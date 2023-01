Sportivii secţiei de şah a CSM Ploieşti au participat la concursul „Grand Prix MegaChess la Mega Mall”, Ediţia a VI-a, organizat de ACS Oxygen Bucureşti (Academia de Şah), în parteneriat cu Centrul Comercial Mega Mall Bucureşti. Elevii lui Petre Grigore au avut din nou evoluţii foarte bune, reuşind să obţină cinci medalii, dintre care două de aur, una de argint şi două de bronz.

Cei cinci medaliaţi ai clubului au fost:

Aur – Darius Nicolae (ELO Under 1001) şi Emma Davicenco (Fete, 10 ani);

Argint – Eduard Ioniţă (Under 10 ani);

Bronz – Melania Grigore (Fete, 8 ani) şi Vladimir Boştină (Under 8 ani).

Din partea CSM Ploieşti au mai participat Ştefan Vasile Basarabeanu, Fabian Muşat, Diana Popescu, Octavian Alexe şi David Dura.