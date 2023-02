CSM Petrolul Ploieşti s-a calificat pentru Turneul Final al Conferinţei Sud din cadrul European Youth Basketball League din postura de câştigătoare a Grupei A după ce s-a impus în toate cele patru meciuri ale Turneului 2, desfăşurat în aceste zile la Ploieşti, şi a ajuns la un bilanţ general de 7 victorii şi o singură înfrângere.

Ieri, imediat după prânz, băieţii pregătiţi de Ionuţ Ivan au câştigat fără drept de apel ceea ce a fost, practic, finala grupei, cu Ştiinţa Bucureşti, scor 85-56 (18-18, 20-13, 23-15, 24-10), şi nu mai au nevoie de alte calcule legate de calificare. Într-o atmosferă de meci mare, cu galerii, majorete şi baschet de calitate, CSM Petrolul Ploieşti a arătat că este echipa care merită să meargă la Turneul Final, victoria la scor reprezentând şi o mică revanşă pentru semifinala de la „U16” din sezonul trecut, câştigată de Ştiinţa la doar două puncte.

Codruţ Dinu şi-a confirmat statutul de lider cu o evoluţie impecabilă, concretizată, între altele, în 7 coşuri de la distanţă pentru un procentaj de 63%, pivoţii şi-au făcut şi ei treaba în „căciulă”, iar defensiva a fost şi de această dată la înălţime, oaspeţii nereuşind decât în primul sfert să treacă de 15 puncte!

Eroii victoriei au fost: Codruţ Dinu (25 puncte, 7×3), David Raşoga (16), Robert Pătraru (14, 4×3), George Angelian (13), Christos Manthopoulos (7), Rareş Mihalache (4), Răzvan Popa (3), Rareş Movileanu (3, 1×3), Armand Suciu, David Naum, Alexandru Dimov şi Mihai Oprea.

Turneul Final va avea loc la Skopje (Macedonia de Nord) în luna aprilie şi va avea la start opt echipe: cele trei câştigătoare de grupe, cea mai bună ocupantă de loc 2 plus alte patru formaţii cărora EYBL le va acordat câte un „wild card”. Turneele secunde ale celorlalte două grupe sunt programate în perioada 9-12 februarie (Grupa B) şi 23-26 februarie (Grupa C).

Felicitări, băieţi, şi mulţumiri sponsorilor principali – „Coral Impex” şi „Starea Naţiei” – pentru implicarea în participarea băieţilor în competiţie europeană!

Codruţ Dinu, MVP-ul turneului!

La fel ca la primul turneu, EYBL a oferit şi premii individuale la finalul competiţiei de la Ploieşti. Având ca reper statisticile din cele patru meciuri din Sala „Olimpia”, reprezentanta EYBL, Martina Aho, i-a premiat pe Christios Manthopoulos – MVP al echipei, pe George Angelian – selecţionat în „5”-ul turneului, şi pe Codruţ Dinu – MVP al turneului!

În cele 8 partide ale acestei faze, Codruţ Dinu a avut medii de 20.3 puncte/meci, iar George Angelian a încheiat competiţia cu 14.5 puncte/ meci.

CSM Petrolul Ploieşti U17 – Napoli Basket (Italia)

78-55 (19-12, 17-15, 24-12, 18-16)

Au marcat pentru ploieșteni: Al. Dimov (13 puncte, 2×3), C. Dinu (11, 1×3), Manthopoulos (10), G. Angelian (8), D. Raşoga (8, 2×3), R. Mihalache (8), M. Oprea (6), R. Popa (4), R. Pătraru (3, 1×3), R. Movileanu (3), D. Naum (2) şi A. Suciu (2).

CSM Petrolul Ploieşti – Debrecen Academy (Ungaria)

92-70 (23-15, 25-27, 22-15, 22-13)

Pentru CSM Petrolul Ploieşti, au jucat: C. Dinu (26 puncte, 4×3), G. Angelian (21), Manthopoulos (10), R. Popa (8, 1×3), A. Suciu (8, 2×3), R. Movileanu (7, 1×3), D. Naum (7), D. Raşoga (3, 1×3), R. Pătraru (2), R. Mihalache şi A. Dimov.

CSM Petrolul Ploieşti – BC London Elite (Anglia)

67-55 (19-15, 12-10, 20-17, 16-13)

C. Dinu (21 puncte, 4×3), G. Angelian (11), R. Popa (8, 2×3), R. Pătraru (6, 2×3), R. Movileanu (6), Manthopoulos (5), A. Suciu (4), D. Raşoga (4, 1×3), R. Mihalache (2), A. Dimov, D. Naum şi A. Velcea.