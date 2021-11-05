V. Stoica
Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis vineri dimineață ceea ce anunțase deja de joi seară ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu: cursurile vor începe cu prezență fizică doar în unitățile de învățământ preuniversitar cu cel puțin 60% din personal vaccinat. Inspectoratul Școlar Județean a publicat, pe Facebook și pe site-ul oficial, care poate fi accesat extrem de greu, lista ratei de vaccinare a personalului din unitățile de învățământ din Prahova. Situația (care poate fi accesată și la https://www.facebook.com/isjphro/posts/227288022829933) este următoarea:
COLEGIUL NAȚIONAL „ION LUCA CARAGIALE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
62,5%
COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI VITEAZUL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
74,34%
COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
73,80%
COLEGIUL NAȚIONAL „NICHITA STĂNESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
69,74
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
75,67%
COLEGIUL DE ARTĂ „CARMEN SYLVA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
62,32%
COLEGIUL „SPIRU HARET”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
67,8
COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
49%
LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
67%
LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
83%
LICEUL TEHNOLOGIC „TOMA SOCOLESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
55,43
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
73,21%
LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
69,33
LICEUL TEHNOLOGIC „1 MAI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
57%
LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII „VICTOR SLĂVESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
75%
LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
71,15%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU STANIAN”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
55,35%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DOAMNA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
57,5%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA CARAGIU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
68%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CANDIANO POPESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
57,77%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
72,72%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RAREȘ VODĂ”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
52,5%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE COȘBUC”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
60,52%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE TITULESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
57,14
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL VASILE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
83,11%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
73%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON PANN”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
60,72%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN GRIGORESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
85,29%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA VINERI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
46,15%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI MUREȘANU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
82%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HENRI MATHIAS BERTHELOT”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
66%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
75%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE EMIL PALADE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
67,5%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
61,81 %
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROFESOR NICOLAE SIMACHE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
61%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I.A.BASSARABESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
59,2%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
43%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFIȚA ROȘIE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
65,38%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
91%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
78,72%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 28, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
53,44%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
66,66%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 32, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
67%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 33, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
70%
GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „RAZA DE SOARE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
69,76%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
75%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SF.MUCENIC MINA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
69%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 38, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
56%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 40, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
90%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 47, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
62,85 %
GRĂDINIŢA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ”, MUNICIPIUL PLOIEŞTI
76,6%
GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „LICURICI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
58%
LICEUL TEORETIC, ORAȘUL AZUGA
75,34%
LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN CANTACUZINO”, ORAȘUL BĂICOI
70,65%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, LILIEȘTI ORAȘUL BĂICOI
42,5%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT, ORAȘUL BĂICOI
63
LICEUL TEHNOLOGIC „TEODOR DIAMANT”, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
57,14 %
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL”, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
55%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
