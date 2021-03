Preşedintele Consiliului Naţional Maghiar din Transilvania (CNMT), Laszlo Tokes, în solicită liderului UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, „să ia poziţie în favoarea autonomiei Ținutului Secuiesc” și cere „încetarea discriminării economice a secuimii. „Poporul secuiesc este neînfricat în libertatea sa şi a transmis mereu un mesaj către puterile dintotdeauna. Secuii n-au căzut niciodată la compromis în privinţa autodeterminării lor.

În urmă cu 100 de ani, la Trianon, am fost privaţi de aceste drepturi. În ’89, deşi secuii şi maghiarii erau în prima linie în lupta anticomunistă, am fost ignoraţi.

Revendicăm drepturi de autodeterminare a populaţiei maghiare din Transilvania. Nu cunoaştem compromis în această cauză.

Suntem consternaţi văzându-l pe preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, ce poziţie a luat în discursul antimaghiar al lui Klaus Iohannis. În ceea ce priveşte procesul lui Beke Istvan şi Zoltan Szocs, pilda lor dovedeşte că sunt în închisoare pentru că au luptat pentru autodeterminare şi libertatea secuilor. L-aş ruga pe Kelemen Hunor să ia poziţie în favoarea autonomiei ţinutului secuiesc şi a celor doi”, a spus Laszlo Tokes, ieri, la Cluj, potrivit Agerpres. El a susţinut o conferinţă de presă alături de preşedintele Consiliului Naţional Secuiesc, Izsak Bal, şi de preşedintele Cabinetului de politică externă şi naţională al Partidului Popular Maghiar din Transilvania, Szilagy Zsolt, pe tema Zilei Libertăţii Secuilor, 10 martie, când se comemorează executarea Secuilor Martiri postpaşoptişti, şi pe tema iniţiativei cetăţeneşti europene pentru protecţia regiunilor naţionale.

„Exodul de astăzi cunoaşte noi valuri, nu doar transilvănenii, ci şi secuii. Această iniţiativă cetăţenească are un ţel important, să îi ţină pe maghiari şi secui aici în ţară, să nu plece. Cer încetarea discriminării economice a secuimii. Transilvania, Partiumul au nevoie de posibilităţi de dezvoltare a economiei”, a mai spus Tokes.