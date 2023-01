George Marin

Trei puncte care tare bine ne-ar fi prins au rămas îngropate în gazonul fleașcă al stadionului „Ilie Oană” pentru a fi culese de cealaltă echipă care folosește arena pentru jocurile considerate acasă, Chindia Târgoviște.

Punctele victoriei ne-au trecut prin fața ochilor și s-au topit tot așa cum fulgii căzuți de pe la mijlocul primului mitan s-au topit înmulțind apa de pe teren. Puncte pe care le-am avut în mână încă din prima parte, de la penaltiul primit de Moldoveanu și transformat de Gicu Grozav (min. 27). Acest gol a consfințit faptul că, în prima parte a meciului, jucătorii Petrolului s-au adaptat mai bine la specificul terenului, făcând ceea ce trebuie să facă. Au avut grijă să respingă baloanele „din prima”, doar înainte și în lateral, să nu riște fără rost, să trimită mingi către Irobiso, care a alergat după fiecare minge atât cât a putut, dar mult mai mult ca altădată. Astfel a fost posibil ca Târgoviștea să aibă doar o singură mare ocazie, șutul lui Popa, de la marginea interioară a careului mare, fiind stopat de palma stângă a lui Leitner și capturat imediat de același portar petrolist (min. 17). Haideți, totuși, să ne amintim și de lovitura de cap trimisă de Celea puțin pe lângă bară (min. 21). Petrolul a avut mai multe oportunități de a marca: reluarea din voleu, acrobatică, dar slabă ca tărie a șutului, a lui Moldoveanu (min. 1), șutul puternic trimis de Purtić, de la 21-22 de metri, deturnat în corner de Căbuz (min. 13), mingea plasată de Irobiso puțin pe lângă bară, nigerianul ajungând în fața porții după o cursă gen buldozer, lansat fiind de Țicu (min. 18), șutul nu prea puternic al aceluiași atacant petrolist, la o minge pasată, în careu, de Grozav (min.23), șutul mijlocașului dreapta Borța, cu stângul, din unghi, din dreptul colțului careului mare, șut respins de Căbuz (min. 31). Și toate aceste ocazii au apărut într-o perioadă în care Chindia a lăsat impresia că poate plimba balonul mai bine, mai ales în zonele cu teren mai puțin moale.

Alte două mari ocazii izvorâte din seria de lovituri de colț de care Petrolul a beneficiat după pauză au întărit convingerea că Petrolul nu poate scăpa victoria: Celea a degajat în Achim după lovitura de cap amenințător trimisă de Irobiso, mingea cerându-se spre plasa porții, dar Căbuz a blocat-o chiar pe linie (min. 51), apoi Mathaus a reluat, cu capul, puțin peste bară (min. 55). Forțele proaspete aruncate în luptă de Chindia (acolo să fi stat una dintre cheile meciului?) și-au arătat colții, Cooper trimițând mingea în poartă, dar el se afla într-un ofsaid de neiertat (min. 56). Cea de-a doua lovitură de cap trimisă de Mathaus, fără pericol pentru poarta adversă, tot după un corner bătut de Țicu, a părut a fi capătul unei perioade cu supercharge al bateriei petroliste (min. 61). Din acel moment, jocul părea a deveni neutru, dar cei doi intrați la pauză în echipa târgovișteană au conlucrat: Vorobjovas a centrat, din dreapta, iar Cooper l-a păcălit pe Achim și a înscris, cu capul, din careul mic, la bara îndepărtată, jos, lângă stâlpul porții (min.70). Cu ultimele forțe, petroliștii au încercat să își apropie victoria. Lovitura liberă executată de Budescu, abia intrat pe teren, a dus la o învălmășeală generală în careul dâmbovițean, una în care Căbuz a înotat efectiv în noroiul din careul mic fără a putea captura balonul, una în care nimeni dintre petroliști nu a putut trimite balonul în poartă, una în care cineva dintre târgovișteni abia-abia a reușit să degajeze (min. 79).

Finalul ne-a lăsat paf! La un atac advers sosit cam lejer în ultima treime a terenului petrolist, Meijers a fost atras de vulpoiul Popa în afara careului și lăsat acolo, Achim a fost păcălit, iarăși, de deplasarea lui Cooper, care, cu capul, a plasat centrarea lui Neguț fix pentru același Popa, pătruns prin rarefiata parte stângă a apărării petroliste. Plasarea balonului la colțul apropiat a părut o lovitură simplă, chiar în condițiile descrise ale stării gazonului (min. 85). Ultima zvâcnire pentru a îndrepta acest 1-2 nu a reprezentat altceva decât o nouă minge salvată, în doi timpi, de Căbuz, din apropierea liniei porții (min. 90+3).

FC Petrolul – Chindia Târgoviște 1-2 (1-0)

Stadion: Ilie Oană. Spectatori: 500.

Marcatori: Grozav (27) / Cooper (70), Popa (85).

FC Petrolul: Leitner – Achim, Meijers, Mathaus – Borța, Purtić, Dumitriu (79 Seto), Țicu (cpt.) – Moldoveanu (79 Budescu), Irobiso, Grozav. Antrenor: Nicolae Constantin.

Chindia: Căbuz – Căpușă, Celea, Corinus, Dinu (cpt.) (46 Vorobjovas), Ioniță (76 Perianu) – Neguț, Dulca (76 Dumitrașcu), Akhmatov (46 Cooper) – Popa (88 Boldor), Popadiuc. Antrenor: Constantin Irinel Voicu.

Avertismente: Dumitriu (24), Achim (63) / Celea (5), Dinu (27).

Arbitri: Viorel Flueran (Craiova) – George Neacșu (Câmpulung Muscel), Romică Bîrdeș (Pitești). Rezervă: Cătălin Popa. Arbitru VAR: Bogdan Dumitrache (București). Arbitru AVAR: Gabriel Stroe (Pitești).

Observatori: Adrian Vidan (București) pentru arbitraj, Adrian Pitu (Constanța) pentru organizare.

Jucătorul meciului: Popa.

Unul laconic, celălalt patefon

La finalul meciului, supărat, antrenorul petrolist, Nicolae Constantin, a fost laconic în declarații: „Cred că am fi meritat măcar un egal în acest meci de luptă, de angajament. Am arătat bine până la momentul primirii primului gol”.

De partea cealaltă, neputându-se prezenta la microfon din motive de „chirie a licenței” antrenorul efectiv Toni Petrea (nu vă luați după caseta tehnică, acolo sunt datele oficiale, pentru „fraieri”!) a trimis în fața presei un patefon cu o placă zgâriată care a repetat de trei ori aceleași lucruri, chestii pe care le-a mai auzit ca șablon și la alții, învățate ca pe o poezie. Am avut dovada că Țermure a fost de o sută de ori mai bun fundaș decât vorbitor. De aceea nici nu ne mai ostenim să reproducem prea puțin lămuritorul „discurs” asupra meciului.