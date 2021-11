Nicoleta Dumitrescu

Se pun greu de acord liberalii cu social-democrații când vine vorba despre împărțirea guvernării. Mai ales la lucruri sensibile. Dar, ce domeniu nu este sensibil, în momentul de față, în România? E greu inclusiv pe hârtie să pui ceva cu plus având în vedere că realitatea, mai ales în vremurile de astăzi, dă mai mult cu minus.

Dar asta nu împiedică partidele să facă planuri peste planuri, mai ales planurile ce vizează majorări în domeniile considerate cele mai sensibile la populație – pensii, alocații și salarii – deși, până acum, n-a reieșit prea clar de unde se va asigura și necesarul de fonduri, în contextul în care tocmai de aceea s-au și amânat promisele plusuri, respectiv din cauza lipsei de bani.

Pe de altă parte, dacă tot s-au hotărât să facă pace și să nu se mai atace la scenă deschisă, oare politicienii care se bat acum pe ministere, bașca șefia Guvernului, vor pune mână de la mână și vor pune la bătaie ceva bănet inclusiv de prin propriile lor conturi și depozite de la bănci, dacă tot se flutură ideea cu taxa pe lux? N-o să vadă țara așa ceva! De fapt, din primăvara anului 2020 încoace, se scriu de la sine multe file în cartea de istorie recentă a României, inclusiv în ceea ce privește modul de guvernare. O fi din cauza pandemiei?

Chiar dacă unii ar fi tentați să spună că nu, de fapt, pandemia a reușit să arate adevărata față a politicienilor de astăzi. A arătat că orice linie doctrinară se poate transforma dacă se poate câștiga ceva. Astfel, interesele ascunse au devenit interese pe față, nu mai există reținere, nu se mai ferește nimeni, atât timp cât totul se poate! Și, oho, s-a văzut cât de mult se poate, atât timp cât totul a devenit de vânzare și se poate negocia, cât să nu existe nimeni care să piardă chiar totul și să nu rămână și el cu ceva.

Se gândea cineva că o să se ajungă ca ”PeSeDe” să stea la aceeași masă cu liberalii pentru a construi o altă formulă a Executivului după ”guvernul meu”? Nu prea! Dar, iată, minunea s-a produs și, de zile bune, negocierile continuă și nu se mai termină. Pe de altă parte, era firesc ca unele pretenții să se bată cap în cap, pentru că fiecare ține cu dinții de bucățica lui, pe care nu ar dori să o împartă. Numai că, vor nu vor, se pare că de împărțire vor avea parte, atât timp cât ”rotativa” este luată în calcul inclusiv când vine vorba despre stabilirea premierului. Acum rămâne de negociat cărui partid îi va reveni onoarea să și anunțe numele premierului care va fi cel carea va sparge gheața mariajului PNL-PSD la Palatul Victoria.

Pe de altă parte, este din ce în ce mai evident și faptul că ultimul cuvânt va fi dat din dealul Cotrocenilor, unde se așteaptă ca partidele să se pună de acord în tot și în toate, prin formula negocierii. Va reuși noua structură să reziste șapte ani, așa cum s-a vehiculat? Mare dilemă! Oricum, proba conviețuirii sub același acoperiș guvernamental se va da atunci când va trebui să se rotească premierul, atunci când îi va veni rândul, și nu să fie înlăturat, așa cum au fost destule exemple în ultimii ani, când partidele aflate la guvernare și-au sacrificat propriii premieri. Oricum, însă, în fiecare zi, în cartea de istorie a vremurilor de astăzi sunt consemnate pasaje pe care nimeni nu le-ar fi anticipat. Să fie, oare, de vină pandemia?