Superstarul pop Beyonce a devenit duminică seară, la Los Angeles, artistul cu cele mai multe premii din istoria galei Grammy Awards (32 de victorii), însă a ratat încă o dată prestigiosul trofeu atribuit la categoria „albumul anului”, după ce a fost învinsă în acest an de cântăreţul britanic Harry Styles, informează Agenţia Reuters, preluată de Agerpres.

Harry Styles, fost membru al trupei One Direction, s-a impus la această categorie cu materialul discografic „Harry’s House”, cel de-al treilea album solo al său. „La naiba! Am fost extrem de inspirat de fiecare dintre artiştii nominalizaţi în această categorie alături de mine. Ascult muzica voastră atunci când sunt singur”, a declarat artistul britanic pe scena de la Crypto.com Arena din Los Angeles. Harry Styles s-a impus şi la categoria „cel mai bun album pop vocal”.

Cântăreaţa Beyonce a adăugat la gala de duminică seară alte patru premii Grammy în palmaresul ei impresionant – care a ajuns la 32 de trofee – şi a devenit cel mai premiat artist din istoria galei, depăşind precedentul record (31 de premii) deţinut de regretatul dirijor de muzică clasică Georg Solti.

În pofida succesului uriaş de care s-a bucurat de-a lungul carierei sale, artista americană, în vârstă de 41 de ani, nu a câştigat niciodată premiul Grammy la categoria „albumul anului”. Duminică seară, ea s-a impus la patru categorii: „cel mai bun album dance/electronic” („Renaissance”), „cea mai bună înregistrare dance/electro” („Break my soul”), „cea mai bună interpretare tradiţională R&B” („Plastic off the sofa”) şi „cel mai bun cântec R&B” („Cuff It”).

Membrii cu drept de vot din The Recording Academy au împărţit premiile din celelalte categorii principale între mai mulţi artişti, iar Harry Styles şi Beyonce au fost învinşi în mod surprinzător de Bonnie Raitt şi de Lizzo. Astfel, Bonnie Raitt a triumfat la categoria „cântecul anului” cu piesa „Just Like That”, iar Lizzo s-a impus la categoria „înregistrarea anului” cu single-ul „About Damn Time”. La fel de surprinzător, cântăreaţa de jazz Samara Joy a câştigat premiul Grammy la categoria „cel mai bun artist debutant”.