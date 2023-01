George Marin

Ieri, Clubul Petrolul 52 a susținut o conferință de presă prilejuită de două evenimente legate de viața și activitățile clubului. De aceea, conferința s-a desfășurat în două părți.

În prima parte, clubul și-a prezentat noua structură managerială. După cum se cunoaște, fostul președinte al clubului, Costel Lazăr, a renunțat la funcția deținută, locul său fiind luat de Claudiu Tudor, director sportiv până la momentul acestei schimbări. În funcția lăsată liberă de Claudiu Tudor a fost numit Marian Dima, cunoscut cu îndelungă activitate la clubul Astra.

De asemenea, au mai fost prezentați Sevastian Botnari, om cu o vastă experiență în conducerea clubului Zimbru Chișinău și a Federației Moldovenești de Fotbal, care se va ocupa de problemele administrative ale clubului, așa cum a făcut-o încă din vara anului trecut sub fosta conducere, precum și Mircea Dumitrache, ex-junior al Petrolului, care va avea în grijă finanțele clubului petrolist în calitate de consilier financiar. De asemenea, pe partea de marketing va exista o colaborare cu trustul „Observatorul”, necesară pentru a acoperi prelungita stare de concediu, câteva luni, în care se află cel prezentat astă toamnă ca Director de Marketing. „Din păcate, așa iubim Petrolul. În momentul în care ți se face o analiză a activității din ultimul timp îți iei concediu și fugi. Are concedii din toate părțile!” – și-a arătat nemulțumirea actualul președinte la adresa lui Mihai Constantinescu, cel care, deunăzi, la prezentarea sa oficială, nu a fost în stare să ne prezinte diploma obținută la prestigiosul institut „Johann Cruyff” de la Barcelona, dar nici măcar structura cursului respectiv, în timp ce toată activitatea sa de până atunci era permanent „confidențială”! Spre deosebire de transparența actuală pe care o afișează clubul.

Toate aceste noi numiri au girul AGA a ONG-ului care deține Certificatul Sportiv în baza căruia activează astăzi Petrolul 52 Ploiești.

Fiecare dintre cei nominalizați și-a exprimat dorința de a face lucrurile să meargă bine la Petrolul, întâi și întâi să rezolve problemele cu care se confruntă clubul.

„Am mare încredere că vom reuși să rezolvăm problemele care sunt în acest moment la club”. Răspunzând întrebărilor puse, Claudiu Tudor a precizat: „Imediat este nevoie de suma necesară pentru a plăti un salariu pentru băieți și am promisiunea că mâine (n.n. astăzi) îl vom achita. La ora actuală, Petrolul nu este într-o situație ușoară, dar nici nu se află în situația de a nu mai continua competiția”. Totodată, noul președinte a dezmințit faptul că Petrolul are interdicție la transferuri. „S-a vorbit că se destramă Petrolul. Dacă ne uităm bine, Petrolul nu a pierdut niciun jucător. Dimpotrivă, am mai și adus. Noi vom face transferuri. Perioada de transferări abia a început, de aceea nu am avut cum legitima noi jucători până acum” – a comentat Claudiu Tudor referitor la zvonurile și știrile eronate apărute recent. „Chiar dacă mai sunt și alte litigii cu foști jucători la Petrolul, avem termene de plată și am început să plătim din datorii”, a completat de-acum președintele executiv. Cât despre cedări de jucători, în afară de oferta cunoscută pentru portarul Leitner nu a venit nimic oficial pe adresa clubului.

Partea a doua a conferinței de ieri a fost dedicată meciului pe care Petrolul îl va disputa mâine la Mioveni (n.n. ora 17:00) și a fost susținută de antrenorul Nicolae Constantin și de unul dintre jucătorii nou sosiți la Petrolul, Cosmin Achim. „Este un început, și, ca orice început, este destul de dificil pentru că vom întâlni un adversar care a schimbat mult la nivel de staff, dar și la nivel de jucători. Noi ne-am pregătit bine în această perioadă, nu am avut mari probleme, dar, din păcate, există una care pare destul de gravă, a lui Marian Huja. Aștept cu încredere startul acesta și sunt sigur că și băieții, la fel, și ei așteaptă să începem bine”, a declarat Nae Constantin.

Cosmin Achim a fost ceva mai laconic: „Mă bucur că am ales Petrolul. Am ales să vin la Ploiești pentru că vreau să joc și să-mi ajut echipa din toate punctele de vedere. Sâmbătă ne așteaptă un meci destul de greu, spun eu, împotriva unei echipe cu un antrenor nou, cu achiziții multe, dar mergem acolo să dăm totul și să câștigăm cele trei puncte”.

Reamintim că, pe lângă accidentatul Huja, vor mai lipsi din echipa petrolistă Țicu și Jair, ambii fiind suspendați.