Actorul, în vârstă de 67 de ani, a fost diagnosticat în martie 2022 cu afazie, o afecțiune care afectează creierul și care provoacă dificultăți de limbaj și vorbire, ceea ce l-a determinat să se retragă din actorie. Acum, boala s-a agravat, scrie SkyNews, potrivit Hotnews.

Declarația privind evoluția afecțiunii sale a fost semnată de actuala sa soție, Emma Heming Willis, și de fosta sa soție, Demi Moore, precum și de copiii săi Rumer, Scout, Tallulah, Mabel și Evelyn.

„De când am anunțat diagnosticul de afazie al lui Bruce în primăvara anului 2022, starea lui Bruce a progresat și acum avem un diagnostic mai specific: demență frontotemporală (cunoscută sub numele de FTD)”, a anunțat familia.

„Din nefericire, provocările legate de comunicare sunt doar un simptom al bolii cu care se confruntă Bruce. Deși acest lucru este dureros, este o ușurare să avem în sfârșit un diagnostic clar.”, spun apropiații actorului.

NHS a declarat că FTD cauzează probleme de comportament și de limbaj și afectează partea frontală și laterală a creierului.

Familia a declarat că Willis a primit „o revărsare de dragoste și compasiune” în ultimele zece luni.

„Generozitatea voastră a fost copleșitoare și suntem extrem de recunoscători pentru asta”, au spus ei.

Demenţa frontotemporală (FTD) reprezintă un grup de tulburări care duce la deteriorarea lobilor frontali şi temporali ai creierului. În funcţie de regiunile cerebrale afectate, boala determină schimbări în comportamentul social, personalitate şi/sau pierderea abilităţilor lingvistice.

Unele persoane (între 10% şi 20%) cu FTD dezvoltă, de asemenea, tulburări neuromusculare şi de mişcare, cum ar fi parkinsonismul sau boala neuronilor motori (cunoscută şi sub numele de scleroză laterală amiotrofică sau boala Lou Gehrig).

Declanşarea demenţei frontotemporale reprezintă una dintre cauzele care duc la apariţia demenţei timpurii. Spre deosebire de boala Alzheimer, în stadiile iniţiale ale FTD memoria nu are de suferit.