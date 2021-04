• Cinci – șase dintre pacienți ar avea nevoie sã ajungă în ATI

• Deși cazurile sunt mai puține ca în toamnã, formele de manifestare a bolii sunt mai grave

Luiza Rădulescu Pintilie

De aproximativ o săptămână, adresabilitatea la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean din Ploieşti a crescut, medicul Violeta Tănase – purtător de cuvânt al instituției –

confirmându-ne ieri că este din ce în ce mai dificil să se găsească un loc, mai ales pentru cei care, prezentând forme severe ale bolii, ar trebui să ajungă în compartimentul ATI, la o linie de oxigen cu debit mare. Practic, din cele 80-100 de prezentări în medie în fiecare zi la spital, pentru cel puţin jumătate dintre cazuri se confirmă diagnosticul de Covid, iar pentru 5-6 bolnavi gravitatea stării în care ajung ar impune să fie îngrijiţi la Terapie Intensivă, ceea ce ridică şi mai mult presiunea pe acest departament, în permanenţă ocupat, precum şi în cele de Urgenţe Primiri şi Interne 2 – Covid, cu 80 de locuri, organizate astfel încât să se poată răspundă cât mai bine adresabilităţii în creştere. Din fericire, pentru formele de gravitate medie încă se mai găsesc locuri, ne-a precizat interlocutoarea noastră. Într-un fel, după cum ne-a mai confirmat aceasta, valul de acum seamănă cu cel din toamnă, şi deşi numărul pacienţilor este cumva mai mic, formele cu care mulţi dintre ajung la spital sunt mai grave. Cu atât mai mult cu cât unii întârzie să se prezinte la medic, fie el medicul de familie sau direct la spital. Din păcate, şi în Prahova este valabilă tendinţa de scădere a vârstei celor afectaţi, medicul Violeta Tănase confirmându-se că, în timpul recentei sale gărzi, o pacientă de 43 de ani, care prezenta, pe lângă Covid, doar o obezitate nu foarte accentuată, nu a mai putut fi salvată. Mai mult decât atât, continuă să se înregistreze cazuri ale unor bolnavi care refuză internarea şi după o vreme se întorc într-un stadiu mult agravat, în care, cu toate încercările medicilor, nu se mai poate face nimic pentru ei. De aceea, după cum ne-a mărturisit, pe interlocutoarea noastră continuă să o surprindă atitudinea pacienţilor care, trecuţi fiind practic pe lângă moarte, abia reuşindu-se să fie salvaţi, ulterior nu conştientizează gravitatea acestei boli, ba, total de neînţeles, îşi îndeamnă părinţii, alte rude şi cunoscuţi să nu o ia în serios şi să nu se vaccineze. Drept e că medicul Violeta Tănase a trăit şi situaţia în care, unii dintre pacienţi, întorcându-se să-i mulţumească pentru cum au fost îngrijiţi încât să rămână în viaţă, nu au ezitat să recunoască faptul că ei înşişi nu pot să-şi explice cum se lăsaseră influenţaţi de unii şi de alţii, din jurul lor, şi dacă nu ar fi cedat la insistenţele de a rămâne spitalizaţi riscau pur şi simplu să moară! Şi ne mai grăbim să adăugăm un amănunt: neexcluzând cazurile severe, în rândul cărora, din nefericire, se înregistrează şi decese, trebuie reţinut că marea parte a pacienţilor evoluează bine sub tratament, sunt externaţi şi se întorc în mijlocul familiilor. Mai mult decât atât, chiar şi cei care refuză totuşi internarea, sunt investigaţi şi se întorc acasă cu indicaţiile medicale de specialitate pe care să le urmeze. Or, cel puţin aceste două argumente ar trebui să determine o atitudine responsabilă pentru propria sănătate şi viaţă a oricui se confruntă cu simptome specifice Covid – ori are doar o suspiciune în acest sens – şi să se adreseze medicului.

De reţinut şi că, în paralel cu cazuistica legată de Covid, în cea mai mare unitate medicală din judeţ se acordă asistenţă spitalicească pentru toate celelalte tipuri de urgenţe, în condiţiile în care Spitalul Municipal Câmpina şi Spitalul CF Ploieşti nu mai acordă, iar pentru urgenţele chirurgicale, de exemplu, pacienţii se mai pot adresa doar la spitalul din Urlaţi şi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti.