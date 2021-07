Potenţial pericol pentru beneficiarii unităţilor de asistenţă socială

Violeta Stoica

Peste 2.000 de angajați din sistemul de asistență socială și protecție a copilului din coordonarea DGASPC Prahova trăiesc cu teama că, în a doua jumătate a anului, nu vor exista fonduri pentru plata salariilor. Mai mult decât atât, există informații că sunt mari probleme cu achiziționarea produselor strict necesare bătrânilor și persoanelor adulte cu handicap din centrele rezidențiale existente pe raza județului și aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.

În timp ce milioane de lei (n.n. – adică zeci de miliarde vechi) se aruncă de către actualii reprezentanți ai Consiliului Județean Prahova pe studii de fezabilitate pentru așa-zise șosele de centură ale unor localități, există un risc major de blocaj în sistemul de asistență socială, în care aproape 1.000 de persoane adulte cu handicap sunt internate și ar trebui să beneficieze de condiții normale de viață și tratament.

Cele mai multe centre sociale nu au contracte de pază, iar incidente grave nu au întârziat să apară, un exemplu fiind cel recent, petrecut în incinta Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari. Astfel că se pune și problema securității personale a beneficiarilor din centrele sociale, mai ales că majoritatea sunt persoane cu dizabilități.

Pas cu pas, sistemul de asistență socială din Prahova începe să scârțâie. Angajații stau cu teama lipsei fondurilor de salarii, calitatea serviciilor destinate beneficiarilor scade considerabil, iar lipsa unui sistem de pază profesionist generează situații complicate, care ar putea avea implicații grave asupra integrității fizice a celor care sunt internați în centrele sociale de pe raza județului Prahova.

La solicitarea noastră, conducerea DGASPC Prahova și-a exprimat punctele de vedere referitoare la situațiile punctuale cu care se confruntă sistemul asistenței sociale din județ. Cu toate că răspunsurile sunt laconice, extrem de seci, se poate citi printre rânduri că starea generală din sistem este aproape în derivă.

Primul subiect, riscul ca angajații să rămână fără salarii, în a doua jumătate a anului, din cauza lipsei fondurilor. Cei peste 2.000 de angajați ai DGASPC Prahova stau, periodic, cu teama că nu își vor lua salariile. Ce transmite conducerea Direcției, sub semnătura directorului executiv

Alexandru Bocioacă, în legătură cu acest fapt: „În ceea ce privește asigurarea sumelor destinate funcționării unităților de asistență socială, precizăm că DGASPC Prahova a adus la cunoștință Consiliului Județean Prahova necesitatea suplimentării fondurilor alocate instituției. De asemenea, la nivelul Consiliului Județean au fost realizate demersurile în vederea suplimentării bugetului necesar instituției noastre”. Vorbe goale, fără nicio informație clară referitoare la capacitatea de asigurare a salariilor angajaților în semestrul doi al acestui an.

Un răspuns similar, care nu spune mai nimic, este cel transmis la întrebarea referitoare la problemele cu produsele de igienă personală strict necesare adulților vârstnici cu handicap internați în centrele sociale din Prahova. Și în acest caz, se așteaptă rectificări bugetare, de la nivel național, care însă vor veni abia după jumătatea lunii august, așa cum a anunțat premierul Florin Cîțu: „Până la aprobarea rectificării bugetului național, DGASPC Prahova este preocupată de asigurarea serviciilor corespunzătoare în toate unitățile de asistență socială din structură și, în acest sens, derulează în continuare activitățile specifice de achiziție și aprovizionare cu produsele necesare îngrijiririi beneficiarilor”. Din nou, un răspuns evaziv, de necomentat.

Cine îi apără pe beneficiarii adulți cu handicap în caz de incidente grave?

Pornind de la informația potrivit căreia în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari (în cadrul căruia se află și Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost) a avut loc un incident care ar fi putut să le pună în pericol viața beneficiarilor, se pune întrebarea cine îi apără pe cei 945 de oameni cu nevoi specifice persoanelor cu handicap în prezent internați în cele 12 unități de asistență socială din subordinea DGASPC Prahova?

Răspuns director executiv Alexandru Bocioacă: „Paza obiectivelor se asigură atât prin personalul angajat al centrului, care are pregătire și atribuții în acest sens, cât și prin personalul Direcției Județene de Pază din cadrul Consiliului Județean Prahova. (…) În situațiile în care apar incidente în care sunt implicați beneficiarii, centrele respectă procedura proprie privind managementul situațiilor de risc, elaborată conform Standardelor de calitate prevăzute de Ordinul 82/2019, în care se precizează modalitățile concrete de acțiune pre și post situație de risc, precum și responsabilitățile salariaților. În acest sens, specialiștii centrului (psihologi, asistenți sociali, instructori de educație, asistenți medicali) intervin conform atribuțiilor, iar în cazul în care situația escaladează și nu poate fi gestionată prin resurse proprii, se apelează la sprijinul altor organe abilitate ale statului”.

Vă întrebați, probabil, ce poate face un asistent social în situații periculoase atât pentru viața beneficiarilor, cât și pentru a-și apăra propria viață?

Și trebuie făcut cunoscut și câte dintre cele 12 unități de asistență socială din Prahova au asigurată paza cu specialiști antrenați în acest scop. După răspunsul primit de la DGASPC, am solicitat Direcției Județene de Pază situația centrelor sociale aflate în paza acestei direcții. Răspunsul? Din 12 centre pentru persoanele adulte cu handicap, doar la Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlați și la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap Câmpina sunt asigurate serviciile de pază cu ajutorul DJP Prahova. Agenții de pază ai Direcției Județene de Pază sunt prezenți și la Complexul de Servicii Comunitare Fîntînele, la sediul DGASPC Prahova din Ploiești și la Centrul de Plasament Plopeni.

Culmea, unul dintre puținele contracte de pază cu agenți special pregătiți pentru a face față eventualelor incidente a fost sistat, în luna mai. „Începând cu data de 24.05.2021, am încetat serviciul de pază realizat la obiectivul Centrul de Îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Handicap Mislea – Comuna Scorțeni, Sat Mislea, Strada Radu Paisie nr. 14, în urma solicitărilor reprezentanților Consiliului Județean Prahova și ai DGASPC Prahova, paza la obiectivul menționat urmând a se realiza cu personal de pază propriu, angajați ai Centrului”, au transmis, la solicitarea noastră, reprezentanții Direcției Județene de Pază.

Deci, de ce să ne mire că apar și evenimente grave cărora angajații din centrele de asistență socială nu le pot face față, așa cum s-a petrecut la finalul lunii iunie, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari?

Ce spune Inspectoratul Județean de Poliție Prahova despre incidentul care ar trebui să pună serios problema asigurării securității beneficiarilor din centrele DGASPC: „La data de 28 iunie a.c., conducerea unui centru de asistență socială din Puchenii Mari a sesizat polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Puchenii Mari cu privire la faptul că un bărbat, care beneficiază de serviciile centrului, provoacă scandal. În baza sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului, constatând că aspectele sesizate se confirmă, bărbatul fiind imobilizat și condus la unitatea de poliție. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare, violarea sediului profesional și tulburarea ordinii și liniștii publice. În urma probatoriului administrat, față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore”.

Deci, despre ce vorbim? Și de ce ascunde sub preș problemele din sistem conducerea DGASPC Prahova?