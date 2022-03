Joi, 17 martie a.c., s-a constituit Asociația Română a Combustibililor Alternativi (ARCA), la inițiativa Asociației Române pentru Mobilitate Sustenabilă, Linde Gas, Messer, InterGas România, Avangarde Safety şi a unor reprezentanţi ai mediului de afaceri- Sicoe Mihai, Anton Cristian și Vlad Stoicescu, pentru a răspunde unei necesități stringente de a umple vidul legislativ și de a dezvolta noi standarde naționale și continentale, de a promova, armoniza, reprezenta interesele și necesitățile producătorilor, ale furnizorilor, ale distribuitorilor, ale utilizatorilor și ale transportatorilor de combustibili alternativi, în aceste vremuri ale tranziției către energia verde. Asociația proaspăt constituită are girul, sprijinul și participarea activă a unor firme şi companii invitate, între care se regăsesc: AD ASTRA LTD, AS METAL COM, AVANGARDE, BLACK SEA OIL&GAS, BUREAU VERITAS,CNFR NAVROM, ENEL, ENGIE, GASPECO, HIDROELECTRICA,INAQ, TUV AUSTRIA ROMÂNIA, INSPECŢIA MUNCII, INTERGAS, LINDE, MESSER ROMÂNIA GAZ, MTK AUTO SPORT, NGV POWERTRAIN, NUCLEAR ELECTRICA, ROMGAZ, RTV, VULCAN GAS ITALIA.

Combustibilii alternativi pentru care participanții și-au asumat eforturi comune pentru standarde aplicate inter-industrii, necesare unei foi de parcurs cu rezultatul reducerii totale a emisiilor de carbon, sunt gazul natural comprimat (GNC), gazul natural lichefiat (GNL) și hidrogenul.

În acest sens, ARCA și-a asumat misiunea de a gestiona tranziția către aceste obiective prin dezvoltarea și promovarea infrastructurii tehnico-legale, în colaborare cu instituțiile publice abilitate, de exploatare coerentă a combustibililor alternativi precum GNL, GNC, carburanți biologici și sintetici, etapă critică în evoluția spre exploatarea hidrogenului.

Obiectivele specifice pentru atingerea scopului s-au definit prin dezvoltarea, transpunerea și implementarea normelor, standardelor, specificațiilor și legislației din domeniul combustibililor alternativi, promovarea beneficiilor acestora în operațiuni comerciale, coerența sarcinilor financiare în întreprinderile ale căror operațiuni depind de consum și, nu în ultimul rând, menținerea unui nivel suportabil al costurilor asociate cu tranziția la energie verde, nivel resimțit la consumatorul final.

“Considerăm necesară înființarea unei asociații care să asigure/asiste tranziția către acest viitor, prin concentrarea eforturilor sale în domeniul combustibililor alternativi și adoptarea acestora în limitele tolerabilității financiare, fără a pune presiune pe fluxurile financiare din industrii deja afectate de evenimente în plină desfășurare la nivel global.” – a susținut Paul Badea, președintele ARMS.

“Soluția de tranziție este evidentă, a fost evidentă foarte mult timp, dar este blocată de un cadru legal stufos care blochează inovația. Noi am făcut pionierat în domeniul utilizării gazelor naturale în transporturi comerciale, în primul rând constrânși de costurile operaționale ridicate de variații în prețul barilului de petrol. Gazul a fost o soluție la îndemână și gazul rămâne o soluție mult mai puțin poluantă, pe care astăzi trebuie să o exploatăm în tranziția noastră certă către soluții non poluante sau cu influență NET 0 asupra mediului înconjurător” – a precizat Alexandru Ştefănescu, președintele COTAR.

“Decarbonizarea stă la baza pactului ecologic european, decarbonizarea transporturilor reprezintă o provocare foarte importantă, la fel de dificilă ca și decarbonizarea energiei în condițiile în care transportul reprezintă un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră ale Uniunii Europene, iar transportul rutier reprezintă peste 70% din această pondere. Cred că trebuie să folosim soluții realiste, soluții rentabile și ușor de implementat care să ne ajute să scădem emisiile de CO2. Avem mai multe soluții la îndemână și trebuie să folosim toate oportunitățile de finanțare, de politici publice și de insentive pentru a promova utilizarea de combustibili alternativi care asigură o producere mai mică a

emisiilor de carbon. În mod clar nu vom putea face trecerea către mașini electrice imediat, brusc, va trebui ca o bună perioadă de timp să folosim mașinile pe care le avem deja la dispoziție sau în mod clar o bună parte din mașinile care încă se vor produce în Uniunea Europeana vor fi cu combustie internă” – a precizat Cristian Bușoi, europarlamentar, președinte al Comisiei Pentru Industrie, Energie Și Cercetare.