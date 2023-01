George Marin

21 de ani, înalt pentru un fundaș lateral, bine legat, căpitan al echipei U23 a Coastei de Fildeș, pentru prima dată la un club în afara țării sale, Seniko Roméo Doua a debutat oficial la Petrolul în meciul de la Mioveni. Stârnit de una din descrierile publice pregătite pentru prezentarea jucătorului, aparatul nostru cu Raze Pix l-a trecut sub radiografie.

Doua nu a avut parte de un meci foarte solicitant pentru el. Majoritatea acțiunilor gazdelor s-au desfășurat pe partea opusă lui, în stânga, prin zona lui Mathaus. Plus că, la reluarea jocului cu lovitură de poartă, nu s-au mai jucat mingi scurte, ci Leitner a degajat cele mai multe baloane tot spre stânga. Și de aici provine numărul mic de mingi jucate de tânărul ivorian. Pentru că tot am ajuns la capitolul cifre, sunt câteva remarci de făcut. Pasele lungi au apărut după minutul 77, pe fondul ofensivei petroliste, una dintre pase fiind cea greșită, menționată în tabel. Cele șase recuperări trebuie citite ca recuperări ale balonului din zone libere din apropierea sa, altfel ar fi fost notate drept deposedări. A mai pierdut o minge din posesie în condițiile în care a primit o pasă scurtă de la Bratu într-o zonă foarte aglomerată, la marginea terenului. Însă, urmări neplăcute ar fi putut lăsa mingea pierdută la centrul terenului, din care a rezultat un contraatac argeșean (min. 66). Respingerea din mitanul secund s-a transformat într-o pasă foarte bună pentru Irobiso (min. 69)! Dar, ne gândim că nu ar fi rău ca Doua să mai și caute mingea, nu numai să o aștepte.

Ca adversar direct i-a fost hărăzit Cârnaț, cu nume „de scenă” Carnat, om cu foști arbitri în familie care nu s-au rușinat de numele lor. Aiudeanul, actual argeșean, nu i-a creat prea mari dificultăți lui Doua, preferând deseori să intre spre centru , spre zona lui Achim, lăsându-l pe fundașul lateral stânga Burnea să vină în zona ivorianului nostru. În câteva rânduri a apărut și Benchaib în acea zonă, mai ales după ce Petrolul a trecut la sistemul 1-4-2-4. Doua nu s-a avântat, nu a atacat decisiv, nici adversarii nu au căutat pătrunderea directă, jocul căpătând alte trasee. Poate doar la faza din minutul 44 ar fi putut fi mai circumspect, el fiind depășit la linia de centru, necesitând deplasarea mult spre stânga a lui Meijers pentru a bloca acțiunea lui Rusu. Doua a fost depășit o dată, când nu a putut bloca centrarea lui Cârnaț după o pasă trimisă prin spatele său (min. 23). S-a întâmplat, în câteva rânduri, ca acest cuplu, Doua – Achim să rămână doi contra doi cu Cârnaț și Burnea, ceea ce naște întrebarea dacă Bratu ar fi putut ajuta defensiv mai mult această zonă, argeșeanul Lixandru acționând mai mult în zona lui Takayuki. Astfel au decurs întâmplările până la pauză, când Achim a fost înlocuit. După pauză, Doua a fost ceva mai liber datorită retragerii argeșenilor, dar și așa, tot aceiași deja menționați echipieri ai Mioveniului au apărut în zona sa. Însă, din ce în ce mai rar. La loviturile fixe, în careul petrolist, Doua l-a avut în marcaj tot pe Burnea. Însă acesta a reușit să se deplaseze și să lovească balonul cu capul de lângă Achim. Dezordinea ulterioară din careul ploieștean a dus la marcarea golului înfrângerii Petrolului (min. 10). O scăpare a avut Doua la o astfel de fază fixă, corner, când Burnea a lovit cu capul greșit, dar ivorianul, depășit de centrare și rămas spate în spate cu adversarul, l-a ținut cu mâinile în cârcă pe argeșean (min. 14). Bine că Burnea nu a avut inspirația să cadă pentru că nu se știe ce decizie putea lua arbitrul Vidican, zis ne-Vedecam, dacă e să ne referim la lovitura de pedeapsă neacordată Petrolului nici după ce s-a uitat la monitorul VAR.

Din moment ce s-a jucat mai mult pe partea opusă lui, Doua a beneficiat, în destule rânduri, de spațiu liber pe partea sa, în momentele de posesie petrolistă. El a avansat către terenul advers, dar nu întotdeauna a primit balonul. Doar Budescu l-a văzut o dată, dar pasa lungă a fost interceptată de Lixandru, care a securizat-o pentru portarul Greab. Aproape imediat, Doua a primit mingea într-o asemenea poziție liberă și a întors spre centru, pentru Bratu al cărui șut a trecut nu departe de vinclul porții adverse (min. 17).

Rămâne de discutat despre poziționările ivorianului. În situațiile statice din careul advers, Doua a format ariergarda de recuperare. Probabil că nu este suficient de puternic la jocul de cap, altfel l-am fi putut vedea, poate, în careul advers. Din poziția de recuperare ocupată, s-a și întâmplat ca Doua să aibă posibilitatea unui șut din voleu exact așa cum se poate vedea în prezentarea sa de pe YouTube, o minge venită după un corner respins, însă Rusu i-a suflat mingea în ultimul moment (min. 38). Cât privește poziționările din fazele active ale jocului, Doua a lăsat impresia că nu întotdeauna stăpânește distanța optimă față de joc și de adversar (min. 56, la ratarea lui Cârnaț; min. 79, la avertismentul căpătat). Impresia aceasta a fost mai accentuată în partea secundă, când Petrolul a avansat către poarta adversă, spațiile din apărarea ploieșteană fiind mai generoase.

Ar mai fi un lucru de remarcat în evoluția lui Doua. Replierile în apărare nu au avut întotdeauna viteza necesară (min. 20, la grava greșeală comisă de Achim, e drept, greșeală greu de intuit de ivorian; min. 66, la mingea pierdută de el însuși; min. 81, la contraatacul argeșean trei contra trei).

Chiar dacă, la prima vedere, prezentarea pentru marketing a lui Doua, aceea cu „tânăr ivorian care face minuni”, pare exagerată raportat la meciul cuminte (nu cumva și timid?) jucat de Doua la Mioveni, mergem pe ideea că totul este posibil, dar, în același timp, știm că minunile nu apar peste noapte. Ne amintim că și Diarra și-a dat cu stângul în dreptul la primul meci al său la Ploiești, apoi a ajuns să dea patru goluri într-un meci. Oricum, nu trebuie să dureze prea mult până Doua să demonstreze că joacă pentru că merită, nu numai pentru că vârsta îl avantajează să îndeplinească criteriile federative. Semne în această direcție există, iar noi ne-am dori să putem face analiza jocului său în echipa petrolistă și peste doi, dacă nu cumva chiar trei ani.