Solicitări s-au transmis Companiei Naţionale de Investiţii și din partea unor comune prahovene

N.Dumitrescu

Dintre primele 138 de creșe aprobate recent să se construiască la nivel național, în baza unui program guvernamental, două sunt în Prahova. Cele două obiective vor fi realizate în municipiile Ploiești și Câmpina, un document în acest sens fiind aprobat printr-un ordin al ministrului Dezvoltării luna trecută, finanțarea fiind asigurată de același minister prin Compania Națională de Investiții, societate aflată în subordinea acestuia. Construirea de noi creșe este mai mult decât necesară, acum în România existând doar 386 de astfel de instituții, cu mențiunea că șase dintre acestea sunt la Ploiești, așa cum ne-au confirmat reprezentanții municipalității. De altfel, chiar pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești de astăzi se află și un proiect de hotărâre ce are legătură cu noua investiție. Proiectul de hotărâre menționat, ce va fi supus dezbaterii și votului consilierilor ploieșteni, prevede predarea către Ministerul Dezvoltării, prin Compania Națională de Investiții, pe bază de protocol, a amplasamentului din Aleea Strunga nr.2 B. Terenul, în suprafață de 2.938 mp, se află în administrarea Consiliului Local Ploiești, este liber de orice sarcini, astfel că s-a considerat că este cel mai potrivit în vederea construirii unei creșe, de la bugetul local al municipiului urmând să fie suportate, așa cum se prevede în proiectul menționat, și cheltuielile pentru racordurile la utilități – energie electrică, apă, canalizare, gaze sau alt tip de combustibil, inclusiv cele necesare pentru studii, avize și acorduri. Potrivit unui răspuns solicitat Companiei Naționale de Investiții, la Ploiești s-a aprobat construirea unui anumit tip de creșă, respectiv creșă mică, programul guvernamental vizând, în funcție și de solicitările primite de la autoritățile locale, trei tipuri de proiecte ce vizează realizarea acestor construcții, de anumite dimensiuni. De altfel, și alte primării din Prahova și-au arătat interesul în ceea ce privește construirea de creșe, intenția fiind transmisă în scris și Ministerului Dezvoltării. Potrivit unor informații primite de la Compania Națională de Investiții, la solicitarea ziarului Prahova, până la data de 17.09.2021 au fost înregistrate cereri de construire de creșe, în afară de cele primite de la autoritățile locale din Ploiești și Câmpina, și de la Balta Doamnei – în satul Lacu Turcului, Florești – pentru satul de reședință al comunei, Gherghița – pentru satele Ungureni și Gherghița, Râfov – satul Buda, Tomșani – sat Magula, Bucov – satul de reședință al comunei, Drăgănești – satul Cornu de Jos și Valea Călugărească. ”Precizăm faptul că înscrierea în cadrul subprogramelor implementate prin Programul Național de Construcții de Interes sau Social (PNCIS) și implicit și în cadrul subprogramului Unități și instituții de învățământ de stat prin care se realizează construcția de creșe nu este condiționată de o dată limită de depunere a solicitărilor. Potențialii beneficiari pot transmite solicitări în orice moment al anului, iar dacă acestea sunt conforme se introduc pe lista sinteză a subprogramului amintit anterior. Listele sinteză pentru fiecare subprogram din cadrul PNCIPS se actualizează periodic prin emiterea unui ordin de ministru de aprobare. Facem precizarea că pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici punctual pentru fiecare obiectiv în parte este necesară parcurgerea următoarelor etape: verificarea solicitărilor în corelare cu cele trei proiecte tip și suprafețele alocate de fiecare unitate administrativ-teritorială în parte; introducerea lor pe lista sinteză a subprogramului Unități și instituții de învățământ de stat; aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru fiecare localitate în parte prin introducerea pe anexa ordinului de indicatori a proiectelor tip”, se precizează în răspunsul primit de la CNI.

Programul inițiat de Ministerul Dezvoltării vizează construirea a trei tipuri de creșe, în funcție de dimensiunea acestora. Astfel, potrivit celor de la CNI, pentru proiectul ce vizează construirea de creșe de dimensiuni mici este necesară o suprafață de teren de minimum 2.525,84 mp, costurile fiind diferite în funcție de asigurarea sursei de căldură, respectiv 12.249.269,78 lei cu TVA – varianta pompe de căldură plus centrală pe gaz, și 12.331.995,78 lei cu TVA – varianta pompe de căldură plus centrală pe combustibil solid-peleți. Pentru proiectul de realizare a unei creșe de mărime medie este necesară o suprafață de teren de minimum 3.510,18 mp, costurile fiind de 17.092.424,85 lei cu TVA (varianta pompe de căldură plus centrală pe gaz) și de 17.263.483,70 lei cu TVA (varianta pompe de căldură plus centrală pe combustibil solid – peleți). În cazul proiectului ce presupune realizarea unei creșe de mărime mare este necesară o suprafață de teren de minimum 4.568,51 mp, investia fiind evaluată tot în funcție de modalitatea de asigurare a încălzirii – 22.262.920,53 lei cu TVA, varianta pompe de căldură plus centrală pe gaz, respectiv 22.478.830,10 lei cu TVA , variante pompe de căldură plus centrală pe combustibil solid – peleți.