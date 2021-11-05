V. Stoica

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis vineri dimineață ceea ce anunțase deja de joi seară ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu: cursurile vor începe cu prezență fizică doar în unitățile de învățământ preuniversitar cu cel puțin 60% din personal vaccinat. Inspectoratul Școlar Județean a publicat, pe Facebook și pe site-ul oficial, care poate fi accesat extrem de greu, lista ratei de vaccinare a personalului din unitățile de învățământ din Prahova. Situația (care poate fi accesată și la https://www.facebook.com/isjphro/posts/227288022829933) este următoarea:

 

COLEGIUL NAȚIONAL „ION LUCA CARAGIALE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
62,5%

COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI VITEAZUL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
74,34%

COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
73,80%

COLEGIUL NAȚIONAL „NICHITA STĂNESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
69,74

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
75,67%

COLEGIUL DE ARTĂ „CARMEN SYLVA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
62,32%

COLEGIUL „SPIRU HARET”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
67,8

COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
49%

LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
67%

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
83%

LICEUL TEHNOLOGIC „TOMA SOCOLESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
55,43

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
73,21%

LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
69,33

LICEUL TEHNOLOGIC „1 MAI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
57%

LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII „VICTOR SLĂVESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
75%

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
71,15%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU STANIAN”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
55,35%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DOAMNA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
57,5%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA CARAGIU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
68%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CANDIANO POPESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
57,77%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
72,72%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RAREȘ VODĂ”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
52,5%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE COȘBUC”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
60,52%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE TITULESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
57,14

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL VASILE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
83,11%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
73%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON PANN”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
60,72%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN GRIGORESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
85,29%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA VINERI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
46,15%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI MUREȘANU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
82%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HENRI MATHIAS BERTHELOT”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
66%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
75%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE EMIL PALADE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
67,5%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
61,81 %

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROFESOR NICOLAE SIMACHE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
61%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I.A.BASSARABESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
59,2%

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
43%

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFIȚA ROȘIE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
65,38%

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
91%

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
78,72%

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 28, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
53,44%

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
66,66%

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 32, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
67%

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 33, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
70%

GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „RAZA DE SOARE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
69,76%

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
75%

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SF.MUCENIC MINA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
69%

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 38, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
56%

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 40, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
90%

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 47, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
62,85 %

GRĂDINIŢA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ”, MUNICIPIUL PLOIEŞTI
76,6%

GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „LICURICI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
58%

LICEUL TEORETIC, ORAȘUL AZUGA
75,34%

LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN CANTACUZINO”, ORAȘUL BĂICOI
70,65%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, LILIEȘTI ORAȘUL BĂICOI
42,5%

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT, ORAȘUL BĂICOI
63

LICEUL TEHNOLOGIC „TEODOR DIAMANT”, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
57,14 %

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL”, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
55%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
38%

LICEUL TEORETIC „AUREL VLAICU”, ORAȘUL BREAZA
77%

COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „DIMITRIE CANTEMIR” BREAZA
76,72%

COLEGIUL „ION KALINDERU”, ORAȘUL BUȘTENI
54%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NESTOR URECHIA”, ORAȘUL BUȘTENI
69,38%

COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE GRIGORESCU”, MUNICIPIUL CÂMPINA
83,95%

LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN ISTRATI”, MUNICIPIUL CÂMPINA
73,43%

COLEGIUL TEHNIC FORESTIER, MUNICIPIUL CÂMPINA
78%

LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC, MUNICIPIUL CÂMPINA
56

LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CÂMPINA
70,90%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CÂMPINEANU”, MUNICIPIUL CÂMPINA
73,17

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CENTRALĂ, MUNICIPIUL CÂMPINA
68,88%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „B.P. HAȘDEU”, MUNICIPIUL CÂMPINA
67%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL CÂMPINA
72,41%

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9, MUNICIPIUL CÂMPINA
54,16%

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „IULIA HAȘDEU”, MUNICIPIUL CÂMPINA
61,29%

