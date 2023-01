Anunţ important făcut la Slănic: promovarea unui proiect comun cu Ministerul Transporturilor, pentru reluarea transportului de sare pe cale feroviară

V. Stoica

Ministrul Economiei, Florin Spătaru, s-a aflat vineri, 20 ianuarie, într-o nouă vizită de lucru în Prahova, în cadrul căreia a avut întâlniri la Salina Slănic, la Primăria Băicoi și la o importantă companie din aceeași localitate, dar și la Ploiești, cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie Prahova și ai mediului de afaceri din județ. Alături de ministrul Economiei s-au aflat și colegii săi de partid din Prahova – președintele filialei, Bogdan Toader, vicepreședintele Radu Oprea, secretarul executiv Rodica Paraschiv, precum și prefectul Virgiliu Nanu.

După vizita la Salina Slănic, pe lângă investițiile din acest an, ministrul Economiei a anunțat și promovarea unui proiect comun cu Ministerul Transporturilor, astfel încât să se reia transportul de sare din Salina Slănic pe cale feroviară. ”Degeaba retehnologizăm minele de sare, dacă nu reparăm infrastructura feroviară industrială! Sunt astăzi într-o vizită de lucru la Prahova. Prima oprire: Salina Slănic Prahova, sucursală Salrom, companie în subordinea Ministerului Economiei. Am discutat cu directorul salinei şi, înainte de toate, m-am asigurat că minerii noştri beneficiază de transport de persoane omologat până la locul de muncă şi condiții de lucru în siguranță. Un alt subiect abordat a vizat investițiile. Alături de directorul Salrom, Dan Dobrea, am transmis conducerii Salinei Slănic Prahova că avem fonduri pentru investiții. Până la sfârșitul anului va fi achiziționată o combină care va dubla producția de sare şi va fi finalizată consolidarea structurii puțului care va deservi liftului pentru turişti, o investiție așteptată de 12 ani la Prahova. Dar, toate aceste investiții de retehnologizare a minelor de sare nu au rost dacă infrastructura de transport feroviar industrial nu va fi reabilitată. La Slănic sunt 40 de km de linie ferată care trebuie repuşi în funcțiune, astfel încât transportul de sare să fie făcut pe această cale. Voi promova şi voi discuta cu ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, despre urgentarea investițiilor pentru reabilitarea tuturor căilor ferate industriale de lângă minele de sare, căci doar astfel am putea avea un preț competitiv pentru producția de sare. Le mulțumesc colegilor mei Bogdan Toader, Ștefan Radu Oprea, Rodica Paraschiv pentru implicare şi pentru preocuparea pentru dezvoltarea Prahovei”, este mesajul transmis de ministrul Economiei în urma vizitei la Slănic.

În urma vizitei efectuate de ministrul Economiei în Prahova, și președintele PSD Prahova, Bogdan Toader, a punctat cele mai importante momente ale zilei. ”Domnul Florin Spătaru, ministrul Economiei, unul dintre cei mai activi miniștri ai Guvernului României, a revenit astăzi (n.n. – 20 ianuarie a.c.) în județul Prahova. Am fost alături de domnia sa în vizitele pe care le-a făcut la Slănic, la Băicoi și la Ploiești și mă bucur că județul nostru este în continuare în atenția acestui minister important. Prima oprire – la Salina Slănic, sucursală a Societății Naționale a Sării – SALROM, unde au început să se materializeze proiectele anunțate în cadrul vizitelor anterioare ale colegului nostru social-democrat.

Una dintre veștile bune este că a demarat procedura de achiziție a combinei de extracție a sării, un utilaj special, cu o valoare impresionantă – 5 milioane de euro – care, odată pus în funcțiune, va crește securitatea în exploatare a zăcământului de sare. Și pe partea turistică, domnul ministru a anunțat că anul acesta va fi finalizată consolidarea structurii puțului care va deservi liftul pentru turiști. În plus, domnul Spătaru va face toate demersurile, alături de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, pentru reabilitarea infrastructurii de transport feroviar, astfel încât să se reia transportul de sare pe această cale. A doua oprire – în orașul Băicoi, la primăria din localitate și la o importantă companie producătoare de acoperișuri metalice rezidențiale și industriale, una dintre firmele care s-au dezvoltat continuu, în ciuda problemelor generate de crizele din ultima perioadă. Ministrul Florin Spătaru a prezentat, ulterior, la sediul din Ploiești al Camerei de Comerț și Industrie Prahova, stadiul schemei de ajutor de stat pentru industria prelucrătoare, unul dintre sectoarele gestionate de Ministerul Economiei. Politicile publice ale PSD, prin ministerele conduse de colegii noștri, sunt structurate astfel încât să fie susținute atât companiile de stat, cât și cele private. Întâlnirea de la Ploiești cu reprezentanții mediului de afaceri demonstrează că dialogul direct este una dintre soluțiile pentru problemele actuale, ce nu ar putea fi rezolvate fără înțelegerea reciprocă a tuturor celor implicați”, a transmis și Bogdan Toader, parlamentar și președinte PSD Prahova.