38%
LICEUL TEORETIC „AUREL VLAICU”, ORAȘUL BREAZA
77%
COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „DIMITRIE CANTEMIR” BREAZA
76,72%
COLEGIUL „ION KALINDERU”, ORAȘUL BUȘTENI
54%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NESTOR URECHIA”, ORAȘUL BUȘTENI
69,38%
COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE GRIGORESCU”, MUNICIPIUL CÂMPINA
83,95%
LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN ISTRATI”, MUNICIPIUL CÂMPINA
73,43%
COLEGIUL TEHNIC FORESTIER, MUNICIPIUL CÂMPINA
78%
LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC, MUNICIPIUL CÂMPINA
56
LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CÂMPINA
70,90%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CÂMPINEANU”, MUNICIPIUL CÂMPINA
73,17
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CENTRALĂ, MUNICIPIUL CÂMPINA
68,88%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „B.P. HAȘDEU”, MUNICIPIUL CÂMPINA
67%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL CÂMPINA
72,41%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9, MUNICIPIUL CÂMPINA
54,16%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „IULIA HAȘDEU”, MUNICIPIUL CÂMPINA
61,29%
LICEUL „SIMION STOLNICU”, ORAȘUL COMARNIC
61%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL COMARNIC
60%
LICEUL TEORETIC „GRIGORE TOCILESCU”, ORAȘUL MIZIL
85%
LICEUL TEHNOLOGIC „TASE DUMITRESCU”, ORAȘUL MIZIL
76,05%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, ORAȘUL MIZIL
52,94%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL NICOLAE”, ORAȘUL MIZIL
77%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA MARIA”, ORAȘUL MIZIL
44%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5, ORAȘUL MIZIL
62,96%%
LICEUL „CAROL I „, ORAȘUL PLOPENI
65,21
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT „FRUNZA DE STEJAR”, ORAȘUL PLOPENI
80%
COLEGIUL „MIHAIL CANTACUZINO”, ORAȘUL SINAIA
64%
LICEUL TEORETIC „ȘERBAN VODĂ”, ORAȘUL SLĂNIC
68%
LICEUL TEORETIC „BRÂNCOVEANU VODĂ”, ORAȘUL URLAȚI
66,68%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CĂNUȚĂ IONESCU”, ORAȘUL URLAȚI
70,27%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CLOPOȚICA”, ORAȘUL URLAȚI
67,74%
COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE IORGA”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
69,44%
LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN „ROMEO CONSTANTINESCU”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
61,46%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ING. GHEORGHE PĂNCULESCU”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
50%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
65%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU ȘI SEVERA NOVIAN”, COMUNA ADUNAȚI
44,44%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂȚĂTOR RADU ION” , SAT VADU PĂRULUI, COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGU
74,46%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE COSTESCU”, COMUNA ALUNIȘ
60,60
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA APOSTOLACHE
52%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI
53,84%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT NEDELEA, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI
53,84%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNV. ATHANASIE JAN STOICESCU”, COMUNA ARICEȘTII ZELETIN
31,81″%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BABA ANA
61,36%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFINȚII ÎMPĂRAȚI”, COMUNA BALTA DOAMNEI
59,16%
ȘCOALA PROFESIONALĂ , COMUNA BĂLȚEȘTI
56%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN DUHOVNICUL”, COMUNA BĂNEȘTI
49%
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTI
76%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE LAZĂR”, COMUNA BĂRCĂNEȘTI
50,74%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BĂTRÂNI
70,37%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BERCENI
55%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BERTEA
68%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU TUDORAN”, COMUNA BLEJOI
50,74
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BOLDEȘTI-GRĂDIȘTEA
41%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BRAZI
50%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB”, COMUNA BREBU
54,9%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN STERE”, COMUNA BUCOV
88%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA CĂLUGĂRENI
40,9%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA CĂRBUNEȘTI
18%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICHITA STĂNESCU”, COMUNA CEPTURA
65,78%
ȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA CERAȘU
63,9
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI RĂDULESCU”, COMUNA CHIOJDEANCA
62,5%
LICEUL TEHNOLOGIC, SAT CIORANII DE JOS, COMUNA CIORANI
50 %
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CIORANII DE SUS, COMUNA CIORANI
43,33%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COCORĂȘTII COLȚ
58,06%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COCORĂȘTII MISLII
63,88%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COLCEAG
54%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROFESOR CRISTEA STĂNESCU”, COMUNA CORNU
68%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COSMINELE
55%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PLATON MOCANU”, SAT DRAJNA DE JOS, COMUNA DRAJNA
64,5%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DRĂGĂNEȘTI
66,66%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂȚĂTOR DINU NICOLAE”, COMUNA DUMBRAVA
60%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EROU SERGENT GRIGORE IOAN”, COMUNA DUMBRĂVEȘTI
52,08%
LICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
68%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN MOGA”, SAT DIȚEȘTI, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
59,4%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
77,27%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG
60%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂRGINENII DE JOS, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG
67,56%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FÂNTÂNELE
39,28%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FLOREȘTI
42,85
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LAURENTIU FULGA”, SAT FULGA DE SUS, COMUNA FULGA
