă este echipa”, a adăugat Papp.

„Lupii” vor pleca astăzi spre Constanța, acolo unde vor efectua un antrenament în cursul după-amiezii. Partida cu Farul se va disputa sâmbătă, de la ora 20.00.