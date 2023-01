Guvernul german a respins în mod oficial cererea Varșoviei de a negocia despăgubiri pentru daunele suferite de Polonia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a anunțat Ministerul polonez de Externe, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Potrivit guvernului german, problema reparațiilor și a despăgubirilor pentru daunele de război rămâne închisă și guvernul german nu are nicio intenție de a deschide negocieri în această privință”, se arată într-un comunicat al ministerului, emis după ce a primit un răspuns oficial de la Berlin.

Polonia cere despăgubiri din partea Germaniei, estimate de Varșovia la 1 300 de miliarde de euro.

Marți, diplomația poloneză a sesizat ONU, cerând înalților săi reprezentanți „cooperarea și sprijinul pentru ca Polonia să primească despăgubiri pentru daunele cauzate de agresiunea și ocupația germană în anii 1939-1945”. Potrivit Germaniei, Polonia a renunțat la despăgubirile de război în 1953 și a confirmat această renunțare în mai multe rânduri. Berlinul a prezentat aceleași argumente împotriva cererilor anterioare ale Greciei de despăgubiri.

Conservatorii naționaliști aflați la putere în Polonia contestă validitatea acordului din 1953, susținând că Varșovia a acționat sub presiunea Uniunii Sovietice de la acea vreme.

De la venirea la putere în Polonia, în 2015, partidul de guvernământ Lege și Justiție (PiS) a apărat deseori problema reparațiilor de război, insistând că Germania are o­ ­„datorie morală” în această chestiune.