67,64%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GHERGHIȚA
60,60%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”, SAT POTIGRAFU, COMUNA GORGOTA
75%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GORNET
51%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GORNET-CRICOV
60%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GURA VADULUI
64,51%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GURA VITIOAREI
55,55%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA IORDĂCHEANU
67%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VĂRBILA, COMUNA IORDĂCHEANU
57,69%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN SĂVULESCU”, COMUNA IZVOARELE
90,47%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA JUGURENI
40%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA LAPOȘ
54,55%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EROILOR”, COMUNA LIPĂNEȘTI
47%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELE
65,85%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURENI
61%
COLEGIUL „FERDINAND I”, COMUNA MĂNECIU
84
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂNECIU-PĂMÂNTENI, COMUNA MĂNECIU
70%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE DIBOȘ”, COMUNA MĂNEȘTI
47%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA OLARI
60%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI NICOLESCU-PĂCUREȚI”, COMUNA PĂCUREȚI
40%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA T. SOCOLESCU”, COMUNA PĂULEȘTI
76%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PLOPU
53%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PODENII NOI
64,28%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂȚĂTOR ION MATEESCU”, COMUNA POIANA CÂMPINA
52%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA POIENARII BURCHII
61,54%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MĂNĂSTIREANU MIHAI”, COMUNA PREDEAL-SĂRARI
60%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PROVIȚA DE JOS
50%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MITROPOLIT PIMEN GEORGESCU”, COMUNA PROVIȚA DE SUS
45%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PUCHENII MARI
71,88 %
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BUDA, COMUNA RÂFOV
64,7
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SALCIA
44,44%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SĂLCIILE
54,54%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SCORȚENI
67,34%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SECĂRIA
42,10%
ȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA SÂNGERU
65%
ȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA STARCHIOJD
75%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SURANI
20
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT TĂRICENI, COMUNA ȘIRNA
72,5%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MINERVA ALEXANDRESCU” COMUNA ȘOIMARI
61,29%
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.1, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
57%
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.2, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
50%
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, ORAȘUL BREAZA
71%
ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ, ORAȘUL PLOPENI
75,75%
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
48,98%
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TÎRG
75%
PALATUL COPIILOR, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
51,86%
CLUBUL COPIILOR, MUNICIPIUL CÂMPINA
52,94%
CLUBUL COPIILOR „MARTHA BIBESCU”, ORAȘUL COMARNIC
67%
CLUBUL COPIILOR , ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
53%
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
90%
CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ PRAHOVA
75,%
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ŞI PRELUNGIT ”DANDELION” , ORAŞUL BĂICOI
61,1%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT „MISH-MASH”, ORAȘUL BĂICOI
90%
LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM „SPIRU HARET” BREAZA
35
ȘCOALA POSTLICEALĂ „LOUIS PASTEUR” CÂMPINA
90%
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „DR.DINU”, MUNICIPIUL CÂMPINA
78,26%
ȘCOALA PRIMARĂ „ANGELS” PĂULEȘTI
80%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL” PLOIEȘTI
25%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SI PROGRAM PRELUNGIT „MARSHMALLOW”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
60%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT ”HELLO KIDS ”
100
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUCKY-DUCK” PLOIEȘTI
40%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PLOIEȘTIUL ÎN CULORI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
98,5%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTUL SPIRIDON”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
66%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT KIT , MUNICIPIUL PLOIEȘTI
100
LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM „SPIRU HARET” PLOIEȘTI
61%
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EXCELSIS” , MUNICIPIUL PLOIEŞTI
50%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ INTERNAȚIONALĂ „SPECTRUM” PLOIEȘTI
71,05
ŞCOALA POSTLICEALĂ „FORTUNA”, MUNICIPIUL PLOIEŞTI
57,2%
ȘCOALA POSTLICEALĂ F.E.G. MUNICIPIUL PLOIEȘTI
90
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „REGINA MARIA DE ROMÂNIA” PLOIEȘTI
80%
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „SFÂNTUL VASILE CEL MARE” PLOIEȘTI
85,71%
ŞCOALA PRIMARĂ „CĂSUȚA CU POVEȘTI” PLOIEȘTI
100%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”SEVA”, COMUNA BLEJOI
80%
SCOALA PRIMARĂ ”CONCORDIA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
70,83%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”MIRABELA”, COMUNA PĂULEȘTI
66%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT ”FIRST STEP”, COMUNA BUCOV
65%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ARIEL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
71%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „CRAI NOU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
47,3%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VODĂ”, SAT PLEAȘA, COMUNA BUCOV
67,56%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEȘTII-PĂMÂNTENI, COMUNA POSEȘTI
50%