Ediţia din acest an a concursului Eurovision care se va desfăşura la Liverpool va avea sloganul ‚’United by Music’’ („Uniţi prin muzică”), cu o ilustraţie care prezintă mai multe inimi care bat împreună, relatează BBC pe site-ul său, potrivit Agerpres.

BBC a declarat că acesta „reflectă originile concursului”, care a fost creat iniţial ca un experiment de radiodifuziune pentru a uni Europa. Ediţia din acest an va avea loc în Marea Britanie, deoarece este prea periculos să fie organizată în Ucraina, câştigătoarea ediţiei din 2022.

Steagurile ambelor ţări au fost folosite ca sursă de inspiraţie pentru schema de culori a logo-ului. Font-ul folosit în logo-ul Eurovision se numeşte „Penny Lane” – o aluzie la bogata moştenire muzicală a oraşului Liverpool.

Tragerea la sorţi pentru semifinale şi ceremonia de predare pentru Eurovision 2023 au avut loc pe 31 ianuarie.a.c.

Marea Britanie, Franţa, Spania, Germania şi Italia se califică automat pentru finală datorită sumei plătite de radiodifuzori pentru a participa. Ucraina va merge, de asemenea, direct în finală, fiind câştigătoarea ediţiei din 2022. Semifinalele vor avea loc pe 9 şi, respectiv, 11 mai, iar finala pe data de 13 mai.