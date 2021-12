Ploiești, 3 decembrie 2021 – Ploieștenii au astăzi un dublu motiv de sărbătoare: inaugurarea unui nou centru comercial – Prahova Value Centre, dar și startul procesului de vânzare pentru ansamblul rezidențial Pleiades Residence – cel mai verde complex din oraș.

Proiectul dezvoltat de Prime Kapital cuprinde mai multe faze de construcție, la finalul cărora va rezulta un proiect mixed-use, cu o suprafață totală de 10 ha. Noul hub urban are la bază un concept inovativ, oferind, în completarea celor două componente principale, retail și rezidențial, servicii și funcții secundare, pentru a crea o comunitate urbană modernă și dinamică, un viitor punct de reper al orașului.

“Celebrăm astăzi două momente importante atât pentru Prime Kapital, cât și pentru ploieșteni: inaugurarea unui nou centru comercial în oras și startul procesului de vâzări pentru ansamblul rezidențial Pleiades Residence, două elemente care împreună formează primul proiect de regenerare urbană de tip mixed-use din orașul nostru. De altfel, Prime Kapital, prin proiectele sale urmărește să aducă la viață zone cu însemnătate pentru comunitate, dar care în ultimii ani și-au pierdut din strălucire.”, spune Ioana Gheorghe – Director centru comercial Prahova Value Centre.

Branduri internaționale și naționale, un food court modern și zeci de surprize îi așteaptă pe vizitatori

Noul centru comercial își primește vizitatorii cu o selecție generoasă de branduri internaționale, naționale dar și locale, precum: Carrefour Hypermarket, Altex, Arsis, Cador Home, Deichmann, dm, Dr. Max, Gymboland, HelpNet, Hervis, Inmedio, Jerry’s Pizza, JYSK, KFC, LC Waikiki, Mesopotamia, New Yorker, Noriel, Optovista, Sinsay, Simigeria Mihai, Spartan, Takko, dar și Mobexpert, Sportisimo sau Maxi Pet – branduri aflate în oraş exclusiv în Prahova Value Centre.

Prahova Value Centre este situat în Piața 1 Decembrie 1918, numărul 1 și pune la dispoziția clienților săi peste 800 de locuri de parcare, fiind deschis zilnic în intervalul orar 09:00 – 21:00 și 07:00 – 21:00 pentru clienții Hypermarketului Carrefour. Accesul se poate face și cu transportul în comun folosind tramvaiul 101, dar și liniile de autobuz 1 și 30.

Prime Kapital a luat toate măsurile de protecție și prevenire a răspândirii COVID-19, astfel încât la Prahova Value Centre siguranța vizitatorilor, angajaților și personalului auxiliar să primeze.

Au început vânzările în cel mai verde complex rezidențial din Ploiești

Pleiades Residence va cuprinde 7 clădiri rezidențiale de dimensiuni medii, proiectate de biroul de arhitectură ADNBA din București, recunoscut și premiat la nivel mondial. În Pleiades Residence echipa de arhitecți aduce un element cheie care îmbină design-ul și funcționalitatea, printr-o zonă pietonală cu copertină care va conecta cele clădirile într-un mod organic. Fiecare apartament va avea o grădină dedicată, o terasă sau un balcon, cu vedere la spațiile verzi din complex.

Toate apartamentele sunt dispuse astfel încât permit un aport ridicat de lumină naturală pe tot parcursul zilei, cu spații interioare compartimentate eficient și ferestre generoase, utilizând în același timp cele mai bune materiale și practici de construcție.

„Pleiades Residence este un proiect unic în Ploiești, care integrează componenta rezidențială și spațiile verzi în peisajul natural și pădurile superbe din județul Prahova. Amploarea proiectului, împreună cu Prahova Value Centre, ne asigură că putem crea un nou hub urban și o zonă de interes care vor transforma Pleiades Residence în unul dintre cele mai căutate cartiere din Ploiești”, a declarat Maggie Kitshoff, Partener Prime Kapital.

Pleiades Residence oferă locatarilor costuri scăzute de mentenanţă

Cu fiecare proiect lansat, obiectivul principal al dezvoltatorului rămâne generarea de beneficii comunităților pe care le formează. Astfel componenta rezidențială, ansamblul Pleiades Residence, aplică standardul nZEB (Nearly Zero Energy Building – clădiri cu consum de energie aproape zero), caracterizat prin performanță energetică ridicată și, implicit, facturi de întreținere mai mici pentru rezidenți. Standardele Prime Kapital presupun concept car-free cu 50% din suprafata terenului alocată parcurilor, aleilor, zonelor de joacă. cât și materiale de construcție de înaltă calitate în toate proiectele sale, cum ar fi vata minerală bazaltică de 150 mm, care asigură cea mai bună izolare termică a clădirilor.

„Vrem să livrăm un nou proiect în Ploiești, care respectă standardele Prime Kapital. Astfel, vedem în Pleiades Residence un proiect modern, un concept „car-free”, în care se va dezvolta o comunitate vibrantă. Așteptăm cu nerăbdare să vedem răspunsul pieței”, a adăugat Maggie Kitshoff, Partener Prime Kapital.

Ploieștenii pot face bine în comunitate

Carrefour aduce în noul magazin din Ploiești deschis astăzi, 3 decembrie, în centrul comercial Prahova Value Centre, dezvoltat de Prime Kapital Development în cartierul Democrației, programul de economie circulară Punem Preț pe Plastic, din grijă pentru mediu și pentru comunitate. Prin intermediul programului, sunt implementate acțiuni concrete de introducere a plasticului (dar și a altor deșeuri) într-un circuit responsabil, prin reducere, refolosire și reciclare. Astfel, campania Plata cu PET, parte din programul Punem Preț Pe Plastic, ajunge între 3 și 9 decembrie în comunitatea din Ploiești, iar la standul special amenajat din magazin se pot achiziționa de la Carrefour fructe și legume crescute local, la prețul special de 1 PET bucata.

Ploieștenii pot face o faptă bună pentru familiile vulnerabile din oraș și din vecinătate, donând produse greu perisabile către Banca de Alimente în urna de colectare amplasată în zona caselor de marcat. Experiența este dublată în aplicația Carrefour, prin programul Act For Good, prin care clienții au posibilitatea de a acumula puncte de loialitate pentru a beneficia de oferte, reduceri, experiențe diverse și, totodată, pot dona punctele strânse către Banca de Alimente, program dezvoltat în parteneriat cu filiala Crucea Roșie Română. Programul Act For Good este integrat în aplicația Carrefour, disponibilă gratuit atât în App Store și Google Play.

Carrefour implementează și în Ploiești campania de colectare a uleiului uzat, prin care oferă 1 litru de ulei proaspăt la schimb pentru fiecare 3 litri de ulei folosit, și 2 litri de ulei proaspăt la schimb pentru 5 litri de ulei folosit. Acțiunea este implementată cu sprijinul organizației Respiră Verde, care va colecta și procesa uleiul folosit pentru a-l transforma în biocombustibil și alte derivate. Uleiul poate fi colectat și prin aplicația Bringo, anunțând livratorii direct din aplicație intenția de a preda uleiul folosit, potrivit unui comunicat transmis la redacţie.

