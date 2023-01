Liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune că îşi doreşte „foarte mult” ca fostul premier Mihai Tudose, actual europarlamentar, să intre în guvern în luna mai, atunci când va avea loc „rotativa” la guvernare și vor fi înlocuiți premierul și o parte dintre miniștri, potrivit Hotnews.

Întrebat, luni seară, la România TV, dacă la „rotativă” Mihai Tudose va veni în guvern, Ciolacu a spus:

„Eu îmi doresc foarte mult ca Mihai Tudose să vină în guvern. Am vorbit cu el dimineaţă, era la Strasbourg. Din ce am vorbit, îşi doreste să vină în guvern. E un om cu experienţă, la fel ca Grindeanu. Uitaţi-vă la randamentul lui la Transporturi”.Liderul PSD a mai spus că la „rotativă” va fi respectat protocolul din coaliţie în privinţa miniştrilor care vor fi schimbaţi, dacă nu va fi găsită „o formulă mai bună”: „Dacă găsim în coaliţie o formulă mai bună, o schimbăm, dar sunt ferm convins că avem raţiune ca oameni politici. Mai sunt cinci luni.

Să aşteptăm şi vedem negocierile, care cred ca vor fi scurte, despre schimburile de ministere. Sunt ministere cu performanţe, exista o performanţă la MIPE, la Ministerul Justiţiei, am scăpat de MCV”. Acordul politic de constituire a „Coaliției Naționale pentu România”, semnat de liderii PSD, PNL și UDMR în noiembrie 2021, la constituirea actualei coaliții de guvernare, prevede că Nicolae Ciucă va avea mandat până în 25 mai 2023, moment de la care va fi numit un premier din partea PSD, până la alegerile generale din 2024.

Documentul prevede și condițiile în care va funcționa sistemul de rotație între PNL și PSD – la schimbarea premierului, vor fi înlocuiți și următorii reprezentanți în guvern: Vicepremierul din partea PSD va fi înlocuit de un vicepremier din partea PNL;Ministrul Transporturilor din partea PSD va fi înlocuit cu nominalizarea pentru acest portofoliu din partea PNL, iar PSD va prelua Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene; Ministrul Finanțelor publice din partea PSD va fi înlocuit de PNL, iar PSD va prelua conducerea Ministerului Justiției;Coordonatorul Secretariatului General al Guvernului din partea PSD va fi înlocuit de reprezentantul PNL, iar PSD va prelua coordonarea Cancelariei prim-ministrului.