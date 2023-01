George Marin

Cât de mult a fost așteptat acest meci de la Mioveni! Petrolul l-a așteptat cu speranță, dar și cu circumspecție, și, în același timp, cu încredere. Cu încrederea în puterile sale, cu încrederea în cei nou sosiți în această iarnă, cu încrederea că absențele din echipa obișnuită (accidentatul Huja și suspendații Țicu și Jair) vor fi suplinite. Chiar din start am putut vedea în echipa de start trei noutăți: apărătorii Doua și Achim, precum și mijlocașul Purtić. Alte noutăți au fost prezența lui Mathaus pe partea stângă a apărării și debutul lui Meijers în calitate de căpitan de echipă. La care adăugăm revenirea lui Moldoveanu. Același meci a fost așteptat și de Mioveni, dar era privit altfel din partea argeșenilor, o echipă al cărui os se afla sub scrijelitura cuțitului ultimului loc. O echipă care – a dovedit-o modul de exprimare pe teren – nu a evoluat cu disperarea înecatului, ci cu energia celui care știe că nu are nimic de pierdut.

Această energie, combinată cu o indecizie în apărarea petrolistă în a respinge balonul, a dus la golul marcat de revenitul Rusu (șut din ușor lateral dreapta față de punctul loviturii de pedeapsă, Leitner fiind mascat de grupul de jucători; min. 10). Replica petrolistă a venit, dar centrarea lui Gicu Grozav, din stânga, către bara îndepărtată a fost o idee mai lungă, astfel că reluarea lui Takayuki, cu capul, a fost capturată de portarul Greab chiar lângă transversală (min. 18). Dar, imediat au urmat alte două bune situații. Mai întâi, Bratu a tras aproape de vinclul porții argeșene, reluând pasa de la Doua (min. 19), apoi Antal a șutat pe lângă poartă finalizând acțiunea acestui scânteietor, atât cât a jucat, Benchaib, jucătorul dorit de Dică și în perioada „fecesebistă”, dar refuzat de Becali (min. 20). A fost o perioadă densă în acțiuni, urmată de o alta mai lungă în care Petrolul a încercat să construiască mai mult, având doar serii de două și trei lovituri de colț, dar punctată și de bunele situații ale lui Budescu (șut puțin alături; min. 25), Grozav (șut respins de Greab; min. 33) și, mai ales, Mathaus (lovitură de cap, respinsă de Sno din apropierea liniei porții; min. 34). La toate acestea adăugăm promițătoarea rapidă acțiune dusă în cinci jucători, dar eșuată din lipsă de sincronizare la pasa lui Takayuki (min. 45+2). Toată această perioadă de dominare petrolistă a fost întreruptă doar de două ori, ambele ocazii avându-le Antal. Dacă la prima a beneficiat de grava eroare comisă de Achim, dar a șutat alături (min. 25), la a doua s-a bucurat de lobul primit de la Benchaib și a pătruns printre Mathaus și Achim, dar a fost stopat de Leitner (min. 39).

Partea a doua s-a derulat aproximativ sub aceleași coordonate. Petrolul a încercat egalarea, Mioveni s-a străduit să păstreze avantajul luat atât de repede și de ușor. Petrolul a mutat și la capitolul așezare în teren, apelând la un 1-4-2-4 nemaiîntâlnit în acest sezon, în care unul din cei patru din atac, Budescu, a avut libertate de mișcare. Da, au venit ocazii, mai multe de partea petrolistă. Mathaus a reluat, cu capul, peste poartă (min. 46). Budescu a trimis un voleu alături primind de la Gicu Grozav, dar acesta i-a „suflat” mingea lui Tucaliuc, care venea pregătit pentru șut (min. 62). Grozav nu a ajuns la centrarea trimisă de Budescu prin fața porții, dar Greab a deviat imperceptibil balonul (min. 65). Greab a prins șutul lui Budescu din lovitură liberă (min. 68). Irobiso, cu capul, a reluat puțin peste poartă centrarea lui Budescu (min. 72). Tucaliuc a trimis un șut respins cu dificultate de Greab (min. 73). Multe ocazii, după cum se vede. Dar toate acestea au venit și pe fondul retragerii argeșenilor. Dar, este de semnalat că nu a fost o retragere în disperare, ci a fost una organizată, calculată, deși Dică a spus ulterior că nu a comandat-o, dar se aștepta la așa ceva. Asaltul petrolist, așa cum a fost el, a creat situații și pentru gazde, care au încercat să lovească decisiv atunci când s-a ivit ocazia. Cârnaț (acesta este numele lui „de toate zilele”) a rămas cu balonul după clinciul cu Meijers (apropo, aproape toate baloanele din astfel de clinciuri au „tras” la gazde) s-a arătat egoist și a șutat alături în timp ce Benchaim era singur-singurel în mijlocul careului petrolist (min. 55),iar Meijers a salvat din fața lui Antal, pregătit să speculeze greșeala lui Mathaus (min. 58), apoi a neutralizat pătrunderea lui Benchaim (min. 73).