LICEUL „SIMION STOLNICU”, ORAȘUL COMARNIC
61%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL COMARNIC
60%

LICEUL TEORETIC „GRIGORE TOCILESCU”, ORAȘUL MIZIL
85%

LICEUL TEHNOLOGIC „TASE DUMITRESCU”, ORAȘUL MIZIL
76,05%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, ORAȘUL MIZIL
52,94%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL NICOLAE”, ORAȘUL MIZIL
77%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA MARIA”, ORAȘUL MIZIL
44%

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5, ORAȘUL MIZIL
62,96%%

LICEUL „CAROL I „, ORAȘUL PLOPENI
65,21

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT „FRUNZA DE STEJAR”, ORAȘUL PLOPENI
80%

COLEGIUL „MIHAIL CANTACUZINO”, ORAȘUL SINAIA
64%

LICEUL TEORETIC „ȘERBAN VODĂ”, ORAȘUL SLĂNIC
68%

LICEUL TEORETIC „BRÂNCOVEANU VODĂ”, ORAȘUL URLAȚI
66,68%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CĂNUȚĂ IONESCU”, ORAȘUL URLAȚI
70,27%

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CLOPOȚICA”, ORAȘUL URLAȚI
67,74%

COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE IORGA”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
69,44%

LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN „ROMEO CONSTANTINESCU”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
61,46%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ING. GHEORGHE PĂNCULESCU”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
50%

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
65%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU ȘI SEVERA NOVIAN”, COMUNA ADUNAȚI
44,44%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂȚĂTOR RADU ION” , SAT VADU PĂRULUI, COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGU
74,46%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE COSTESCU”, COMUNA ALUNIȘ
60,60

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA APOSTOLACHE
52%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI
53,84%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT NEDELEA, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI
53,84%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNV. ATHANASIE JAN STOICESCU”, COMUNA ARICEȘTII ZELETIN
31,81″%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BABA ANA
61,36%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFINȚII ÎMPĂRAȚI”, COMUNA BALTA DOAMNEI
59,16%

ȘCOALA PROFESIONALĂ , COMUNA BĂLȚEȘTI
56%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN DUHOVNICUL”, COMUNA BĂNEȘTI
49%

LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTI
76%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE LAZĂR”, COMUNA BĂRCĂNEȘTI
50,74%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BĂTRÂNI
70,37%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BERCENI
55%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BERTEA
68%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU TUDORAN”, COMUNA BLEJOI
50,74

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BOLDEȘTI-GRĂDIȘTEA
41%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BRAZI
50%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB”, COMUNA BREBU
54,9%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN STERE”, COMUNA BUCOV
88%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA CĂLUGĂRENI
40,9%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA CĂRBUNEȘTI
18%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICHITA STĂNESCU”, COMUNA CEPTURA
65,78%

ȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA CERAȘU
63,9

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI RĂDULESCU”, COMUNA CHIOJDEANCA
62,5%

LICEUL TEHNOLOGIC, SAT CIORANII DE JOS, COMUNA CIORANI
50 %

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CIORANII DE SUS, COMUNA CIORANI
43,33%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COCORĂȘTII COLȚ
58,06%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COCORĂȘTII MISLII
63,88%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COLCEAG
54%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROFESOR CRISTEA STĂNESCU”, COMUNA CORNU
68%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COSMINELE
55%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PLATON MOCANU”, SAT DRAJNA DE JOS, COMUNA DRAJNA
64,5%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DRĂGĂNEȘTI
66,66%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂȚĂTOR DINU NICOLAE”, COMUNA DUMBRAVA
60%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EROU SERGENT GRIGORE IOAN”, COMUNA DUMBRĂVEȘTI
52,08%

LICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
68%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN MOGA”, SAT DIȚEȘTI, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
59,4%

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
77,27%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG
60%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂRGINENII DE JOS, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG
67,56%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FÂNTÂNELE
39,28%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FLOREȘTI
42,85

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LAURENTIU FULGA”, SAT FULGA DE SUS, COMUNA FULGA
67,64%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GHERGHIȚA
60,60%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”, SAT POTIGRAFU, COMUNA GORGOTA
75%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GORNET
51%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GORNET-CRICOV
60%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GURA VADULUI
64,51%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GURA VITIOAREI
55,55%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA IORDĂCHEANU
67%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VĂRBILA, COMUNA IORDĂCHEANU
57,69%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN SĂVULESCU”, COMUNA IZVOARELE
90,47%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA JUGURENI
40%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA LAPOȘ
54,55%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EROILOR”, COMUNA LIPĂNEȘTI
47%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELE
65,85%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURENI
61%

