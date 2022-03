În Ploiești, în unele magazine, acesta nu a mai fost de găsit în weekend

Violeta Stoica

Teama de a nu rămâne fără ulei i-a determinat pe unii dintre români să își facă stocuri din acest produs, în ultimele zile. În weekend, din unele magazine, uleiul de floarea soarelui a dispărut de la rafturi, iar românii care aveau nevoie de o singură sticlă nu au avut posibilitatea să și-o cumpere.

“Articolul ulei de floarea soarelui poate fi comercializat în limita a cinci baxuri per persoană! Vă mulțumim pentru înțelegere” este mesajul de la rafturile cu ulei, destinat clienților unuia dintre magazinele din Ploiești ale unui lanț comercial important. În ciuda acestui anunț, clienții au reușit să golească rafturile de ulei de floarea soarelui, în schimb, nimeni nu a căutat, se pare, uleiul de măsline. Și făina albă a dispărut de la raft, nu numai uleiul, în ciuda atenționărilor venite de la autoritățile naționale. „Românii trebuie să înțeleagă, trebuie să consumăm rațional pentru că stocuri avem. Toți cei care vor să își aprovizioneze necesarul de ulei trebuie să o facă rațional pentru că altfel pot apărea astfel de dezechilibre în anumite supermarketuri. Exista stocuri suficiente în magazine și sunt stocuri suficiente la producători. Și de ulei brut și de ulei rafinat. Nu trebuie să ne panicăm, nu avem motiv”, a explicat sâmbătă ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, la Antena 3.

Pe de altă parte, și Horia Constantinescu, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, a încercat, inclusiv printr-o postare pe pagina sa de Facebook, să reducă din noua isterie declanșată în magazinele din România: achiziția unor cantități imense de ulei! “Simpla mutare a unor cantități mari de alimente de pe raft în balcon sau cămară nu are nicio logică! Alarmarea din mediul online seamănă cu ceea ce s-a întâmplat la începutul pandemiei, când stocurile mari făcute de unii cetățeni, acasă, nu s-au dovedit justificate! Pe cei care încă judecă normal îi rog să nu se lase atrași într-o situație jenantă! Suntem siguri că nu există rațiuni de îngrijorare! Am discutat cu Asociația Marilor Retaileri și m-am asigurat că nu există nicio teamă de a rămâne fără vreun fel de mărfuri! Cei ce acum înțeleg să cumpere cantități uriașe, trăiesc o poveste imaginară, identică aceleia trăite de cei care lăsau rafturile magazinelor fără hârtie igienică, în urmă cu doi ani! Cum au scăpat de volumul cumpărat atunci? Seamănă cu benzina la sac sau tomberon și nici aceea nu are nicio rațiune! Suntem aici să vă protejăm de astfel de situații! Cumpărați rațional! Lăsați poveștile din online! Veniți în realitatea pe care v-o transmitem! Îmi asum ce vă recomand!“, a menționat șeful ANPC.