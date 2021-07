F. T.

Zilele trecute, reprezentanți ai Inspectoratul de Poliție Județean (IJJ) Prahova au derulat, împreună cu angajați ai Jandarmeriei, mai multe acțiuni pentru informarea cetățenilor în legătură cu diverse escrocherii folosite de către infractori, cărora le cad victime persoanele vârstnice, dar nu numai.

Potrivit unui comunicat al poliției prahovene, „acțiunile s-au desfășurat în zona piețelor din Ploiești, scopul fiind acela de a identifica persoanele vârstnice și de a le informa cu privire la metodele de înșelăciune practicate de infractori, una dintre acestea fiind metoda «Accidentul».

În acest context, polițiștii i-au sfătuit pe bătrâni să manifeste prudenţă în cazul în care primesc un astfel de telefon, să nu acționeze sub imperiul emoţiilor cauzate de cele aflate şi, sub nicio formă, să nu transfere bani pe numele unor persoane necunoscute. Accidentele de circulaţie nu «se rezolvă» la telefon!”.

În marja acțiunilor efectuate de către poliția și jandarmeria prahoveană, au mai fost aduse la cunoștința oamenilor și alte metode de înșelăciune. Astfel, au fost scoase în evidență și medodele „De la Gaze, de la Deratizare sau de la Lumină” – când infractorii își arogă calități oficiale și intră în incinte furând bunuri de valoare -, Metoda „Pomana” (prin care diverse persoane pătrund în locuințe sub pretextul că vor să ofere ceva în memoria unei persoane decedate), metoda „Regelui Cioabă”, oferirea de către televiziuni a unor iluzorii premii, prin părțile păgubite plătesc diverse taxe fără a primi nimic și multe, multe alte exemple de înșelătorii.

Una peste alta, oamenii legii i-au pus în gardă pe ploieșteni cu cele mai utilizate escrocherii „la modă”.

Și nu strică niciodată de luat la cunoștință despre astfel de înșelătorii, fiindcă nu se știe în ce împrejurări puteți deveni părți vătămate!