Violeta Stoica

Terasele Castelului Peleș, degradate de trecerea timpului și de lipsa de intervenție adecvată din ultimele decenii, au nevoie de reparații și consolidări urgente. Orice turist care a vizitat Muzeul Național Peleș a observat, cu siguranță, că unele zone ale castelului – inclusiv două dintre cele 13 terase – sunt degradate vizibil, iar unele sunt sprijinite de ani de zile cu drugi din lemn!

Institutul Național al Patrimoniului a inițiat, în primăvara acestui an, o procedură de achiziție pentru restaurarea și consolidarea acestor terase ale Peleșului, însă licitația nu s-a concretizat în semnarea unui contract, fiind anulată. Motivul? Au fost depuse numai oferte inacceptabile și/sau neconforme, iar pentru că ofertantul (asocierea de firme KXL Studio – lider, Popp&asociații, Arhimus SRL) nu a răspuns la o solicitare de clarificări în termenul precizat de comisia de licitație, procedura a fost anulată, spre finalul lunii mai.

Acum, Institutul Național al Patrimoniului a reluat licitația care deschide calea pentru consolidarea și restaurarea a două dintre cele mai cunoscute terase ale Castelului Peleș.

Pentru o valoare estimată la circa 795.000 de lei fără TVA, se urmărește încheierea unui contract de prestări servicii pentru elaborarea studiilor și investigațiilor pentru completarea și actualizarea proiectului de consolidare-restaurare a terasei cu busturi și terasei sud-est ale castelului Peleș – Sinaia.

Deschiderea ofertelor ar trebui să aibă loc pe 23 august.

Beneficiarii investiţiei sunt, conform temei de proiectare elaborată de Institutul Național al Patrimoniului, Margareta a României (cetăţean român, britanic şi elveţian), Elena a României (Helena de Roumanie, cetățean român şi britanic), Sofia a României (Sofia de Roumanie, cetățean român şi francez), Maria a României (Marie of Romania, cetățean român şi britanic) şi Walker Irina (cetățean SUA), în calitate de proprietari.

Printre alte informații legate de Ansamblul Castelului Peleș, în tema de proiectare se arată că „starea de degradare a unor elemente şi alcătuiri constructive, a unor finisaje sau componente artistice nu justifică înlocuirea lor. Astfel încât, se va alege întotdeauna restaurarea existentului și nu se va accepta înlocuirea, decât în situații limită, în care nu se poate identifica o soluție de conservare şi restaurare viabilă”.

Potrivit temei de proiectare destinată studiilor pentru restaurarea celor două terase, inițierea lucrărilor de construcție a teraselor de la Castelul Peleș a avut loc între anii 1890 și 1910, adică la șapte ani după inaugurarea din 1883. Astfel, în acea perioadă „se elimină o fostă grădină interioară a castelului, iar în locul său se amenajează „Terasa Busturilor” şi se creează o suită de terase în partea de răsărit a Peleşului, terase care vor îngloba şi vechiul rond de întoarcere a trăsurilor. Nu se va realiza însă o legătură vizibilă cu terasamentul din faţa castelului, spațiu amenajat încă din anii 1880. Concomitent cu realizarea teraselor de est se vor demara şi lucrările de construcţie pentru mai multe terase în părțile de nord şi nord vest ale castelului. Între 1910 şi 1914 se încep lucrări de construcție a unor terase în fața castelului, renunţându-se la vechile amenajări. Pentru a se observa mai bine reşedinţa regală se mai realizează încă o terasă în colțul de sud-est. În anii 1950, arhitectul Jean Ernest propune mai multe intervenții de consolidare a teraselor, în mod particular a celor din nordul reşedinței”, după cum se arată în tema de proiectare realizată de Institutul Național al Patrimoniului.

Astfel că, în timp, s-a ajuns la un număr de 13 terase, printre care se află și terasa cu fântâna lui Adonis, dar și terasa cu busturi, care sunt vizate acum de proiectul de consolidare și restaurare.

Ansamblul Castelului Peleș cuprinde monumentele istorice Castelul Peleş, Castelul Pelișor, Castelul Foişor (Casa de vânătoare); Vila Economat (locuințe personal); Uzina electrică, fosta moară a Mănăstirii Sinaia; Complexul „Casa Ceramicii”, azi Hotel „Bastion”; Complexul „Stăvilar”; Vila Cavalerilor (Casa de oaspeţi); Vila Șipot (dependinţe personal); Vila Casa Veche; Vila Casa Nouă; Vilele A, B, C (Reşedinţa corpului de gardă) și Parcul ansamblului Castelului Peleș.