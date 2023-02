Titlul este în limba engleză ca o modestă recunoaștere a excelentei evoluții pe care a etalat-o cel despre care este vorba în articolul de față, Jair nestăpânind limba română. Chiar dacă eu cred că toată lumea înțelege limba engleză în zilele noastre, am să menționez și traducerea în limba română, respectând semnificația sintagmei: „Bine ai revenit în mijlocul acțiunii!”.

Lunga suspendare de trei etape primită de Jair din cauza unei prostii generată, poate, de prea multă adrenalină, a luat sfârșit prin prezența sa ca titular în partida contra Sibiului. Din start am făcut mențiunea că evoluția lui Jair a fost excelentă. M-ar putea contrazice oricine care ar citi mai întâi cifrele din tabel. Da, este adevărat. Dacă vom citi doar cifrele, ele ar putea părea unele înregistrate de orice mijlocaș oarecare. Dar, dacă nu privim superficial tabelul, cel puțin o rubrică ar trebui să sară în ochi: aceea a șuturilor trimise către poarta adversă. Cifra marcată acolo ar trebui să nască întrebarea cum de un mijlocaș ajunge să amenințe poarta de atâtea ori, cât un vârf de atac pur-sânge. În plus, trebuie să ținem seama și de cursul jocului. O a doua cifră care nu spune prea multe luată singular este aceea din rubrica recuperări ale balonului în zona sa de joc.

Să le luăm pe rând! Să începem cu recuperările, o măsură a controlului zonei centrale în care Jair a fost plasat. În primele cinci minute, Jair deja înregistrase patru asemenea realizări efectuate pe o zonă destul de largă în terenul Petrolului, într-o perioadă în care Sibiul căuta poarta. Ceea ce denotă că atacurile adverse au fost stopate sau respinse de apărarea imediată și Jair a știut să se plaseze ideal. În ceea ce privește șuturile la poartă, situația este de lăudat. Primele trei au însemnat pericol pentru buturile sibiene. A rezultat golul deschiderii scorului, arătând că Jair are știința jocului pe nisipul de pe plajă reușind să cumințească țopăiala balonului (min. 16). A urmat o lovitură surpriză, cu capul, înspre bara apropiată colțului din care a venit lovitura (min. 30). Surpriză a fost și apariția lui Jair în acea poziție liberă, pentru că statura nu îl recomandă prea mult pentru asemenea gen de lovitură. Surpriză a fost și șutul tras de la aproape 30 de metri, reluând direct din voleu un corner respins, trimițând cu un ușor rist exterior spre bara îndepărtată. Balonul a fost cu greu respins peste poartă de portarul sibienilor, nepăcălit de efectul căpătat de minge (min. 44). Doar amintim că al doilea gol, cel al lui Irobiso, a fost marcat în urma cornerului rezultat (min. 45). Nu a fost departe nici la ultima sa lovitură din careu, de pe la 14-15 metri, dar atunci mingea i-a venit pe stângul și ținta a fost ratată (min. 67). Și rețineți ca această ultimă încercare a porții adverse a venit în perioada în care echipa se afla în inferioritate numerică. Cum au fost posibile toate acestea? Simplu! Jair nu a făcut rabat de la efort, a parcurs deseori, în curse lungi, spațiul dintre cele două careuri (min. 10, oprit în duel umăr la umăr; 16, la gol, când a intuit deposedarea pe care urma să o facă Irobiso; 20, dar nu a primit mingea; 34, dar pasa de la Budescu a fost blocată; 46, așteptând o minge de la Irobiso). Jair a făcut și alte sprinturi în terenul sibian, cu noi prezențe în zona porții adverse (min. 68 și 69, la acțiunea lui Budescu și la cornerul care a urmat; min. 75, aflat în careu pasează, cu capul, pentru Budescu) cu reveniri rapide în poziția sa, chiar și cu urmărirea adversarului (min. 20).

Odată cu eliminarea lui Jrobiso, baloanele jucate s-au împuținat pentru că adversarul a avut posesia în cea mai mare parte a timpului, dar pendularea către înainte și înapoi a continuat, Jair ajungând, uneori, să fie cel mai avansat petrolist în special la degajările efectuate de Leitner (min. 66)! Desigur, lui Jair i-a venit greu să se lupte aerian cu adversarii, de unde și duelurile directe pierdute, sau unele pase greșite, dar asta nu l-a împiedicat să încerce tentative de presing sau măcar încercări de a întârzia dezvoltarea atacului advers, chiar și spre final (min. 85). Acesta este un capitol, ca și cel al mingilor pierdute, la care iarăși nu trebuie să ne lăsăm înșelați. Cele mai multe întâmplări de acest gen s-au petrecut când Petrolul juca în zece oameni. Și, mai este de menționat că, în ciuda staturii sale, mulțumită tehnicii pe care o stăpânește, Jair a reușit să păstreze mingea în unele situații în care s-a aflat încolțit de adversar (min. 39, pasă bună după preluare și dribling, dar nimeni nu a mai putut trimite spre poartă; min. 62, a ținut viguros de minge și a reușit pasa către Gicu Grozav). Am lăsat la urmă un alt amănunt demn de luat în seamă, anume colaborarea cu coechipierii. Este greu de crezut că lui Jair i se poate reproșa ceva, el fiind un adevărat liant pentru colegii de linie, Takayuki și Grozav, dar și cu ceilalți din defensivă. Cât despre colaborarea cu Budescu și Irobiso, aceasta a fost descrisă deja mai sus în punctele sale principale.

Această evoluție a lui Jair, încheiată prin înlocuirea sa pentru aplauze la scenă deschisă (min. 90+3), a fost mult diferită de aceea de la Arad, de la precedenta noastră „radiografie” asupra evoluției sale și l-a propulsat pe mijlocașul petrolist ca jucătorul meciului, în opinia subsemnatului, „la mustață” înaintea lui Budescu și a lui Irobiso.