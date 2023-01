Aşa cum, uneori, „mingea de meci” din tenis este greu de obţinut, la fel CSM Petrolul Ploieşti a ajuns la cea de-a treia tentativă nereuşită de a obţine victoria care îi asigură prezenţa între primele zece echipe ale Ligii Naţionale de Baschet Masculin!

FC Argeş Piteşti a reuşit să se impună în Sala „Olimpia” cu 83-81 (26-17, 22-19, 23-19, 12-26) la capătul unei partide în care băieţii noştri s-au trezit prea târziu şi nici n-au ştiut să se urce pe valul de entuziasm creat de tribună şi să întoarcă o partidă în care, la un moment dat, şansele păreau infime.

Prima repriză a fost, parcă, o continuare a jocului cu CSM Târgu Mureş: după un început bun, în care am condus cu 6-4, a urmat o perioadă de apatie atât în defensivă, cât şi în atac, tabela indicând rapid 6-18 în special pe fondul lipsei de agresivitate a apărării. Un singur fault comis în primele 10 minute le-a permis oaspeţilor să-şi facă de cap şi să intre la prima pauză cu procentaje foarte bune şi un avantaj de 9 puncte: 26-17! Iar diferenţa de atitudine avea să se vadă şi în secvenţa secundă a meciului, în care Piteştiul a continuat să execute mai bine pe faza de atac şi să-şi asigure un avantaj de 12 puncte după 20 de minute de joc: 48-36.

Diferenţa a crescut, după pauză, până la 22 de puncte, 47-69 şi 49-71 în minutul 28, şi abia în ultimele minute ale sfertului al treilea aveam să vedem primele semne ale revenirii ploieştene: un 6-0 în ultimele 120 de secunde şi 55-71 pe tabelă când mai rămăseseră 10 minute din joc! „Remontada” a continuat după reluare, cu două „triple” ale lui Misters şi Mitchell pentru 61-71, iar apărarea a început să fie la nivelul necesar unei confruntări cu o astfel de miză! Toată lumea a început să creadă în victorie, publicul a fost senzaţional în ultimele minute şi alte două coşuri de la distanţă, reuşite de Funderburk şi Bogdan Popa, ne-au adus la o posesie în spatele piteştenilor, când mai erau aproape 4 minute rămase din meci. Brkic a scos un „coş cu fault” la faza următoare şi CSM Petrolul Ploieşti conducea, 78-77, după mai bine de 30 de minute în care oaspeţii fuseseră stăpânii terenului!

Finalul a fost despre inspiraţie şi stăpânire de sine. Bogdan Popa ne-a mai adus o dată în avantaj cu o „triplă” din zero grade (81-79), Freeman şi Măciucă au întors scorul în favoarea oaspeţilor, 81-83, iar Mitchell a avut victoria „în mâini”, şutul său din spatele semicercului, când mai erau rămase 4 secunde din meci, lovind doar inelul şi refuzând să intre în coş!

Putea fi o victorie superbă, decisă de un ultim sfert magic pentru echipă şi spectatori, dar, aşa, rămâne doar o lecţie despre faptul că atitudinea şi intensitatea trebuie să fie aceleaşi pe toată durata partidei, mai ales când miza este una atât de mare.

Bonus pentru revenirea din final ar fi faptul că, după 73-62 în tur şi 81-83 acum, avem avantaj în meciurile directe cu FC Argeş Piteşti în cazul destul de posibil al unei egalităţi de puncte la finalul primei părţi a Ligii Naţionale.

Pentru CSM Petrolul Ploieşti, au jucat: Brkic (19 puncte), Misters (17, 3×3), B. Popa (16, 2×3), Mitchell (15 puncte, 3×3, 10 pase decisive), O. Popa Calotă (7, 1×3), Funderburk Jr. (3, 1×3), Aughburns (2), Milin (2), C. Dinu şi A. Ene.

Urmează, chiar astăzi, de la ora 19:00, meciul din deplasare, cu SCM „U” Craiova, apoi, lunea viitoare, de la ora 17:45, ultimul meci din această primă fază a campionatului, cu BC CSU Sibiu, în Sala Sporturilor Olimpia. Cu o victorie în oricare dintre cele două partide, CSM Petrolul Ploieşti îşi asigură prezenţa între cele mai bune 10 echipe ale Ligii Naţionale, având şansa ca, în Faza a doua, să lupte pentru accederea în play-off!