Victoria gazdelor a însemnat debutul ratat al Petrolului în noul an. Debut ratat putem numi și prestația lui Achim, în timp ce considerăm prematur să ne pronunțăm despre ceilalți nou sosiți în echipă și prezenți pe teren: Purtić, Doua (despre care puteți citi mâine) și Moldoveanu, chiar dacă acesta din urmă reprezintă o revenire la clubul ploieștean.

Dar, cel mai păcătos debut ratat în noul an este al arbitrului Vidican, unul care, de-a lungul timpului, nu a lăsat impresii prea bune pentru Petrolul. La Mioveni, el a făcut două greșeli grave. Prima a fost în favoarea noastră, să spunem așa, Budescu putând fi eliminat pentru atacul periculos produs asupra lui Sno (min. 40). A recunoscut-o și „Budi”. Dar și mai gravă a fost decizia din minutul 84 (deși faza s-a petrecut în minutul 80!) când Vidican a dovedit, în cel mai bun caz, că suferă de boala numită „orbul găinilor”. Altfel, poate fi suspectat de intenții ascunse. Cum este posibil să nu vezi că Burnea îl plachează pe Moldoveanu, chiar în fața careului mic, în momentul în care ploieșteanul dorea să pornească în urmărirea centrării care i-a depășit pe cei doi? Cum să nu dictezi lovitura de pedeapsă nici după ce revezi imaginile? Or, poate că Vidican s-a trezit exact în acel moment la un meci de rugbi și a decis că placajul a fost corect! Mai degrabă s-ar trezi numitul Vidican la alte activități nelegate de fotbal.

CS MIOVENI – PETROLUL 1-0 (1-0)

A marcat: Rusu (min. 10).

Stadion: Orășenesc Mioveni. Spectatori: 1000.

Mioveni: Greab – Sno (68 Rădescu), Garutti, Scarlatache (cpt), Burnea (87 Șerbănică) – Panait, Lixandru – Antal, Benchaib (76 Diallo), Carnat (87 Balaur) – Rusu (87 Buziuc). Rezerve neutilizate: Croitoru – Coșereanu, Toma, Krasniqi. Antrenor: Nicolae Dică.

Petrolul: Leitner – Achim (46 Irobiso), Meijers (cpt), Mathaus – Doua, Purtic (60 Moldoveanu), Seto (70 Dumitriu), Velisar – Bratu (60 Tucaliuc), Budescu, Grozav. Rezerve neutilizate: Moroz – Bucur, Olaru, Pașov, Tolea. Antrenor: Nicolae Constantin.

Avertismente: Panait (71)/Velisar (29), Seto (34), Budescu (41), Doua (78).

Arbitri: Rareș George Vidican (Satu Mare) – Adrian Popescu (Craiova), Stelian Slabu (Brașov). Rezervă: Bogdan Dumitrache (București). VAR: Florin Andrei (Târgu-Mureș). AVAR: Iuliana Elena Dumitrescu (Râmnicu Vâlcea).

Observatori: Irina Mîrț

(București) pentru arbitraj, Marin Ion (București), pentru organizare.

Jucătorul meciului: Benchaib.