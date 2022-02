Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat luni noapte, într-un comunicat, că a fost ridicat nivelul de alertă pentru Ucraina, la nivelul maxim – „Părăsiți imediat țara!”, în contextul „deteriorării grave a situației de securitate din Ucraina și din regiunea Mării Negre și a evoluțiilor negative din această seară”. MAE le cere cetăţenilor români să nu meargă în Ucraina, iar celor care se află temporar acolo să plece imediat.

De asemenea, MAE le recomandă cetățenilor români să se informeze permanent din surse oficiale, să manifeste atenție sporită și să respecte reglementările stabilite de autoritățile ucrainene.

MAE preciează că, prin misiunea diplomatică și oficiile consulare din Ucraina, este pregătit să acorde protecție și asistență consulară cetățenilor români de pe teritoriul Ucrainei.

MAE reiterează totodată solicitarea către cetățenii români care se află în Ucraina să-și notifice coordonatele prezenței lor în Ucraina prin platforma e-consulat.ro sau contactând telefonic cel mai apropiat oficiu consular (Ambasadei României la Kiev – +380936252717, Consulatul General Cernăuți – +380635669918; Consulatul General Odessa – +380955412788; Consulatul Solotvino – +380682140918).

De asemenea, MAE reamintește că la nivelul Departamentului Consular al MAE a fost activată o linie telefonică dedicată cetățenilor români care se află temporar în Ucraina și care solicită protecție și asistență consulară – telefon 0040 -751.084.537.

Deciziile vin în contextul în care preşedintele Rusiei Vladimir Putin a anunţat, luni seară, că recunoaşte indepedenţa republicilor separatiste Doneţk şi Luhansk din estul Ucrainei.

România şi alte patru state din UE trimit materiale destinate populaţiei civile

Comisia Europeană colaborează cu cinci state membre ale UE pentru coordonarea furnizării de materiale esenţiale populaţiei civile ucrainene, precum materiale medicale, corturi de campanie ori saci de dormit, în contextul ameninţării unei escaladări a conflictului cu Rusia, transmite agenţia EFE, preluată de Agerpres.

Ucraina a solicitat acest ajutor de urgenţă Comisiei Europene, care prin Mecanismul de Protecţie Civilă al UE este în curs de preluare a acestor materiale din Austria, Franţa, Irlanda, România şi Slovenia.

Conform unui comunicat al Comisiei, asistenţa oferită Ucrainei include:Austria: 50.000 l de dezinfectant pentru mâini, 9.000 l de dezinfectant pentru suprafeţe, 50.000 de ochelari de protecţie, 50.000 de măşti de protecţie şi 20.000 de mănuşi nesterile;Franţa: 15 corturi, 300 de corturi de familie, 1.500 de pânze pentru acoperirea solului, 2.100 de pături şi 300 de saci de dormit, 500 de truse de igienă, 25 de latrine uscate, 3.000 de mănuşi chimice, biologice, radiologice şi nucleare (CBRN), 10.000 de mănuşi de vinil, 50.000 de măşti chirurgicale, 36 de cutii de medicamente, fiecare având capacitatea de a trata sute de pacienţi, precum şi un post medical avansat capabil să trateze 500 de răniţi;Irlanda: 10.000 de costume de protecţie, 50.000 de măşti chirurgicale, 2.583 l de dezinfectant pentru mâini;România: 5.000 de pachete de analgezice, 5.000 de pachete de antiinflamatoare, 5.000 de pachete de antibiotice şi 840 l de dezinfectant pentru mâini;Slovenia: 1.000.000 de măşti de unică folosinţă nemedicale, 125.000 de perechi de mănuşi de latex, 125.000 de perechi de mănuşi de nitril, 200 de perechi de cizme de cauciuc şi 10 generatoare diesel (6 kW).

Comisarul pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarcic, a declarat: „UE este pe deplin solidară cu populaţia ucraineană, inclusiv prin sprijin concret. De îndată ce Ucraina ne-a solicitat asistenţă, am depus eforturi neîntârziate pentru a ajuta autorităţile. Va ajunge foarte curând la destinaţie asistenţa imediată în materie de protecţie civilă. Slovenia, România, Franţa, Irlanda şi Austria au făcut primele oferte şi mă aştept ca şi alte state membre ale UE să ofere asistenţă suplimentară în zilele următoare”.

Executivul comunitar aşteaptă ca şi alte state membre să trimită mai multe ajutoare în zilele următoare ”pentru a sprijini eforturile de pregătire a Ucrainei pentru toate scenariile posibile”.

Ministrul Apărării susține că România este pregătită să primească peste 500.000 de refugiați ucraineni

Ministrul Apărării, Vasile Dîncu, susține că România s-ar fi pregătit să primească peste 500.000 de refugiați din Ucraina și că ar exista un „plan” în toate marile orașe aflate în vecinătatea granițelor, potrivit Agerpres.

În 27 ianuarie, Dîncu spunea că România are gândită o rezervă strategică ce cuprinde un stoc important de locuri în care ar putea să cazeze mii de posibili refugiaţi.

„Există în momentul acesta un stoc, să spunem aşa, destul de important de locuri în care am putea să cazăm mii de posibili refugiaţi. Evident că avem şi o zonă de rezervă în care am putea să multiplicăm sau să aducem de trei, patru ori mai multe locuri, chiar până la zeci de mii, să spunem, în această zonă.

Deocamdată, rezerva strategică pe care o avem este gândită pentru câteva mii de posibili refugiaţi, pentru hrănire, pentru condiţii bune de viaţă şi evident că putem să aducem şi lucruri suplimentare.

Vom putea demonstra, dacă se va întâmpla asta, nu ne dorim să se întâmple, dar dacă s-ar întâmpla să fie nevoie, o să putem arăta şi noi partenerilor din NATO că suntem pregătiţi, cel puţin dacă nu avem o înzestrare aşa cum ne-am dori, la ultimul nivel, avem un foarte bun management al capacităţilor noastre din domeniile acestea, ale pregătirii defensive pentru conflict”, susținea Vasile Dîncu, la Antena 3.