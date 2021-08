Iulie a fost în lume cea mai caldă lună din cei 142 de ani de când există măsurători în acest sens, arată datele agenției americane National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), citate de BBC. În Europa s-au depășit +40 de grade în mai multe țări, iar luna iulie a fost cea mai caldă și în Asia, potrivit Hotnews. Datele arată că temperaturile medii la nivel planetar au fost cu 0,93 grade mai mari în iulie decât media din întreg secolul 20 (+15,8 grade C). Recordul de cea mai caldă lună fusese deținut de iulie 2016, apoi de iulie 2019 și iulie 2020. Cei de la agenția americană spun că recordul este legat de impactul pe termen lung al schimbărilor climatice. Locul unu ocupat în topul căldurii de luna iulie din 2021 nu este deloc de invidiat, iar în acest caz să fii pe locul unu este cel mai rău loc în care poți să fii, spun cei de la NOAA. În emisfera nordică temperaturile medii din iulie, incluzând și uscatul, dar și suprafața acoperită de apă, au fost cu 1,54 grade peste cele din iulie 2012. Luna trecută a fost cea mai caldă de când există date pentru Asia și a doua cea mai caldă în Europa, după iulie 2018. Anomaliile climatice au fost numeroase în iulie când au fost inundații catastrofale în Germania și China, +49 C în Canada și incendii de pădure chiar și în zonele nordice.