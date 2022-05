V. Stoica

Deși programată, inițial, pentru data de 21 aprilie, deschiderea ofertelor pentru concesionarea a 12 loturi de parcări și spații de servicii aflate pe unele autostrăzi și drumuri naționale din România a fost amânată. Astfel că, pentru toate loturile, ar urma – dacă nu intervine o nouă amânare – să se deschidă ofertele pe data de 30 mai.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) încearcă această nouă soluție pentru proiectarea, construirea sau amenajarea/repararea spațiilor de servicii în rețeaua de transport rutier – concesionarea pentru perioade lungi de timp.

Printre cele 12 loturi scoase la licitație în vederea încheierii unor contracte de concesiune se află și spațiile de servicii și parcările de scurtă durată de pe autostrada București-Ploiești, de la Moara Vlăsiei, Ștefăneștii de Jos, Dumbrava, Bărcănești, Râfov de pe A3 – tronsonul care face legătura între București și Ploiești, care ar urma să fie concesionate pe o perioadă de 20 de ani.

Pentru lotul 6 – Moara Vlăsiei, ar trebui încheiate contracte de concesiune pentru spațiile de servicii aflate, pe dreapta, la km 23+500m și, pe stânga, la km 26+600m, aflate, conform CNAIR, la un stadiu fizic de realizare de circa 85% și care are finalizate terasamentele, benzile de accelerare-decelerare, structura rutieră. De asemenea, sunt finalizate clădirile, dar mai sunt de executat instalațiile electrice, cele sanitare și termice. Ar mai fi de realizat instalațiile de furnizare a apei potabile, de evacuare a apei menajere, stațiile de epurare, rețelele electrice exterioare, marcajele și semnalizarea rutieră. Practic, la finalul lucrărilor, la Moara Vlăsiei, pe stânga și pe dreapta căii de rulare a autostrăzii, spațiile de servicii ar trebui să aibă următoarele dotări: parcare pentru autoturisme și vehicule grele, spații pentru service auto, un restaurant și spații de cazare, stație de alimentare cu carburanți, WC public, plus utilitățile. Tot din lotul 6 vor fi concesionate parcările de scurtă durată de la Ștefăneștii de Jos, de la km 17+000, acestea fiind finalizate. În același lot a fost inclusă parcarea de scurtă durată de la Dumbrava, de la km 34+900 (stânga-dreapta), aflată în curs de amenajare, dar unde sunt finalizate doar terasamentele și benzile de accelerare și decelerare. În acest din urmă caz, concesionarul trebuie să proiecteze și să construiască toate lucrările necesare, cu dotările minime obligatorii: parcare vehicule grele – 6 locuri, parcare de 22 de locuri pentru autoturisme, WC public, puț forat, stație de epurare microbiologică, spații agrement și utilitățile aferente.

Lotul 7 destinat concesiunii cuprinde spațiul pentru servicii de la km. 63+500 (stânga-dreapta), aflat pe raza comunei Bărcănești – care este realizat în proporție de circa 90%, conform CNAIR, inclusiv clădirea, unde ar mai fi de executat platforma de împrejmuire, instalațiile electrice, cele sanitare și cele termice. Aici, la Bărcănești, ar trebui să apară parcare de 12 locuri pentru vehicule grele și pentru autoturisme – 57 de locuri, spațiu pentru stație de alimentare cu carburanți și o clădire pentru bar și spațiu comercial, toalete publice, plus utilitățile aferente.

În lotul 7 au fost incluse și parcările de scurtă durată de pe raza comunei Râfov, aflate la km 49+100 stânga – dreapta și, respectiv, la km 56+900. Și în acest caz, lucrările nu sunt finalizate, urmând ca viitorul concesionar să construiască sau să termine toate lucrările necesare astfel încât să fie funcționale dotările minime obligatorii, prevăzute în caietul de sarcini.

Valoarea totală estimată a contractelor de concesiune (pe o durată de 20 de ani) pentru ambele loturi de parcări și spații de servicii de pe A3 București-Ploiești, scoase acum la licitație, se ridică la 2,5 miliarde de lei.