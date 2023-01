• Peste 20.000 de persoane au achitat integral, deja, taxele şi impozitele locale

• Pentru că şi-au lãsat proprietăţile în paragină, zeci de contribuabili vor plăti impozitul majorat şi cu… 500%!

N. Dumitrescu

Faptul că ploieștenii sunt bun-platnici se confirmă și în 2023, chiar de la început de an! Iar dovadă stă situația încasărilor la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, din care reiese faptul că, deja, într-o perioadă de 16 zile lucrătoare, numeroşi ploieşteni au ținut să scape de grija plății dărilor la fisc, achitând chiar întreaga sumă datorată pentru întregul an! Concret, din data de 3 ianuarie și până pe data de 18 ianuarie a.c., la nivelul Ploieștiului, au achitat impozite și taxe locale un număr de 22.978 de persoane, dintre care 20.379 au achitat întreaga sumă datorată pentru întregul an 2023, drept pentru care au beneficiat și de o reducere la plată cu 10%. Ca și în anii trecuți, și în 2023 se menține prevederea potrivit căreia contribuabilii care achită, în integralitate, până la data de 31 martie taxele și impozitele locale au parte de bonificația de 10%, cu precizarea că, anul trecut, 99.194 de contribuabili au avut parte de această facilitate, întrucât au achitat întreaga sumă până la finalul lunii martie.

Reamintim faptul că, pentru anul 2023, la Ploiești, impozitele și taxele locale au fost indexate doar cu rata inflației, în cuantum de 5,1%. De menționat, însă, că în conformitate cu o hotărâre a legislativului local ploieștean, în anul 2023, alte zeci de persoane vor achita, pentru clădirile și terenurile pe care le au în proprietate, taxe şi impozite majorate cu 200 % și chiar și cu… 500%, din cauza faptului că au lăsat respectivele proprietăți în paragină. Special pentru această categorie de proprietari, contribuabili persoane fizice, dar și juridice, a fost aprobată o hotărâre a Consiliului Local Ploiești, care vizează faptul că, în anul 2023, 20 proprietari de clădiri și 18 proprietari de terenuri vor fi obligați să achite mai mulți bani. Decizia de majorare a impozitelor pentru anul acesta a fost luată după ce, în urma notificărilor transmise în 2022, aceștia nu s-au conformat după ce le-a fost adus la cunoștință faptul că au clădirile și terenurile neîngrijite. Hotărârea legislativului local la care ne referim conține o listă detaliată a acestor proprietăți, clădiri și terenuri, străzile pe care acestea se află, inclusiv procentul de majorare stabilit. Astfel, la un număr de 15 proprietăți, clădiri și terenuri, procentul de majorare a impozitului este de 500%, pentru patru proprietăți –

majorarea este de 400%, pentru alte două – de 300%, în cazul celorlalte clădiri și terenuri, majorările de taxe și impozite fiind cuprinse între 200 și 250%. Pe lista străzilor pe care se află asemenea clădiri și terenuri lăsate în paragină se regăsesc: Bulevardul Republicii, stăzile Nicopole, Veniamin Costache, Vasile Lucaciu,

Rudului, Nucet, Putna, Ferigei, Constantin Mille, Gh. Gr. Cantacuzino, Stadionului, Ștefan cel Mare, Mihai Bravu, Mircea cel Bătrân, Calomfirescu etc.