Guvernul suedez a propus ieri o nouă lege cu caracter temporar care să-i extindă puterile de a combate pandemia de COVID-19 și să-i permită să introducă măsuri de lockdown precum închiderea centrelor comerciale și sălilor de fitness, relatează Agenţia Reuters, preluată de Hotnews. Legislația, care va fi supusă dezbaterii publice înaintea unui vot în parlament, ar urma să intre în vigoare din 15 martie anul viitor și ar fi validă puțin peste un an, a anunțat într-un comunicat coaliția de guvernare a Suediei. După ce coronavirusul a părut să fie ținut sub control în perioada de vară și la începutul toamnei, un al doilea val al pandemiei a curpins țara nordică în ultimele luni, perioadă în care autoritățile suedeze au înregistrat noi recorduri ale numărului de infecții. Numărul deceselor înregistrate în 24 de ore și al spitalizărilor zilnice a crescut de asemenea. Guvernul cere ca sub legea propusă să primească puteri sporite pentru a putea lua măsuri specifice precum limitarea adunărilor și a orelor de deschidere a magazinelor dar și închideri generalizate ca ultimă măsură. „Însă o închidere este, bineînțeles, foarte intruzivă”, a afirmat ministrul suedez pentru probleme sociale, Lena Hallengrem, într-o conferință de presă. „Acel tip de decizie va trebui adoptată de parlament”, a adăugat aceasta. Suedia a adoptat o strategie relaxată pentru combaterea pandemiei de COVID-19, respingând măsurile de carantină implementate în majoritatea Europei. Guvernul nu s-a folosit de o lege temporară care îi acorda puteri sporite pentru a preveni răspândirea coronavirusului, aceasta expirând în vară, când numărul de noi infecții era în declin abrupt. Legea suedeză permite guvernului doar puteri limitate de a implementa măsuri draconice precum închiderea afacerilor.