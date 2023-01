G. Marin

Nu am crezut că retrasarea unor linii cu var chiar cu cinci minute înainte de debutul meciului poate genera o anume premoniție, aceea că varul s-a consumat absolut tot și nu a mai rămas nimic pentru VAR-ul necesar jocului în sine.

La finalul meciului s-au auzit comentarii la adresa stării gazonului. Nu am să mă leg de gazon, unul suprasolicitat săptămână de săptămână, unul care se cerea schimbat cam de vreo cinci ani, de pe vremea când a fost ultimul meci internațional jucat la Ploiești de o echipă reprezentativă a României. Dar, mă pot lega de minunățiile de arbitraj și de orbul găinilor care îi afectează atât de des pe arbitrii de pe teren, cât și pe cei din camera VAR.

La Mioveni, atacantul nostru, Moldoveanu, a fost luat în brațe, apoi doborât, și trebuia acordat penalti. Nu s-a acordat, nici VAR-ul nu a spus nimic, în ciuda evidenței. Sâmbătă, Moldoveanu a primit un penalti pe care nu cred că îndrăznea cineva să nu îl acorde. Dar, ce ne facem cu fazele din minutele 9 și 48, faze în care Moldoveanu a avut prim-planul la balon în careul advers? La prima, târgovișteanul Dinu l-a luat de gât și l-a trântit la pământ, iar la a doua, Celea l-a dărâmat de-a dreptul într-un duel imposibil de interpretat ca umăr la umăr, ci doar ca împingere clară, fault evident pentru că târgovișteanul și-a împiedicat adversarul să joace mingea. Oare nu așa stă scris în Regulile Jocului? Să spunem că, în a doua situație, are și Moldoveanu partea sa de vină, pentru că a alergat mai iute decât poate fugi Flueran, dar măiastrul arbitru se afla aproape la faza din debutul meciului. Iertați, vă rog, gluma amară, dar cam asta ne rămâne de făcut în fața unor asemenea arbitri doar cu numele!

Credeți că asta a fost tot? Nicidecum! La acțiunea lui Irobiso, din minutul 18, Flueran a mai demonstrat (la fel și Dumitrache, de la VAR) că degeaba se tot fac cursuri, că degeaba se fac instruiri dacă cele predate intră pe o ureche și ies pe cealaltă. Ori, nu intră nimic pe nicio ureche! Ori, se citește regulamentul pe dos! Ori, se mai fac și altfel de instruiri! La acea acțiune, Irobiso a apucat să dea mingea pe lângă Căbuz, dar și pe lângă bară. Însă, aproape în același moment în care a lovit balonul, Irobiso a fost dărâmat din spate de Dinu. Acesta nu a fost un atac întârziat, din spate, executat ca la manual? Nu cumva trebuia acordat penalti? Ba da, și încă cum!

Însă, problema noastră, una chiar generală, românească, cu acest VAR pare a fi dorința de a nu se deranja unul pe celălalt în interiorul breslei. Dacă, deunăzi, la un meci al lui Kovacs, la Ploiești, am înțeles că îngâmfatul arbitru trimis mânuitor de tăblițe la Mondiale nu concepe să i se sugereze ceva de la VAR (dar, a pățit-o ulterior!), acum înțelegem că se adeverește vorba „corb la corb nu-și scoate ochii”. Ori, este vorba despre incompetență, Vassaras dând cu var alb peste pete negre, amintindu-ne de vorba lansată de Ioan Andone „pre mulți am vopsit și eu”.

Ar mai fi o problemă, fără a considera că duc vorba spre auto-victimizare: de ce arbitrii ne „ciupesc” pe noi, petroliștii, atât de des?