În Prahova, 88 de persoane au devenit proprietare ale apartamentelor în care au stat cu chirie, sute de alte locuinţe îndeplinind condiţiile de vânzare

N. Dumitrescu

În urmă cu câteva zile, în Prahova au fost recepționate 15 locuințe realizate prin intermediul Agenției Naționale de Locuințe (ANL), acestea fiind primele care au fost finalizate în ultimii trei ani la nivelul județului. Este vorba despre un bloc construit în Vălenii Munte, acesta, dar și un altul, din Păulești, fiind singurele construcții din Prahova aflate în momentul de față pe lista ANL, în ambele cazuri termenul de finalizare fiind luna în curs, adică septembrie, astfel că unul dintre obiective a fost deja bifat. Din anul 2001 până în prezent, ANL a finalizat în Prahova în total 818 apartamente, în blocuri construite în mai multe orașe. Pe de altă parte, în baza unei solicitări transmise de ziarul Prahova, Agenția Națională de Locuințe a precizat faptul că în trei orașe – Breaza, Boldești-Scăeni și Vălenii de Munte – lucrările sunt sistate în cazul a 54 de locuințe începute cu mult timp în urmă. Programul de construire a locuințelor prin ANL, destinate închirierii, se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, fiind vorba despre persoane care nu își permit să cumpere sau să închirieze o locuință de pe piața liberă. După finalizarea lucrărilor, locuințele sunt predate autorităților publice locale în vederea administrării și repartizării către tinerii care îndeplinesc criteriile de acces, în funcție de ordinea stabilită prin listele de prioritate. Tinerii pot depune cererile și dosarele la autoritățile publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială se află aceste construcții, cei care au depus dosarele și au împlinit 35 de ani fără a beneficia de o astfel de locuință putând primi repartiții în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste. După minimum un an de închiriere neîntreruptă, chiriaşii au posibilitatea de a cumpăra apartamentele în care locuiesc, în acest caz, potrivit ANL, regăsindu-se 88 de prahoveni, alte 485 de locuințe construite de agenția menționată îndeplinind condițiile pentru vânzare.

În cazul locuințelor ANL destinate închirierii și recepționate la Vălenii de Munte, este vorba despre 7 garsoniere și 8 apartamente cu două camere, construite într-un bloc, pe Bd. Nicolae Iorga nr. 158-160, cu două etaje plus mansardă, valoarea investiției, potrivit reprezentanților instituției, fiind de 2.631.305,06 lei (inclusiv TVA). Imobilul, construit cu foduri de la bugetul de stat dar și din alte surse, a fost ridicat pe un teren pus la dispoziţia ANL de către administrația locală care asigură, de altfel, și utilitățile necesare. Acesta nu este singurul bloc pe care ANL urmează să-l finalizeze în Prahova anul acesta, şi la Păuleşti, tot în luna în curs, fiind preconizată terminarea a altor 22 de locuințe, după ce construcția lor a fost reluată anul trecut, în acest caz lucrările fiind evaluate la peste 5,4 milioane de lei. Făcând precizarea că, în perioada 2019-2021, până la locuințele din Vălenii de Munte, ANL nu a mai recepționat niciun imobil la nivelul județului Prahova, dar că din anul 2001 până în prezent au fost finalizate la nivelul județului 818 apartamente, reprezentanții agenției ne-au menționat că în trei localități lucrările sunt sistate. ”Obiective de investiții întrerupte, aflate în diferite stadii de execuție, sunt la Breaza (18 locuințe), pe strada Griviței nr. 9 bis, la Boldești-Scăeni (24 locuințe), str. Intrarea Pieții nr. 16, și la Vălenii de Munte (12 locuințe), Bd. Nicolae Iorga nr. 158-160, lucrările fiind sistate prin denunțarea contractelor de execuție”, ne-au transmis cei de la ANL, fără să ne precizeze anul când lucrările au fost ”înghețate”, singurul detaliu în plus fiind pentru Vălenii de Munte, unde cele 12 locuințe erau gândite strict pentru ”specialiștii din sănătate”. Cei de la ANL ne-au mai menționat faptul că agenția contractează doar lucrările de construcții-montaj pentru execuția locuințelor pentru tineri, destinate închirierii. Ulterior, după finalizare, aceste locuințe trec în proprietatea privată a statului și sunt administrate, în conformitate cu prevederile legale în materie aflate în vigoare, de autoritățile administrației publice ale localităților în care acestea sunt amplasate. ”Atât consiliul local cât și primăria care gestionează direct aceste locuințe își asumă și își exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin conform legii cu privire la prestarea serviciilor de repartizare/administrare/vânzare a acestora. După minimum un an de închiriere neîntreruptă, chiriaşii au posibilitatea de a cumpăra apartamentele în care locuiesc, fără ca vânzarea să fie condiționată de vârsta solicitanților (achitând integral prețul locuințelor din sursele proprii și/sau credite ipotecare contractate de la instituții financiare autorizate, inclusiv cu garanția statului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară, sau în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare, direct către autoritățile publice locale care administrează locuințele). Locuințele se pot vinde doar la solicitarea chiriașilor iar autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să soluţioneze cererile în termen de maximum 90 de zile de la data la care locuinţele îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a putea fi vândute. Autoritățile publice locale sunt cele care îndeplinesc toate formalitățile legale privind satisfacerea condițiilor de vânzare a locuințelor (obținerea documentației cadastrale, calcularea prețului de vânzare a locuințelor etc). Din informațiile furnizate de către primării, la nivelul județului Prahova s-au vândut, până în prezent, 88 de locuințe, iar 485 de apartamente îndeplinesc condițiile de vânzare”, se mai arată în răspunsul primit de la reprezentanții Agenției Naționale pentru Locuințe, cărora le-am solicitat detalii și despre situația persoanelor care au putut deveni proprietare ale locuințelor ANL în care au stat cu chirie. Astfel, s-au vândut foștilor chiriași 3 locuințe în Azuga, la Bușteni- 8, Câmpina – 22, Ploiești – 7, Sinaia – 42, Vălenii de Munte – 6. Pe de altă parte, conform ANL, o serie de primării au întocmit documentaţiile necesare demarării procedurii de vânzare a locuinţelor construite de către ANL prin programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. Este vorba despre 57 de locuințe din Sinaia, aflate într-un bloc construit pe str. Brândușelor; 20 de locuințe la Azuga, pe str. Valea Azugii nr. 1 și alte 6 pe str. Victoriei nr. 48 în blocul A; un apartament în Bușteni, pe strada Urlătoarei nr. 3, în Blocul A; 18 apartamente în Câmpina, în blocul E13 din str. Erupției; La Ploiești – cartierul Libertății, Ansamblul 9 Mai – 140 de locuințe, str. Arnăuți nr. 2, blocurile T1-T16 – 114 locuințe, str. Domnișori, blocurile 85-86 – 62 de locuințe, str. Titu Maiorescu, blocul 33U1 – 20 de apartamente, str. Lupeni, blocurile M5+M5A – 17 apartamente, str. Sabinelor nr. 18, blocul 12B – 8 locuințe; Vălenii de Munte, str. N.Iorga nr. 83, Blocurile AC1-AC2 – 22 de locuințe.