În anul 1967 s-au născut 23.050 de copii, în 2021 – 5.694 de copii!

Nicoleta Dumitrescu

Nu mai este o noutate faptul că, de la an la an, populația României s-a diminuat, lucru confirmat chiar de rezultatele provizorii ale recensământului ce a avut loc anul trecut, din care a reieșit faptul că numărul locuitorilor s-a redus față de recensământul anterior cu 1,1 milioane de persoane! Potrivit statisticilor, după anul 2010, o particularitate aparte în declinul populației a reprezentat-o scăderea naturală, numărul nașterilor fiind din ce în ce mai redus. De altfel, chiar la începutul acestui an, reprezentanți din cadrul Institutului Național de Statistică au ținut să facă precizarea că, în anul 2021, în România s-au născut cei mai puțini copii din ultima sută de ani! Considerat unul dintre cele mai mari județe ale țării, și în Prahova este valabilă situația potrivit căreia numărul redus de nașteri a condus la diminuarea considerabilă a populației, iar datele primite de la conducerea Direcției Județene pentru Statistică Prahova, din ultimele aproape șase decenii, confirmă, cu cifre, această realitate. Concret, ca și la nivel național, și în Prahova, primii ani după ce, în perioada comunistă, în anul 1966, a fost adoptat decretul (abrogat imediat după revoluția din 1989) prin care avorturile erau interzise, au fost cei în care s-au născut cei mai mulți copii. Astfel, între anii 1967-1972, în România aveau să se nască peste două milioane de copii, un număr foarte mare – copiii născuți în acea perioadă fiind cunoscuți sub denumirea populară de ”decreței” – în Prahova situația fiind următoarea: anul 1967 – 23.050 de nașteri, 1968 – 21.607 nașteri, 1969 – 18.283 nașteri, 1970 – 16.999 nașteri, 1971 – 16.372 nașteri, 1972 -15.295 nașteri. După aceea, numărul nou-născuților s-a diminuat de la un an la altul, în anul în care a avut loc Revoluția în România – 1989 – în Prahova născându-se 13.444 de copii, un an mai târziu, în 1990 – 10.764 de copii, pentru ca din anul 1991 – când au venit pe lume 9.426 de copii, numărul nou-născuților să fie din ce în ce mai redus. Mai exact, dacă în anul 2020 în județ s-au născut 6.026 de copii, în anul 2021 au venit pe lume 5.694 de copii, iar anul trecut, între lunile ianuarie și noiembrie, înregistrându-se doar 4.930 de nașteri! Potrivit datelor primite de la Direcția Județeană de Statistică Prahova, de la Revoluție încoace, scăderea natalității este mai mult decât îngrijorătoare, mai ales în mediul rural. Astfel, în comuna Adunați, de pildă, dacă în anul 1990 au fost înregistrate 41 de nașteri, în anul 2021 au fost doar 14 nașteri, Bănești: anul 1990 – 65 de nașteri, anul 2021 – 23 de nașteri; Boldești-Grădiștea: anul 1990 -32 de nașteri, anul 2021 – 10 nașteri; Brebu: anul 1990 -94 de nașteri, anul 2021 -33 de nașteri; Ceptura: anul 1990 -83 de nașteri, anul 2021 -36 de nașteri; Ciorani: anul 1990 -91 de nașteri, anul 2021 – 46 de nașteri; Cosminele: anul 1990 – 15 nașteri, anul 2021 – 6 nașteri; Măneciu: 1990 -146 de nașteri, anul 2021 – 72 de nașteri; Mănești: anul 1990 – 123 de nașteri, anul 2021 – 38 de nașteri; Salcia: anul 1990 -17 nașteri, anul 2021 – 5 nașteri; Secăria: anul 1990 – 21 de nașteri, anul 2021 – 6 nașteri; Valea Călugărească: anul 1990 – 145 de nașteri, anul 2021 – 96 de nașteri; Vărbilău: anul 1990 – 105 nașteri, anul 2021 – 58 de nașteri. Potrivit specialiștilor, scăderea dramatică a natalității este o consecință a faptului că societatea s-a schimbat și în România, inclusiv la nivelul județului Prahova. Mai exact, foarte multe cupluri declară că nu-și mai doresc copii, cauzele ținând de aspecte legate de ordin mai ales material, situația financiară și incertitudinea cu privire la siguranța locului de muncă fiind determinante în decizia de a (mai) avea un copil.