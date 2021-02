Nicoleta Dumitrescu

Eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, inițiativă adoptată în urmă cu câteva zile în Parlament, vârf de lance în campania electorală de la sfârșitul anului trecut, a reușit, deși pandemia nu este pe sfârșite, să producă destulă euforie printre politicieni. Practic, cu câteva excepții, n-a fost lider de partid, inclusiv dintre actualii parlamentari, care să nu iasă în față, nu mai vorbim de plenul reunit al deputaților și senatorilor, în care să nu-și exprime bucuria și satisfacția că, în sfârșit, s-a făcut dreptate!

Pe chipurile lui Ludovic Orban, Dan Barna și alții, chiar și Marcel Ciolacu, se puteau vedea, deși parțial erau acoperite cu masca de protecție, o împlinire mult așteptată, ca și când, odată cu votul acordat, ar fi fost absolviți de toată blagosloveala pensionarilor a căror pensie este infim mai mică în comparație cu cea specială a parlamentariilor ajunși și ei în rândul celor de vârsta a treia.

”Am promis eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor și asta am făcut”, a menționat Dan Barna, subliniind că USR PLUS a pus acest subiect pe agenda publică încă din anul 2017. ”Nu e drept ca parlamentarii să își dea pensii speciale în timp de românii trăiesc cu pensii mici. Suntem într-un moment în care Parlamentul are ocazia să reintre în slujba cetățeanului român. Avem ocazia să arătăm că acela care împarte nu își face parte și că legile trebuie făcute pentru cetățeni și nu pentru privilegiați!”, a declarat și liderul PNL. ”Decizie politică de fațadă!”, avea să fie însă replica liderului UDMR, formațiune ai căror parlamentari, deși fac parte din coaliția aflată acum la guvernare, s-au abținut de la vot. Iar termenul ”de fațadă”a fost invocat întrucât nu puțini sunt cei care susțin că acest vot s-a pliat perfect pe populismul afișat adesea de către politicieni, având în vedere că nu este exclus ca legea proaspăt aprobată să aibă și probleme de constituționalitate. Iar această perspectivă a fost anunțată inclusiv de cel mai vocal parlamentar care abia și-a început activitatea, deja celebra Diana Șoșoacă, exclusă din AUR având aceeași atitudine de frondă față de tot și de toate, mai ales la adresa actualilor guvernanți.

Dincolo de această împăunare cu decizia de eliminare a pensiilor speciale pentru parlamentari, care nu se știe dacă este constituțională 100%, ceea ce uită și social-democrații, și liberalii, este faptul că la baza inițiativei acordării acestor privilegii, care din păcate nu sunt singurele, sunt tot ei.

Mai exact, acordarea de privilegii bănești deputaților și senatorilor a fost consfințită la sfârșitul anului 2015, când la guvernare era Uniunea Social Liberală, inițiativa fiind aprobată deși, ca să facă un soi de diferență aparte, atunci liberalii s-au abținut de la vot, pe vremea aceea Ludovic Orban fiind vicepreședinte al Camerei Deputaților, nu președinte ca acum.

Prin urmare, ca să-l parafrazăm pe liderul UDMR, reușita de acum câteva zile a eliminării pensiilor speciale pentru parlamentari e cam de fațadă. Și asta deoarece, așa cum arăta inclusiv liderul PSD, acest lucru îl puteau face liberalii încă de anul trecut, când erau singuri la guvernare, nu ca acum, alături și de alte partide.

Așa se întâmplă atunci însă când, pentru a se sustrage atenția de la alte aspecte, ceva mai delicate – cum a fost amânarea majorării punctului de pensie, care ar urma să aibă loc la începutul anului viitor – se îndreaptă atenția asupra altor elemente, cum ar fi tăierea unor privilegii de care au parte doar unele categorii de persoane, cu statut special! Din păcate, ca și altă dată, și acum astfel de inițiative nu au cum să aibă efectul scontat, atât timp cât, se știe, când vine vorba despre ei, politicienii iau cu o mână și dau cu alta, în avantaj fiind tot ei. Și asta pentru că ei consideră că sunt… speciali!