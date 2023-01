V. Stoica

2023 nu vine cu vești prea bune pentru angajații din domeniul privat, însă pentru bugetari situația este mult mai convenabilă, atât din punctul de vedere al ofertei locurilor de muncă, dar și al salarizării, cunoscute fiind diferențele dintre mediul privat și instituțiile de stat.

În total, șase posturi apăreau scoase la concurs, la începutul acestui an, în administrația publică locală din Prahova: două posturi la Primăria Bușteni, două la Primăria Mănești și tot două – la Primăria Ariceștii Rahtivani.

Astfel, potrivit site-ului oficial al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, la Primăria Bușteni, se organizează concurs pentru un post de inspector, Clasa I, Grad superior, Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Cadastru Comunitar, Protecția Mediului, Registrul Agricol, Transport, Patrimoniu, Spațiu Locativ, Concesiuni, SSM, GDPR, unde este nevoie să fi absolvit studii universitare de licenţă cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice și un al doilea post tot de inspector, Clasa I, Grad superior, în cadrul aceluiași serviciu menționat anterior, tot cu studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă domeniul stiinte economice.

La Primăria Mănești, în ianuarie este concurs pentru consilier achiziţii publice, Clasa I, Grad debutant, Compartiment Achiziții Publice, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, cu vechimea minimă în specialitatea studiilor: 0 (zero!) ani. Tot aici, tot cu zero vechime în specialitatea studiilor, mai este scos la concurs un post de consilier, Clasa I, Grad debutant, Compartiment Financiar Contabil și Resurse Umane, cerințe fiind studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, adică poate participa oricine are o diplomă la mână…

Altfel stă treaba la Primăria Ariceștii Rahtivani, unde, pentru ocuparea unui post de inspector, Clasa I, Grad principal, Compartiment Tehnic, Achiziții Publice și Investiții, se cer studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Ştiinţe inginereşti (Domeniul fundamental), cu o vechime minimă în specialitatea studiilor de 5 ani.

Un alt post scos la concurs la Primăria Ariceștii Rahtivani, probele urmând să se desfășoare în luna februarie, este cel de inspector, Clasa I, Grad principal, la Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Disciplina în Construcții. Și în acest caz, așa cum este și normal, se impun condiții de studii specifice – Arhitectură (Domeniul de licenţă), Urbanism (Domeniul de licenţă), Construcţii civile, industriale şi agricole (Specializarea), Instalaţii pentru construcţii (Specializarea) plus o vechime minimă în specialitatea studiilor de 5 ani.