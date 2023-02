Numărul firmelor cu probleme ar putea atinge, în 2023, un maxim al ultimilor ani, pe fondul scăderii puternice a consumului, urmare a inflaţiei, scumpirii creditării şi accentuării blocajului financiar, potrivit unei analize realizate de o companie specializată în administrare şi lichidare, citată de Agerpres.

Pe fondul efectelor generate de inflaţie, războiul de la graniţă şi scăderii consumului, 135.308 firme au intrat anul trecut în zona de risc, cu 17.592 mai multe decât cu un an în urmă. Potrivit datelor de la Registrul Comerţului (RECOM), citate în analiza Sierra Quadrant, în 2022 au fost radiate 73.639 de firme, cu 10% mai multe decât în 2021, 39.320 au fost dizolvate (+24,2%), 15.700 şi-au suspendat activitatea (+20,5%), iar 6649 au intrat în insolvenţă (+8,22%).

„Perspectivele lui 2023, din prisma dinamicii business-ului, nu sunt deloc încurajatoare. Accentuarea blocajului financiar, a fenomenului de dezintermediere şi reducerea semnificativă a creditului furnizor, principala modalitate prin care se finanţează firmele din România, vin să pună o presiune suplimentară celei create de inflaţie. Cele mai vulnerabile domenii de activitate vor fi, în acest an, firmele care activează în comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor, construcţii, industria prelucrătoare şi transporturi şi depozitare. În aceste sectoare, de altfel, am înregistrat, anul trecut, şi cele mai multe probleme”, se mai arată în documentul citat. Pe fondul scăderii consumului, 37.751 de firme din sectorul comerţului au intrat în zona de risc, raportând ori suspendarea activităţii (+14,8%), insolvenţă sau fiind radiate (+10%) sau dizolvate (+24,2%). Numărul firmelor din comerţ cu probleme a crescut, astfel, cu 3946 faţă de anul precedent.„Diminuarea puterii de cumpărare, pe fondul inflaţiei semnificative, a generat scăderi de vânzări semnificative, inclusiv pe zonele altădată de succes precum comerţul alimentar şi zona de fashion. Creşterile de preţuri n-au reuşit decât într-o mică parte să compenseze şocul scăderii consumului’’, arată analiza Sierra Quadrant.

În topul zonelor de business cu cele mai mari probleme, pe locul secund se află sectorul construcţiilor, cu 21.085 de firme în dificultate. Numărul companiilor în insolvenţă în acest sector a crescut cu 22,9%, iar al celor radiate cu 8,8%. Numărul firmelor de construcţii care şi-au suspendat activitatea a crescut cu 27%, iar al celor care au pus lacătul pe uşă, fiind dizolvate, a crescut cu 26%.

De asemenea, inflaţia din 2022 a afectat şi va continua să afecteze puternic industria prelucrătoare, al treilea cel mai riscant domeniu de business din prisma datelor de la Registrul Comerţului. În condiţiile în care preţurile producţiei industriale au fost, la finalul anului trecut, cu 32% mai mari decât în 2021, iar producţia şi furnizarea de energie s-au scumpit cu 84%, în analiză se arată că era de aşteptat ca numărul firmelor cu probleme financiare să crească semnificativ. Industria prelucrătoare a raportat, astfel, 11.325 de firme în insolvenţă, radiate, cu activitatea suspendată sau dizolvate, cu 1469 mai multe decât în anul precedent.

„2023 va fi un an de standby pentru multe dintre firmele româneşti, un an în care cuvântul de ordine va fi restructurarea business-urilor şi adaptarea ofertelor la noua realitate economică. Inflaţia, războiul resurselor, incertitudinea vor continua să afecteze economia, cu consecinţe directe inclusiv în ceea ce priveşte piaţa muncii şi dinamica salarială(…)”, a afirmat Ovidiu Neacşu, partener coordonator Sierra Quadrant.