COLEGIUL „FERDINAND I”, COMUNA MĂNECIU
84

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂNECIU-PĂMÂNTENI, COMUNA MĂNECIU
70%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE DIBOȘ”, COMUNA MĂNEȘTI
47%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA OLARI
60%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI NICOLESCU-PĂCUREȚI”, COMUNA PĂCUREȚI
40%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA T. SOCOLESCU”, COMUNA PĂULEȘTI
76%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PLOPU
53%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PODENII NOI
64,28%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂȚĂTOR ION MATEESCU”, COMUNA POIANA CÂMPINA
52%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA POIENARII BURCHII
61,54%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MĂNĂSTIREANU MIHAI”, COMUNA PREDEAL-SĂRARI
60%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PROVIȚA DE JOS
50%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MITROPOLIT PIMEN GEORGESCU”, COMUNA PROVIȚA DE SUS
45%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PUCHENII MARI
71,88 %

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BUDA, COMUNA RÂFOV
64,7

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SALCIA
44,44%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SĂLCIILE
54,54%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SCORȚENI
67,34%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SECĂRIA
42,10%

ȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA SÂNGERU
65%

ȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA STARCHIOJD
75%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SURANI
20

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT TĂRICENI, COMUNA ȘIRNA
72,5%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MINERVA ALEXANDRESCU” COMUNA ȘOIMARI
61,29%

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.1, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
57%

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.2, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
50%

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, ORAȘUL BREAZA
71%

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ, ORAȘUL PLOPENI
75,75%

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
48,98%

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TÎRG
75%

PALATUL COPIILOR, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
51,86%

CLUBUL COPIILOR, MUNICIPIUL CÂMPINA
52,94%

CLUBUL COPIILOR „MARTHA BIBESCU”, ORAȘUL COMARNIC
67%

CLUBUL COPIILOR , ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
53%

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
90%

CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ PRAHOVA
75,%

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ŞI PRELUNGIT ”DANDELION” , ORAŞUL BĂICOI
61,1%

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT „MISH-MASH”, ORAȘUL BĂICOI
90%

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM „SPIRU HARET” BREAZA
35

ȘCOALA POSTLICEALĂ „LOUIS PASTEUR” CÂMPINA
90%

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „DR.DINU”, MUNICIPIUL CÂMPINA
78,26%

ȘCOALA PRIMARĂ „ANGELS” PĂULEȘTI
80%

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL” PLOIEȘTI
25%

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SI PROGRAM PRELUNGIT „MARSHMALLOW”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
60%

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT ”HELLO KIDS ”
100

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUCKY-DUCK” PLOIEȘTI
40%

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PLOIEȘTIUL ÎN CULORI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
98,5%

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTUL SPIRIDON”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
66%

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT KIT , MUNICIPIUL PLOIEȘTI
100

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM „SPIRU HARET” PLOIEȘTI
61%

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EXCELSIS” , MUNICIPIUL PLOIEŞTI
50%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ INTERNAȚIONALĂ „SPECTRUM” PLOIEȘTI
71,05

ŞCOALA POSTLICEALĂ „FORTUNA”, MUNICIPIUL PLOIEŞTI
57,2%

ȘCOALA POSTLICEALĂ F.E.G. MUNICIPIUL PLOIEȘTI
90

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „REGINA MARIA DE ROMÂNIA” PLOIEȘTI
80%

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „SFÂNTUL VASILE CEL MARE” PLOIEȘTI
85,71%

ŞCOALA PRIMARĂ „CĂSUȚA CU POVEȘTI” PLOIEȘTI
100%

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”SEVA”, COMUNA BLEJOI
80%

SCOALA PRIMARĂ ”CONCORDIA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
70,83%

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”MIRABELA”, COMUNA PĂULEȘTI
66%

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT ”FIRST STEP”, COMUNA BUCOV
65%

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ARIEL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
71%

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „CRAI NOU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
47,3%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VODĂ”, SAT PLEAȘA, COMUNA BUCOV
67,56%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEȘTII-PĂMÂNTENI, COMUNA POSEȘTI
50%

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