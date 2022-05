V. S.

Un tânăr în vârstă de 19 ani, din comuna prahoveană Teișani, a fost depistat în stare de ebrietate, de două ori, în timp ce se afla la volanul unui autoturism cu care se deplasa pe raza orașului Vălenii de Munte. Potrivit IPJ Prahova, pe 2 mai, în jurul orei 04:30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Vălenii de Munte au fost anunțați că pe strada Nicolae Bălcescu a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, în care a fost implicat un autoturism. Din verificările efectuate a reieșit că tânărul care se afla la volanul autoturismului mai fusese depistat de polițiști, cu puțin timp în urmă, circulând pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice, având o alcoolemie de 1,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la o unitate medicală în vederea recoltării de mostre biologice de sânge. La acel moment, tânărului i-a fost reținut permisul de conducere, întocmindu-se dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. Și de această dată, în dimineața de 2 mai, la testarea cu aparatul etilotest a rezultat valoarea de 1,22 mg/l alcool pur în aerul expirat. “Având în vedere aspectele constatate, față de tânărul de 19 ani din comuna Teișani a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat unității de parchet cu propunere de luare a unei alte măsuri preventive. În cauză, cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Poliției orașului Vălenii de Munte sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului și conducere fără permis de conducere”, a informat IPJ Prahova.