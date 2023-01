Prințul Harry a tăiat mai multe pasaje din memoriile sale, temându-se că tatăl său Charles al III-lea și fratele său William nu l-ar „ierta” niciodată pentru unele dezvăluiri jenante, a declarat el într-un interviu pentru The Telegraph publicat recent, citează AFP, potrivit Agerpres.

„Prima versiune (a cărții) a fost diferită. Avea 800 de pagini, iar acum are doar 400. Ar fi putut fi două cărți, puse așa. Iar partea cea mai grea a fost să scoatem lucrurile”, a declarat el pentru ziarul The Telegraph.

„Sunt lucruri care s-au întâmplat, în special între mine și fratele meu și, într-o oarecare măsură, între mine și tatăl meu, pe care nu vreau ca lumea să le știe. Pentru că nu cred că m-ar ierta vreodată”, a adăugat el.

Cartea sa are un start fulminant în librării. Fiul cel mic al lui Charles al III-lea nu cruță pe nimeni, mai ales pe fratele său, cu doi ani mai mare, pe care îl numește „cel mai bun dușman”.

Prezentat ca fiind irascibil, William nu ar fi plăcut-o niciodată pe soția sa Meghan, pe care o judeca ca fiind „prost crescută și agresivă”, și l-ar fi aruncat în timpul unei dispute în 2019 pe Harry la pământ în farfuria câinelui.

În interviul, realizat înainte de lansarea cărții în California, unde locuiește, Harry explică, de asemenea, că se simte responsabil pentru copiii lui William: George, de 9 ani, Charlotte, de 7 ani, și Louis, de 4 ani.

„Știu că din cei trei copii, cel puțin unul va ajunge ca mine, înlocuitorul”, a spus el. „Și asta mă doare, asta mă îngrijorează”, a adăugat el, recunoscând că William „i-a spus foarte clar că copiii lui nu sunt responsabilitatea mea”. „Nu este vorba despre încercarea de a prăbuși monarhia – este vorba despre încercarea de a-i salva de ei înșiși”, a spus el. „Știu că voi fi răstignit de o mulțime de oameni pentru că am spus asta”, a recunoscut el, dar a repetat că speră într-o reconciliere.

De asemenea, el s-a adresat direct familiei regale, cerându-le să își ceară scuze soției sale Meghan, „pentru că știți ce ați făcut”.„Așa că recunoașteți și putem merge cu toții mai departe”, a adăugat el.

Palatul Buckingham a păstrat tăcerea de la publicarea cărții, care arată rău în perioada premergătoare încoronării lui Charles al III-lea, pe 6 mai.