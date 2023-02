Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, în prezent, traficul de persoane reprezintă una dintre cele mai stringente probleme ale societăţii, constituind o formă de sclavie modernă. „Persoanele care sunt recrutate pentru trafic riscă să-şi piardă libertatea, să fie bătute, violate şi chiar omorâte”, precizează reprezentanţíi instituţiei.

În acest sens, într-un comunicat de presă, este prezentat şi modul în care cineva poate deveni victima unei astfel de infracţíuni: „Dorinţa acută şi decizia de a pleca din ţară pentru depăşirea dificultăţilor economico – financiare; constrângerea persoanei în cauză să accepte un alt tip de muncă, decât cel promis, iniţial prin ameninţare fizică sau referiri la situaţia în care se află victima (trecerea frauduloasa a frontierei, necunoaşterea zonei, a limbii, lipsa actelor de identitate, a mijloacelor materiale etc.), iar apoi prin modalităţi de constrângere din ce în ce mai violente».

Specialiştii în domeniu au făcut şi un «profil» al traficantului, acesta fiind: « are o slujbă în care există posibilitatea unui contact intens cu publicul (barman, ospătar, taximetrist etc); aspect fizic de natură să inspire încredere; propunerile sunt făcute prin intermediul rudelor, cunoştintelor sau prin articole în ziare; câştigă încrederea prin promisiuni şi poveşti de succes (…)”.

În contextul amintit mai sus, reprezentanţii Poliţiei Române vor derula, şi în cursul acestui an, campanii de prevenire în rândul cetăţenilor, pentru a nu deveni victimele traficului de persoane.