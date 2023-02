N. Dumitrescu

Cu o situație financiară extrem de problematică, așa cum a fost încă de la înființare, în septembrie 2022, S.C. Termo Ploiești, noul operator de termoficare al orașului, a primit de la municipalitate o nouă ”injecție” cu bani. Decizia a fost luată joi, în cadrul unei ședințe cu caracter extraordinar a Consiliului Local Ploiești, fiind mai mult decât urgentă, având în vedere că societatea avea nevoie de fonduri pentru a acoperi plata achiziției de gaze necesare producerii agentului termic, pentru următoarele zile. Concret, prin vot, s-a aprobat plata în avans a sumei de 400.000 de lei cu titlul de subvenții către Termo Ploiești, pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețurile locale ale energiei termice facturate populației, în vederea achitării în avans a gazelor naturale pentru furnizor, respectiv acordarea unui împrumut temporar, pe bază de convenție, din bugetul local, în valoare de 1.500.000 de lei, împrumut ce se va rambursa integral, în termen de un an, de la data acordării acestuia. De menționat faptul că decizia convocării în plen, cu 50 de minute înainte de începerea ședinței, i-a nemulțumit pe cei mai mulți dintre consilieri – care nu au putut să fie fizic în sală, ci în sistem online – dar, ca inițiator ale proiectelor de hotărâre ce s-au supus la vot, și care au și fost aprobate, primarul Andrei Volosevici a justificat caracterul extraordinar al întrunirii prin faptul că trezoreria are program de lucru doar până vineri, ca atare, trebuia, urgent, ca plățile să fie făcute în ziua de joi. ”Este necesară acordarea acestor bani, pentru că societatea are nevoie de ei. Îmi cer scuze că a fost nevoie de o convocare atât de rapidă, dar și eu aș vrea ca să stau liniștit, știind că sunt bani pentru achiziția de gaze. Pe de altă parte, am auzit opinii, de la tot felul de specialiști, că nu ar fi trebuit să solicităm bani pentru termie de la Consiliul Județean Prahova, pentru că S.C. Termo Ploiești ar urma să aibă profit. Nu poate să aibă, că nu are cum. Și vă pot dovedi cu cifrele pe masă, în condițiile în care, de la înființarea ei, primăria, numai în patru luni, a dat bani către Termo Ploiești în valoare de 82 de milioane de lei pentru achiziția de gaze, dar a aprobat și împrumuturi de 20,5 milioane de lei.”, a ținut să declare primarul Andrei Volosevici. Pe de altă parte, s-a menționat că acordarea sumelor menționate către operatorul de termoficare nu afectează buna funcționare a altor instituții publice din oraș, cum ar fi instituțiile de învățământ sau creșele. Reamintim faptul că, în urmă cu câteva zile, Primăria Ploiești a anunțat că necesarul de gaze pentru asigurarea agentului termic în oraș (pentru apă caldă menajeră și căldură) costă 1,6 milioane de lei/zi.