N.Dumitrescu

Măsurile intrate în vigoare de ieri, cel puțin pentru o perioadă de 30 de zile, dar mai ales necesitatea prezentării Certificatului verde Covid mai peste tot pe unde până duminica trecută nu exista niciun fel de restricții, i-au trimis la centrele de vaccinare și pe prahoveni. Confirmarea a venit de la reprezentanții Direcției de Sănătate Publică (DSP) Prahova, potrivit cărora a crescut, destul de mult, inclusiv în ultimele zile, numărul persoanelor care se vaccinează la centrele amenajate în județ.

Astfel, conform situației transmise ieri, prin intermediul Instituției Prefectului Prahova, până pe data de 24 octombrie a.c., la centrele de vaccinare din județ au fost administrate 445.531 de doze, mai mult cu 4.017 de doze față de ziua anterioară, din care 179.927 (plus 251 de doze față de ziua anterioară) au reprezentat a doua doză și 26.112 ( plus 634 de doze față de ziua anterioară) a treia doză, cu precizarea că, din numărul total de doze administrate, 37.687 doze au reprezentat doză unică, de la Johnson & Johnson (plus 1.147 doze față de ziua precedentă). De altfel, conform informațiilor DSP Prahova, și pe data de 24 octombrie s-a înregistrat un plus de peste 4.000 de vaccinări față de ziua precedentă, iar pe 23 octombrie, plusul dozelor administrate, față de ziua precedentă, a depășit cifra de 5.000. În județ sunt deschise 23 de centre de vaccinare, câte două fiind amenajate în cele două municipii – la Ploiești (la sala de sport a Colegiului Al. I.Cuza și Centrul Mediurg) și Câmpina (la Casa Tineretului și Spitalul Voila).

În prima săptămână din luna octombrie, potrivit datelor oficiale, Prahova se regăsea printre primele 10 județe, într-un top național, în ceea ce privește administrarea serului anti Covid-19, în funcție de populația eligibilă, cu un procent de 33,44%. Mai exact, în mediul urban, pe data de 5 octombrie, la Ploiești, rata de vaccinare a fost de 33,99%, la Câmpina – 34,87%, în mediul urban pe primul loc fiind însă orașul Sinaia – cu o rată de vaccinare de 38,46%. Tot la data menționată, 5 octombrie, în mediul rural, cea mai mare rată de vaccinare a fost în comuna Păulești – 39,35%, iar cea mai redusă rată de vaccinare s-a înregistrat la Sângeru – 6%.