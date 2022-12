N. Dumitrescu

O nouă avarie, produsă joi dimineață, la Cazanul de Apă Fierbinte nr 2 – singurul cazan de la CET Brazi care asigură, în momentul de față, furnizarea în sistem centralizat a căldurii și a apei calde menajere în municipiul reședință al județului Prahova- a făcut ca, la nivelul Primăriei Ploiești, să se înregistreze o premieră în ceea ce privește modalitatea în care conducerea, mai exact edilul șef al orașului, a ales să asigure comunicarea cu cetățenii. Practic, primarul Andrei Volosevici i-a îndemnat pe ploieșteni ca, de acum încolo, ori de câte ori vor dori să afle informații exacte în ceea ce privește lipsa căldurii din apartamente sau orice informație pe tema termoficării orașului, să se uite pe…pagina oficială de facebook a Primăriei Ploiești! Astfel, după ce, oficial, noul operator de termoficare al orașului, societatea Termo Ploiești, a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, primit și pe adresa redacției, la ora 10.00, că ” Pe 8. 12.2022, la ora 7.05, s-a oprit, în prevenire de avarie, CAF 2, pentru eliminare neetanșeități, timpul estimat pentru remediere fiind de opt ore”, joi, înainte de ora prânzului, cei care erau cu telefonul mobil în mână și butonau pe facebook au avut ocazia să-l vadă și pe primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, vorbind, în direct, pe pagina oficială a Primăriei Ploiești, pe tema menționatei avarii. Iată cum și-a început declarația edilul: ”Bună dimineața, nu chiar așa de bună!Prefer, dragi ploieșteni, să obțineți informațiile direct de la noi, pentru că m-am săturat de orice minciuni și bârfe care nu au niciun fel de logică. Da, suntem într-o avarie a CAF2 , care este motorul care ne dă căldura în Ploiești, singurul cazan dat de Consiliul Județean Prahova și preluat de primărie”. Declarație în care, ulterior, confirmând că există o avarie la cazanul de furnizare de apă fierbinte, primarul a subliniat faptul că va intra în direct, ori de câte ori va fi cazul, astfel încât ploieștenii să fie informați corect, de la sursă. ”Există niște probleme tehnice acolo. Din momentul ăsta (n.n. – joi, 8 decembrie 2022, puțin după ora 11.00) vom comunica așa (n.n. – adică pe pagina de facebook a Primăriei Ploiești), ca să nu mai aibă posibilitatea alții , ”de bună credință”, să ne mintă. Sunt patru spărturi, una mai mare, respectiv patru pori în conducte. De ce nu putem să spunem, acum (n.n. – joi, 8 decembrie), când se termină? Pentru că, data trecută (n.n. – acum două săptămâni) când a fost avaria, când făceam proba de presiune, se mai spărgeau alte patru, cinci, șase conducte, și am ajuns la alt timp de rezolvare față de cel preconizat. Ne interesează ce se întâmplă și de aceea am decis aseară (n.n. – miercuri seară) acest lucru, de aceea se și numește avarie controlată, pentru că mi se pare, cât se poate de în regulă, să se facă acum verificări, când urmează ca afară să fie 10 grade C, nu minus 3 grade C. Nu are niciun fel de legătură cu minciunile acelora care spun că, de fapt și de drept, cumva ”creez” niște avarii pentru că nu există bani pentru gaz. Există bani pentru gaz în momentul ăsta până pe data de 14 decembrie 2022 și, evident, că lucrăm la asta și nu vom avea probleme la nivelul furnizării gazului. Așa că o să vă rog ca, de acum, dumneavoastră, ploieștenii, să vă luați informațiile direct de aici. Voi face din 2 în 2 ore, din 4 în 4 ore, update-uri, ca să știți exact care este realitatea despre modalitatea în care ne încălzim, despre avarii, despre furnizarea de gaze și orice în sensul ăsta”, și-a continuat primarul intervenția de joi în direct, către ploieșteni, de pe facebook-ul Primăriei Ploiești, la final neuitând să le și mulțumească pentru atenția acordată. Cum tehnica, inclusiv pentru paginile de socializare oficiale ale instituțiilor publice, a creat și posibilitatea de comentarii, în timpul intervenției sale, edilul a avut parte de extrem de multe comentarii, opiniile în ceea ce privește inedita modalitate de comunicare cu cetățenii fiind, evident, împărțite. Astfel, dacă unii au apreciat intervențiile în direct, alții nu au ezitat să solicite să vadă cu ochii lor conductele sparte, având în vedere că în ultimii zeci de ani orașul nu prea s-a confruntat cu avarii de asemenea natură, mai ales în timpul iernii, în timp ce alții nu au ezitat să-i ceară chiar… demisia!